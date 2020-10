Venujú sa deťom z vylúčených skupín. Potrebujú poznať pocit, že ich nikto nesúdi

Šport je ideálnym miestom na dialóg.

4. okt 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

K práci s vylúčenými komunitami sa JAKUB ANDOR dostal prvý raz v Južnej Amerike, kde dva roky dobrovoľníčil. Po príchode domov chcel pomáhať ľuďom z vylúčených komunít, a tak si na Luniku IX našiel organizáciu, pre ktorú s prestávkami pracuje až doteraz. Podobnú skúsenosť zažil v zahraničí na tom istom kontinente aj RADOVAN BROŽOVSKÝ, ktorého k dobrovoľníctvu priviedla túžba zbaviť sa konzumného spôsobu života. Títo kamaráti neskôr založili aj spolu s ďalšími dvoma, Jaroslavom Macejom a Marekom Kurtom, občianske združenie Keď môžem, pomôžem. Partia nadšencov sa prostredníctvom neho snaží prinášať vyčleneným komunitám, ale aj majoritnej spoločnosti prospešné aktivity so smerovaním k udržateľnému a radostnému spôsobu života.

Jakub, vy ste sa v Južnej Amerike venovali okrem iného aj mládeži z komunity. To, že ste sa po návrate na Slovensko rozhodli venovať sa vylúčeným komunitám, bolo touto skúsenosťou ovplyvnené?

- Jakub Andor (JA): Áno, určite. Keď som sa vrátil, rozmýšľal som, že pôjdem žiť niekde do lesa (smiech), vtedy som bol taký ekologický, alebo zostanem žiť v Košiciach. A jediné, čo mi napadlo, bolo, že sa pôjdem pozrieť na Lunik IX. Tam som si vyhľadal organizáciu, ktorá pre nich pracuje, začal som pre nich dobrovoľníčiť a teraz pre nich nastupujem profesijne pracovať už tretíkrát.



V rámci profesie pracujete ako mentor?

- JA: Striedam pozície. Bol som aj mentor, robil som aj s dospelými ohľadom zamestnania. Teraz sa práve otvorila pozícia na prácu s mládežou, ktorú mám rád, takže mám projekt, ktorý bude bežať do marca.

Keď ste sa už tejto práci venovali profesijne, prečo ste sa ešte rozhodli založiť aj občianske združenie?

- JA: Pretože je dobré tvoriť si vlastné projekty. Chceli sme si prosto vytvoriť s našou komunitou vlastné veci, kde by sme mohli dodržiavať všetky princípy. Ja mám rád, keď sa veci robia komplexne.

Nedá sa síce z toho žiť, ale keby sa nám podarilo, aby sme sa tomu vedeli venovať naplno, tak by to bolo skvelé. Ale to je možno len otázkou do budúcna. Je to prosto dobrý pocit, keď si môžeme tvoriť vlastné projekty a vidíme, že majú zmysel a úspech.

Vaše združenie sa zameriava na štyri smery, ide o sociálnu a komunitnú prácu, environmentalistiku a šport. V rámci nich organizujete aj rozličné podujatia. Ako tieto vedia pomôcť mládeži z vylúčených komunít?