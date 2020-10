Mesto hľadá 800 Košičanov na čistenie chodníkov od snehu

NÁKLADY NA ZIMNÚ ÚDRŽBU

Adopcia chodníkov môže ušetriť až 300-tisíc

Primátor Košíc Jaroslav Polaček vo štvrtok informoval, že v sezóne 2020/2021 zabezpečí mesto čistenie 425 kilometrov chodníkov v rámci zimnej údržby. Je to o 193 kilometrov viac ako v tej predošlej (z toho spoločnosť Kosit o 153 kilometrov viac).

Oproti sezóne 2018/2019 to predstavuje nárast 250 percent, keďže vtedy sa čistilo iba 120 kilometrov chodníkov.

„Hlavnou zmenou je, že Kosit sa už prakticky nebude starať o ručné čistenie," uviedol primátor.

Do mapy obslužnosti v rámci aktuálneho operačného plánu zimnej údržby nemohli byť zaradené všetky chodníky pre zložitosť terénu či stav, ktorý nie je vhodný pre strojové čistenie.

Na adopciu obyvateľom, ktorí by sa postarali o ich čistenie, preto mesto ponúka zvyšných 40 kilometrov chodníkov z celkového nárastu 193 kilometrov.

Na zimnú údržbu vynaložili Košice v minulej sezóne zhruba 3,1 milióna eur.

Teraz plánujú k navýšenému rozpočtu 3,4 milióna pridať ďalších 500-tisíc eur práve na ručné dočisťovanie v spolupráci s užívateľmi aplikácie Zimná údržba.

Bez ich aktívnej pomoci by to mestský rozpočet vyšlo na ďalších 110-tisíc až 300-tisíc eur v závislosti od množstva adoptovaných chodníkov. V prípade výpomoci Správy mestskej zelene by totiž náklady narástli na 610-tisíc a keby to zabezpečoval Kosit, vyšplhali by sa až na 800-tisíc eur.