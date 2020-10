Hľadá sa nový šéf košického technického múzea

Dočasne je riadením poverená Zuzana Šullová.

2. okt 2020 o 10:13 TASR

BRATISLAVA, KOŠICE. Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského technického múzea (STM) v Košiciach.

Súvisiaci článok Eugen Labanič múzeu šéfoval 29 rokov, zažil desať ministrov kultúry Čítajte

„Záujemcovia o riadenie tejto pamäťovej a fondovej inštitúcie sa môžu prihlásiť do 2. novembra 2020," informoval rezort kultúry.

Výberové konanie na šéfa STM je už druhým, ktorého podmienky určuje nová smernica MK o pravidlách výberu vedúcich podriadených organizácií rezortu.

„Záujemcovia o pozíciu generálneho riaditeľa STM by mali vo svojich projektoch riadenia a rozvoja múzea dbať na to, aby si inštitúcia pod ich vedením udržala líderskú pozíciu domáceho aj zahraničného významu v oblasti technického múzejníctva. Zároveň by sa v projektoch mali zamerať na uchovávanie unikátnych priemyselných a technických zbierok," uviedol rezort o základných požiadavkách na kandidátov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dočasnou šéfkou je Šullová

Inštitúciu od marca tohto roka dočasne vedie Zuzana Šullová.

Súvisiaci článok Labanič končí ako šéf Slovenského technického múzea po 29 rokoch Čítajte

Poverená dočasným vedením bola po tom, ako po 29 rokoch odišiel do dôchodku generálny riaditeľ múzea Eugen Labanič.

Múzeum spravuje niekoľko nehnuteľných technických kultúrnych pamiatok a v piatich pobočkách predstavuje vybrané témy vývoja vedy, výroby, techniky, železničnej, cestnej a leteckej dopravy a priemyslu na Slovensku.

Pripravuje tiež zriadenie nového pracoviska na prezentáciu histórie lodnej dopravy na Dunaji.

Uchováva najzachovalejší komplex historických technických a technologických objektov spojených s ťažbou a výrobou soli zo soľanky.

Ide o unikát nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.