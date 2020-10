Učiteľky materských škôl v Košiciach dostali pokuty za nenosenie rúška

Zaplatili po 90 eur, cítia krivdu.

6. okt 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Sprísnené opatrenia, ktoré sa verejnosti dotkli od 1. októbra, už pocítili aj učiteľky v košických materských školách (MŠ).

Otvorený list pandemickej komisii, vláde Slovenskej republiky a krízovému štábu adresovala učiteľka košickej MŠ, ktorá tak urobila, ako sama vraví, za všetky učiteľky.

Nepáčia sa jej pokuty za na nevyhnutnú chvíľu zložené rúško, ani fakt, že deti by mali mať v exteriéri rúško.

„Čo ste sa už všetci načisto zbláznili? Prepáčte mi prosím môj ostrý úvod, ale skutočne tu už nikomu nezáleží na zdraví našich detí? Alebo sú tieto zo dňa na deň nezmyselnejšie nariadenia len následkom toho, že v skutočnosti nemáte reálne predstavu, ako vyzerá výchovno-vzdelávacia činnosť v materských školách?“ oslovila kompetentné orgány.

Nekompromisné kontroly

Hygienici dodržiavanie nosenia rúšok v školských zariadeniach prísne kontrolujú.

Sťažovateľka poukazuje na to, že učiteľky v MŠ už nemajú výnimku na ich nosenie, čo im spôsobuje v určitých prípadoch komplikácie.

„Keď vstúpilo do platnosti opatrenie s účinnosťou od 14. 9. 2020, nebola už udelená výnimka ani učiteľom v materských školách. Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole je však odlišná od tej v základnej škole. Nemáme klasické učebné osnovy ako v ZŠ, deti nám nesedia v lavici. Pri malých deťoch, ktoré sú v procese adaptácie sme neustále v pohybe. Tancujeme, spievame, hráme divadlá. Nehovoriac, že tieto deti ešte nemajú zvládnutú sebaobsluhu. Rúško a štít pri deťoch v materskej škole je stresujúce, ako pre učiteľky, tak aj pre deti.“

Učiteľka dodáva, že začali chodiť kontroly z regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).

„Pokutu som nedostala osobne ja, ale učiteľka v košickej MŠ a žiaľ, nebolo možné nijako z jej strany argumentovať. Aj keď v danej situácii bolo nevyhnutné rúško zložiť. Individuálny prístup k deťom v tomto prípade nikomu nič nehovorí. A obzvlášť k deťom v adaptačnom procese. Učiteľka si na okamih zložila rúško a zaplatila 90 eur pokutu.“

Rúško si vraj zložila preto, že potrebovala identifikovať dôvod ťažkostí u jedného dieťaťa, ktoré nereagovalo na žiadne slovné pokyny a tak bolo potrebné vyskúšať iný spôsob komunikácie. Skúsila odpozeranie z pier.

„Argumenty však kontrolu z RÚVZ nezaujímali. Je to odmena za to, že napriek tomu, že mala v triede 20 detí, napriek tomu sa snažila u jedného dieťaťa ochotne nájsť vhodný spôsob alternatívnej komunikácie, keď už zlyhali všetky iné možnosti.“

RÚVZ považuje pokuty za oprávnené

Pokutu za rúško doteraz dostali dve učiteľky materských škôl.

Vedúca odboru hygieny detí a mládeže RÚVZ v Košiciach Katarína Strmenská potvrdila pravidelné kontroly.

„Naše zamestnankyne chodia kontrolovať povinnosť nosenia rúšok na školách. Do pondelka sme urobili 46 kontrol, v dvoch prípadoch bola udelená bloková pokuta,“ vraví Strmenská.

„Pravdou je, že sa u rôznych orgánov sťažujú obe učiteľky. Kontroly sú z našej strany vykonávané vždy dvomi zamestnankyňami, pričom v závere každej kontroly je daná možnosť sa zúčastneným vyjadriť v zápisnici. Pravdivosť zistených skutočností je vždy overená podpisom riaditeľky zariadenia. O každej pokute je možné polemizovať, avšak vzhľadom k skutočnosti, že boli udelené len dve pokuty v rámci 46 kontrol, ako aj vzhľadom k záveru kontrol, kedy boli udelené pokuty a nepravdepodobnej argumentácii sťažovateľky vylučujem pravdivosť uvádzaných tvrdení.“

Račková: Učitelia rúška nosiť musia

Hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková uviedla, že prijaté opatrenia k noseniu rúšok boli prijaté aj vzhľadom na začínajúcu sa chrípkovú sezónu, keď sa očakáva zvýšený výskyt respiračných ochorení s klinickými príznakmi podobnými Covid-19.

„Cieľom je zabrániť explozívnemu šíreniu ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti a preťaženiu zdravotného systému. Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl, nosenie rúšok je však povinné pre pedagógov či odborných zamestnancov,“ vysvetlila Račková.

Upozorňujú zamestnancov

Na situáciu už zareagoval aj zriaďovateľ, teda mesto Košice.

Rozoslalo riaditeľkám upozornenia, aby zamestnancov upozornili na dodržiavanie opatrení.

„Opatrenia vnímame ako snahu eliminovať negatívne dopady. Zodpovedne preto dodržiavame a rešpektujeme opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) ako aj pokyny a odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia detí, žiakov ale aj zamestnancov škôl a školských zariadení,“ dozvedeli sme sa od vedúcej oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáty Lopušniakovej.

Mesto vydalo pokyny týkajúce sa prevádzky škôl, aby nedochádzalo k pochybeniu zo strany zamestnancov.

„Aj v súvislosti s doterajšími kontrolami RÚVZ sme požiadali riaditeľov škôl o to, aby svojich zamestnancom opätovne upozornili na dodržiavanie spomínaných nariadení a usmernení. Chápeme, že v niektorých prípadoch to môže mať vplyv na formu vyučovacieho procesu, ale je to v záujme ochrany zdravia pedagógov a detí,“ uviedla Lopušniaková.

Učiteľka: Chceme deťom odobrať prísun kyslíka?

Sťažovateľka poukázala aj na to, že opatrenie ÚVZ SR zakázalo všetkým osobám pohybovať sa v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Vo výnimkách sú, okrem iného, zahrnuté aj deti do 3 rokov veku, deti v interiéri materskej školy a jaslí a žiaci prvého stupňa základnej školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

V praxi to znamená, že v exteriéri škôlkari by mali mať na tvári rúško.

„U väčšiny detí je pobyt vonku jediný na čerstvom vzduchu, ktorý počas dňa majú. Rodičia ich popoludní vyzdvihnú z materskej školy a idú s nimi rovno domov. Chceme im odobrať jediný prísun kyslíka, ktorý počas dňa môžu mať?“ zamýšľa sa učiteľka.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa totiž zrušilo opatrenie ÚVZ zo 14. 9. 2020, na základe ktorého mali deti v MŠ a na prvom stupni v základnej škole mimo interiéru školy prekrytie horných dýchacích ciest len odporúčané.

Podľa RÚVZ však napriek tomu mať rúško deti vonku mať nemusia, ak sa v rámci tried nespájajú.

Mesto: Deti v exteriéri rúška mať nemusia

V zmysle opatrení ÚVZ SR sa povinnosť prekrytia nosa a úst nevzťahuje na deti v interiéri materskej školy.

Výnimku však nemajú na exteriér, kde by mali dodržať dvojmetrový odstup, čo je pri deťoch takmer nereálne.

„Vzhľadom k tomu, že deti v materských školách majú nariadenú skupinovú izoláciu, nemiešajú sa a nespájajú v rámci tried, je neopodstatnené, aby počas pobytu vonku nosili deti rúška. Pri skupinovej izolácii detí v interiéri ako aj v exteriéri materskej školy počas výchovno-vzdelávacieho procesu nemusia mať deti prekryté horné dýchacie cesty,“ dozvedeli sme sa z magistrátu.

V tejto súvislosti sme oslovili aj Úrad vlády SR, ktorý však na naše otázky nereagoval.