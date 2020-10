Reforma v roku 2022 má v Košiciach zrušiť mestské časti

Zmeny zasiahnu aj financovanie samospráv.

5. okt 2020 o 16:02 TASR

KOŠICE, BRATISLAVA. K dátumu komunálnych volieb v novembri 2022 sa uskutoční reforma miestnej územnej samosprávy.

Jej podstatou je revízia kompetencií podľa veľkosti obce, v dvoch najväčších mestách má priniesť len jednu úroveň riadenia, teda zrušenie mestských častí Bratislavy a Košíc.

Uvádzajú to autori reformného plánu, ktorý pod názvom Moderné a úspešné Slovensko zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.

Zmeny vo financovaní samospráv

Reformu samospráv zdôvodňujú súčasnou rozdrobenosťou a z toho vyplývajúcou neefektívnou správou a financovaním v prostredí samospráv.

Cieľom reformy však nie je zlučovať obce, ale upraviť škálu kompetencií podľa veľkostných kategórií.

"Na základe novej alokácie kompetencií sa určia kategórie obcí, ktoré budú vykonávať rôzne škály kompetencií. Podľa toho sa nastaví aj financovanie," približujú autori.

"V prípade Bratislavy a Košíc bude aplikovaná len jedna úroveň riadenia, zrušia sa mestské časti," dodávajú autori plánu.

Upraviť by sa mal takisto príjmový mix samospráv tak, aby bol menej procyklický.

"Dôjde k vyššiemu zastúpeniu majetkových daní a k zníženiu priamych daní," spresňujú predkladatelia.

Od zmeny si sľubujú vyššiu efektívnosť riadenia i uvoľnenie zdrojov, ktoré môžu byť použité na zelený rozvoj samospráv i lepšie ohodnotenie zamestnancov.

Málo obyvateľov, veľké výdavky na správu

Predkladatelia plánu pripomínajú, že na Slovensku je takmer 3000 obcí, 92 percent z nich má menej ako 3000 obyvateľov, pričom podiel obyvateľov týchto obcí je menší ako dve pätiny celkovej populácie SR.

Upozorňujú tiež na to, že obec s počtom obyvateľov menším ako 250 obyvateľov vynaloží na svoju správu až polovicu prostriedkov, naopak, obce s počtom obyvateľov od 20 000 do 50 000 sú schopné alokovať až 90 percent prostriedkov do rozvoja a verejných služieb pre obyvateľov.