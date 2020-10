Zrušenie priameho prenosu z maratónu vyvolalo kritiku

Koniar: Chápem verejnosť aj RTVS.

5. okt 2020 o 17:58 Patrik Fotta

KOŠICE. Mená víťazov špecifického 97. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) sú už známe.

Najstarší maratón v Európe si napriek opatreniam súvisiacim s koronavírusom zachoval kontinuitu aj za cenu výrazných obmedzení v počte bežcov či pozmenenej trate.

Neúčasť elitných zahraničných pretekárov a zmenšený formát navyše vyústili do rozhodnutia RTVS neodvysielať tradičný priamy prenos.

Pre mnohých divákov, ktorí sa na živé vysielanie tešili, to bolo sklamaním.

Verejnoprávna televízia miesto toho zaradí do vysielania dokument o MMM.

Dozvedeli sa to štyri dni pred štartom

Ešte pár dní pred štartom maratónu sa zdalo, že priamy prenos, hoci s menšími zmenami, by sa mohol uskutočniť. Napokon ale bolo všetko inak.

„Situácia bola veľmi neprehľadná a menila sa zo dňa na deň. Po našom finálnom rozhodnutí o tom, kto beží a kade sa beží sa v RTVS vyjadrili, že by išlo o ťažko realizovateľný obsah. Potom sa síce na chvíľu ešte priamy prenos vrátil do hry, ale zrejme aj pre krátkosť času sa napokon rozhodli, že by to bolo veľmi náročné uskutočniť. Dali nám o tom vedieť asi tri alebo štyri dni pred štartom a už sme o tom nemali priestor a čas veľmi polemizovať,“ povedal riaditeľ MMM Branislav Koniar.