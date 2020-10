Mamu dvoch detí ošetroval v košickej nemocnici pozitívne testovaný zdravotník

Bez testu ju poslali do domácej karantény.

7. okt 2020

KOŠICE. Košičanka Veronika Hricsáková bola od 25. septembra hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) na Rastislavovej ulici.

Na neurológiu ju prijali pre silné bolesti krčnej chrbtice. Keď sa jej stav zlepšil a lekári jej odporučili ďalej pokračovať v liečbe ambulantne, tešila sa domov.

V deň odchodu z nemocnice jej však oznámili, že s ňou počas predošlých dní rehabilitoval zamestnanec, u ktorého bolo podozrenie na koronavírus. To sa napokon aj potvrdilo.

„Hoci som s ním bola niekoľko dní v priamom kontakte, poslali ma domov, kde mám dve malé deti. Dali mi len podpísať informáciu, ako mám ďalej postupovať a ako dlho mám zostať v karanténe,“ hnevá sa Košičanka.

Očakávala, že až do testovania bude môcť zostať v nemocnici a neohrozí svoju desať a štvorročnú dcéru a manžela.

Škriabalo ho v krku

„V piatok ma do nemocnice prijali a od pondelka som mala prideleného fyzioterapeuta, ktorý so mnou cvičil a masíroval ma. Navonok nemal výrazné príznaky, len v utorok povedal, že ho škriabe v krku a občas si odkašľal. Ešte sa ho jeho kolegyňa pýtala, či je chorý. Napokon som sa dozvedela, že koronavírus potvrdili u jeho mamy, mali sa nakaziť na nejakej svadbe,“ vysvetľuje Hricsáková, ktorú postup nemocnice prekvapil.

„Vo štvrtok na veľkej vizite mi bolo povedané, že keďže sa môj stav zlepšil a nemocnica je označená ako červená, je možnosť ma v piatok prepustiť do ambulantnej liečby. Samozrejme som súhlasila s tým, že sa ešte v nemocnici vyspím, ráno zbalím a s prepúšťacou správou odídem domov.“

Poučenie pre pacienta

V piatok ráno za ňou prišla lekárka s informáciou, že prišla do kontaktu s personálom, u ktorého je podozrenie na koronavírus.

„Výsledky jeho testu v tom čase ešte nemali. Lekárka mi povedala, že ma ešte nemôže prepustiť, lebo nevedia, čo majú robiť. Tak som od desiatej ráno do piatej poobede sedela na posteli a čakala. O piatej prišiel ďalší lekár, ktorý mne a dvom spolupacientkam priniesol prepúšťacie správy aj s informáciami o karanténe. Povedal, že hoci mal zdravotník test pozitívny, my môžeme ísť domov.“

Košičanka okamžite argumentovala, že má doma dve deti a nechce ich ohroziť.

„Nemocnica mi nedala na výber. Pýtala som sa, či nemôžeme zostať. Na neurológii je vyhradená Covid izba, ktorá bola počas nášho pobytu prázdna.“

V poučení pre pacienta mala dve možnosti. Buď bude doma v šesťdňovej karanténe a následne pôjde na test, alebo bude v karanténe desať dní a ak nebude mať príznaky, zavolá svojmu lekárovi.

Domov autobusom

Celý víkend čakala doma a v pondelok sa bola dať otestovať.

„Cez pol Ťahanoviec som s dvomi deťmi kráčala na testovanie. Nemám vodičák a MHD predsa nepôjdem, aby som neohrozila ďalších ľudí. Medzi kašľajúcimi ľuďmi som tam v rade stála štyridsať minút, hoci som bola objednaná na presný čas,“ hnevá sa a poukazuje aj na fakt, že sa nikto nestaral, ako sa dostane po prepustení z nemocnice.

„71-ročná babka išla domov autobusom, verím, že nebola nakazená, ale aj tak, stále nám opakujú, že dôchodcovia sú riziková skupina. Ide tu o princíp, kde sú tie pätnásťminútové testy, o ktorých premiér aj minister zdravotníctva hovoria?“

Po tom, čo svoj príbeh zverejnila aj na sociálnej sieti, ju kontaktovali z neurológie a ponúkli jej možnosť dať sa v nemocnici otestovať.

„Odmietla som, keďže som už bola na testovanie prihlásená. Jedna zo žien, ktoré so mnou na izbe ležali, je negatívna, už jej prišli výsledky,“ dodala v utorok dopoludnia.

V utorok popoludní dostala aj Hricsáková informáciu, že koronavírus nemá.

Nemocnica: Nízke riziko

Nemocnica uznáva, že pacientka mohla mať obavy, no zdravotníci vyhodnotili riziko nákazy ako nízke.

„Pracovníci nemocnice sú povinní vždy poučiť pacienta, pokiaľ sa dostal do kontaktu so zamestnancom nakazeným Covid-19. Takisto sa vyhodnocuje stupeň epidemiologického rizika. Pokiaľ je najnižší, tak to bolo aj v tomto prípade, môže byť pacient prepustený do domácej karantény. Chápeme, že ide o citlivú záležitosť a pacient má právo na obavy. Pokiaľ má pacientka pocit, že nemala všetky informácie dostatočne vysvetlené, je nám to ľúto. Inštruovali sme pracovníkov UNLP Košice, aby v takýchto prípadoch postupovali mimoriadne citlivo a precízne vysvetlili pacientovi postup,“ uviedla Monika Krišková z komunikačného oddelenia nemocnice.

Po víkende pribudli nakazení zdravotníci

Krišková uvádza, že zatiaľ v UNLP nezaznamenali prenos vírusu zo zamestnanca na pacienta, hoci počet nakazených zdravotníkov stúpa.

„V UNLP Košice sme po víkende zaevidovali viacero zamestnancov s pozitívnym testovaním na Covid-19, prípadne s prejavmi respiračného ochorenia. Akonáhle sú pozitívne testovaní, alebo prejavujú príznaky ochorenia, ostávajú v ošetrení, prípadne v karanténe. Aj preto nemocnica pristúpila k čiastočnému obmedzeniu plánovaných operačných zákrokov a hospitalizácií, ide o tie úkony, ktoré nie sú nevyhnutné a neohrozujú zdravie pacienta.“

Postup nemocnice v prípade vyššieho stupňa rizika nakazenia „Pacient sa presunie na oddelenie pre Covid, ktoré je zriadené na Klinike infektológie a cestovnej medicíny (KICM). Eventuálne pacient ostáva na oddelení, kde mu je poskytovaná zdravotná starostlivosť v Covid režime, ak nie je možný presun na KICM a je napríklad nutná chirurgická starostlivosť," informuje Krišková. Covid oddelenia sú zriadené na KICM a Klinike pneumológie a ftizeológie. „Izolačná izba je v červenej zóne na RS 43 na jednotlivých oddeleniach. Zdravotnícky personál je testovaný pri epidemiologickom riziku a v prípade vzniku klinických príznakov. Riziko vzniku infekcie u zdravotníckeho personálu nevieme vylúčiť, drvivá väčšina zdravotníckych pracovníkov na Slovensku sa infikovala doteraz mimo nemocnice. V prvých 4 - 5 dňoch však testy nemusia byť pozitívne, pacient väčšinou nie je infekčný," dodáva Krišková. Zdravotnícky personál v UNLP Košice v prípade akýchkoľvek známok respiračnej infekcie alebo iných príznakov v súvislosti s Covid-19 nevykonáva zdravotnú starostlivosť.