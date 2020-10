Prvé kroky na tenisový Olymp viedli cez košické kurty. Martina Hingisová oslavuje

Je navždy prepojená s východom Slovenska.

11. okt 2020 o 0:00 Vladimír Mezencev

KOŠICE. Posledný septembrový deň oslávila okrúhle 40. narodeniny jedna z najslávnejších košických rodáčok, ktorá sa navždy a nezmazateľne zapísala do športovej histórie.

Hoci v Košiciach prežila len prvé roky raného detstva, či sa to niekomu páči, alebo nie, o žiadnom z tých ľudí, ktorí sa narodili v metropole východu, sa toľko nenapísalo a nenahovorilo, ako o tenistke Martine Hingisovej.

A rozhodne to bolo zaslúžene, veď s jej menom sa spája niekoľko prívlastkov „naj“ v odvetví, ktoré dnes hýbe športovým svetom možno ešte viac, než jeho kráľovná atletika.

Jej dosiahnuté úspechy budú odborníci komentovať a analyzovať ešte niekoľko rokov a to aj napriek tomu, že už patria minulosti.

Jednoducho, zapísala sa do tých najslávnejších dejín svetového tenisu.

Nie bábiky, ale raketa

Rodáka z Košíc Karola Hingisa a Moravanku Melaniu Molitorovú spojil tenis. Ju kúpil vtedy účastník najvyššej československej súťaže zmiešaných družstiev VSŽ Košice, Hingis hrával národnú ligu za VSS. Ona profesionálka, ako to v tom čase chodilo, skrytá formálne za zamestnanie vo Východoslovenských železiarňach.

On amatér, o ktorého prvoligový tím nemal záujem, napriek tomu, že patril do dvadsiatky najlepších slovenských tenistov. Melanie na tom bola lepšie. V československom rebríčku sa umiestňovala do 25. miesta.

Zoči-voči sa táto dvojica ocitla na dvorcoch skutočne náhodne. Melanie momentálne nemala sparingpartnera na tréning, Karol sa motal na kurtoch strojárov, oddelených plotom od tých železiarenských, keďže medzi funkcionármi oboch oddielov vládli vzťahy, ktoré mali veľmi ďaleko k dobrým partnerským a už vôbec nemôžeme hovoriť o dobrých susedských.

Po dvoch rokoch spoločného randenia a hrania nasledovala v roku 1978 svadba a po ďalších dvoch sa im narodila dcéra Martinka.

A tej športové sudičky určili jasnú cestu. Ako trojročná sa už pod vedením mamy začala učiť tenisovú abecedu a otec jej upravil dospelácku raketu primerane k jej veku.