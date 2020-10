Majú nad 65 a koronavírus, infektológ varuje, že ich rapídne pribúda

Infikovaných na koronavírus bude v krátkom časte ešte dvakrát viac.

10. okt 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. Počty nakazených koronavírusom stúpajú. Štatistiky lámu negatívne rekordy.

Vo štvrtok testy potvrdili 1 037 pozitívnych osôb. V košickom okrese sa COVID-19 preukázal u 44 osôb. Počet úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 stúpol v rámci Slovenska na 57.

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice bolo podľa včerajších informácií hospitalizovaných 28 pacientov, z toho zdravotný stav dvoch z nich si vyžadoval napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

Kým koncom minulého týždňa UNLP oznámila, že situácia nie je dramatická a pokračuje v štandardnom režime, o pár dní neskôr už ohlásila rušenie plánovaných operácií a hospitalizácií.

„Nemocnice očakávajú do konca týždňa dvojnásobný nárast pacientov nakazených koronavírusom, pričom rapídne rastie počet infikovaných nad 65 rokov,“ povedal Pavol Jarčuška, prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP, ktorý je zároveň členom konzília epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov SR.

Štatistiky dobieha voľný režim

Veľká časť nových potvrdených prípadov COVID-19 sú opäť dohľadané kontakty pozitívnych osôb, ktoré sa zväčša ešte pred zavedením prísnejších opatrení zúčastňovali početných svadobných hostín, rodinných osláv či iných spoločenských podujatí.

Ochorenie COVID-19 sa v ostatných dňoch objavuje aj v športových kluboch, umeleckých súboroch, školách, pracoviskách, ale aj v zariadeniach sociálnej starostlivosti a zdravotníckych zariadeniach.

Vyhlásil to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) ako reakciu na rekordný počet vyše 1300 nakazených.

„Na počet nových potvrdených prípadov COVID-19 ešte nemali vplyv prísnejšie nastavené protiepidemické opatrenia od októbra. Predpokladáme, že ich efekt sa prejaví dva až tri týždne po ich zavedení. Aby začala krivka chorobnosti klesať, je dôležité opatrenia rešpektovať. Chápeme, že ľudia sú už pandémie unavení a chcú žiť tak, ako predtým. Nehľadajme však, prosím, cesty, ako opatrenia obísť, riziko šírenia nákazy takto neznížime,“ informovala Daša Račková z komunikačného referátu ÚVZ SR.

Svadby v Maďarsku a Poľsku

Pokračuje, že sa epidemiológovia stále častejšie stretávajú s nedodržiavaním alebo obchádzaním opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu vírusu.

„Početné svadobné hostiny si po sprísnení pravidiel začali niektorí organizovať v prihraničných oblastiach Maďarska a Poľska. Dôsledkom tohto rozhodnutia však je, že nákaze dávame šancu šíriť sa ďalej. Rovnako sa nám hromadia prípady, keď sa COVID-19 potvrdil u ľudí, ktorí napriek klinickým príznakom navštevovali pracoviská, školy či verejné priestranstvá a nákazu takto rozšírili ďalej.“

Užšia spolupráca nemocníc

Na kritickú situáciu reagujú všetky zdravotnícke zariadenia. Košické nemocnice sa stretli, aby prebrali ďalší spoločný postup so zhoršujúcou sa situáciou.

Pozvala ich UNLP. Jej generálny riaditeľ Vladimír Grešš hovorí, že je nutné, aby medzi sebou zdravotnícke zariadenia úzko komunikovali, keďže epidemiologická situácia sa zhoršuje.

„UNLP je koncovou nemocnicou pre celý región, chceme preto zabezpečiť plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov nielen s ochorením COVID -19, ale aj pre ostatných.“

To je i dôvod, prečo chce UNLP vytvoriť jednu horúcu linku, ktorá bude komunikačným kanálom pre všetky košické zdravotnícke zariadenia.

Rýchlotesty na ceste

Do UNLP by mala začiatkom budúceho týždňa doraziť dodávka antigénových testov, tie bude prioritne využívať infekčná klinika.

Spolu by malo ísť o niekoľko tisíc kusov týchto testov, ktoré pomáhajú rýchlo triediť pacientov. Používajú sa na testovanie pri prijatí do nemocnice.

„Sú určené na priamy dôkaz antigénu vírusu SARS COV 2, nie na testovanie protilátok. Robia sa výterom z nosohltanu. Následne je výter daný do drobnej skúmavky, potom sa kvapne roztok na latexovú doštičku. Výsledok je známy do 15-tich minút,“ vysvetlil profesor Jarčuška.

Dodáva, že slovenská vláda obstarala celkovo 500-tisíc antigénových testov. Tieto zásoby by podľa neho mali stačiť na mesiac. Presnosť antigénových testov na úrovni 97 percent.

Nové odberové tímy

A v čom môžu byť tieto rýchlotesty nápomocné? „Na kliniku často privezú aj pacientov z lokálnych nemocníc bez potrebnej indikácie, čo zdržiava pri práci s potvrdenými, či suspektnými pacientmi.“

Jarčuška dopĺňa, že najpresnejšie sú v období vysokej infekčnosti pacienta.

„Ich výhodou tak je, že odhalia pacientov, ktorí môžu preniesť infekciu. V našej nemocnici plánujeme na antigénové testovanie vytvoriť odberové tímy, do ktorých by sme zaradili aj študentov 5. a 6. ročníka Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, samozrejme pod dohľadom skúseného lekára,“ uzatvoril Jarčuška.

Karanténne miesta pre zamestnancov

Na zvyšujúce sa počty nakazených nemocničných zamestnancov chcú nemocnice reagovať vytvorením nového karanténneho miesta. Ubytovali by tam všetkých pracovníkov, u ktorých je podozrenie na koronavírus a mohli by tam počkať na výsledky testov, pričom by tak boli izolovaní od svojich rodín.

„Momentálne hľadáme vhodné ubytovacie kapacity pre zamestnancov, ktorí čakajú na výsledky testov, v spolupráci s okresnými úradmi. Plánujeme osloviť aj Košický samosprávny kraj. Všetko je v štádiu prieskumu ubytovacích kapacít v okolí. Karanténne miesto pre suspektných zamestnancov UNLP Košice má spĺňať štandardné ubytovacie podmienky,“ informovali z komunikačného referátu univerzitnej nemocnice.

V zdravotníckych zariadeniach totiž postupne pribúda počet nakazených zamestnancov. Napríklad v utorok UNLP oznámila, že Covid-19 majú jej traja lekári a dve sestry.

Kraj núka školu v prírode

Počas prvej pandemickej vlny boli napríklad navrátilci zo zahraničia umiestňovaní v štátnych zariadeniach aj vo Vysokých Tatrách.

Keďže sa štátne zariadenia rýchlo vyprázdňovali, poskytol svoje priestory i Košický samosprávny kraj

V prvej vlne pandémie mal pripravených 11 karanténnych zariadení vo všetkých regiónoch kraja. Tie slúžili pre repatriantov v prípade povinnej štátnej karantény, ale aj pre zdravotníkov.

Hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková však hovorí, že teraz je situácia iná. „Aktuálne vo väčšine škôl prebieha vyučovanie v riadnom režime a riadne fungujú aj stredoškolské internáty. Košický samosprávny kraj preto nemá vo svojich internátoch voľné kapacity na vytvorenie karanténneho miesta.“



Kraj preto ponúkol Krízovému štábu Okresného úradu Košice voľné priestory Školy v prírode v Kysaku.

Aj tá slúžila ako karanténne zariadenie počas prvej vlny pandémie. „Toto zariadenie disponuje kapacitou 56 lôžok a každá izba má vlastné sociálne zariadenie.“

Výzva Úradu verejného zdravotníctva Vyzývame ľudí, aby v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia COVID-19 nešli do práce a nenavštevovali verejné miesta. Izolujte sa od ostatných a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára a informujte ho o svojom zdravotnom stave. Lekár následne určí postup diagnostiky ochorenia a liečby. Nastavenými opatreniami nechceme nikoho obmedzovať. Chceme chrániť vaše zdravie v čase, keď pribúdajú ťažké priebehy tohto ochorenia, ktoré ľudí dostávajú na nemocničné lôžka. Našou úlohou je nastavenými opatreniami zabezpečiť, aby sme mali čo najmenej takýchto prípadov a aby sme v čo najväčšej možnej miere zabránili úmrtiam. Akokoľvek prísne opatrenia sa minú účinku, ak ich nebudeme dodržiavať. Obchádzaním pravidiel sa zvyšuje riziko šírenia nákazy a vzniku nekontrolovateľného komunitného šírenia COVID-19, ktorého sa tu všetci obávame. Zároveň pripomíname, že sa nachádzame v chrípkovej sezóne a chrípka a chrípke podobné ochorenia znamenajú vyššie riziko súčasnej nákazy COVID-19, čo môže nielen u rizikovej skupiny ľudí významne zhoršiť zdravotný stav, zvýšiť riziko komplikácií aj trvalých následkov. Každý z nás svojim správaním ovplyvňuje rýchlosť, akou sa ochorenie COVID-19 šíri medzi ľuďmi. Aj malé rozhodnutia jednotlivcov majú veľký dopad na celú spoločnosť. Svoju rodinu a známych preto ochránime aj tým, že vo svojom každodennom živote dodržiavame zopár jednoduchých zásad. Nosme správne nasadené rúška s prekrytými ústami aj nosom, dodržiavajme dostatočný odstup od cudzích ľudí a často si umývajme a dezinfikujme ruky. Trávme čo najmenej času na miestach, kde sa vyskytuje väčší počet ľudí. Obmedzme na istý čas aj menšie oslavy, návštevy a stretnutia s blízkymi, s ktorými nežijeme v jednej domácnosti.