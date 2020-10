Zuzana Slivenská: Ženy na vedúcich pozíciách stále narážajú na predsudky

Poslankyňa hovorí, že o chvíľu nebudú mať Ťahanovčania šancu zaparkovať.

11. okt 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

Kým si jej rovesníčky užívali stredoškolský život, ona bola na stužkovej už mamou. Je najmladšou mestskou poslankyňou, s dcérou dnes už rieši politiku. Primátora kritizuje za neschopnosť sa rozhodnúť, v starostovi Ťahanoviec vidí extrémistu. Župan, jej bývalý spolustranník, ju poveril vedením najväčšej krajskej organizácie. ZUZANA SLIVENSKÁ.

Spolu s inými košickými politikmi ste aj vy začínali v Sieti.

V minulosti som sa vyjadrovala, že do politiky nikdy nepôjdem, no zaujali ma ľudia v tejto politickej strane, ich nadšenie a celé to vyzeralo ako veľmi dobrý projekt. Neskôr prišlo vyjadrenie predsedu strany o možnej spolupráci so Smerom a to bolo fackou pre nás všetkých, ktorí sme do toho išli odhodlane.

Pred ostatnými voľbami ste avizovali voliť členov strany Za ľudí, či už Marcinkovú, Kolíkovú alebo Lesňáka. Je toto pre vás najbližšia politická strana?

Osobne som poznala niektorých ľudí v tejto strane a to bolo pre mňa rozhodujúce. Aj keď sa možno nie vo všetkom stotožňujem s názormi strany, menovaní ľudia boli vtedy pre mňa nádejou na zmenu.

Hovoríte, že do politiky ste nechceli vstúpiť, ale pred dvomi rokmi ste kandidovali za starostku Sídliska Ťahanovce a skončili na druhom mieste. Tešilo vás takmer 30 percent hlasov alebo ste hrali na víťazstvo?

Išla som to vyhrať, aj keď mnohí ma na začiatku odhovárali, lebo pán Ihnát kandidoval už tretíkrát a bol ochotný urobiť všetko pre to, aby vyhral on. Tak to aj bolo. Bola to náročná kampaň, ráno o piatej som stála na zastávkach, poobede v uliciach a medzitým práca, domácnosť, rodina a reagovanie na antikampaň mojich súperov. Výsledok ma najprv zamrzel, ale samozrejme som bola vďačná za každý jeden hlas, ktorý mi ľudia dali.

Chcete si to zopakovať?

Áno. Baví ma komunikovať s ľuďmi a spätná väzba, ak ocenia nejakú moju poslaneckú aktivitu, alebo ak mi povedia o probléme, s ktorým im môžem pomôcť. Je to pre mňa dôvod, prečo som v politike. Tieto momenty ma dokážu nakopnúť na mesiace dopredu.