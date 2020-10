Polaček prilial olej do ohňa pred urovnávaním sporu s DPMK

Padyšáka je ochotný strpieť ako riaditeľa, ak odíde z predstavenstva.

8. okt 2020 o 14:56 Michal Lendel

KOŠICE. Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) zverejnil v utorok večer na sociálnej sieti príspevok, ktorým chce urovnať spor medzi radnicou a Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK).

Polaček sa dlhodobo usiloval o odvolanie Vladimíra Padyšáka z postu generálneho riaditeľa DPMK, ktorý je stopercentnou akciovou spoločnosťou mesta.

Dočasného šéfa podniku nominoval do tejto funkcie sám Polaček hneď po vstupe do úradu.

Súčasný riaditeľ ustál dve odvolávania v mestskom parlamente, keď ho podržala väčšina poslancov.

A to aj napriek tomu, že Polaček hovoril, že podnik sústavne porušuje zákon o verejnom obstarávaní.

Primátor môže stratiť vplyv vo vlastnom podniku

Neskôr podal v súvislosti s tým aj trestné oznámenie za machinácie pri verejnom obstarávaní.

Poslanci nielenže odmietli nového kandidáta na post riaditeľa DPMK Jozefa Oberuča, ale na ďalšom svojom rokovaní potvrdili Padyšáka vo funkcii a posilnili jeho postavenie v podniku tým, že ho schválili aj ako predsedu predstavenstva.

Zároveň z tejto funkcie odvolalo mestské zastupiteľstvo Marcela Čopa, ktorý je aj riaditeľom magistrátu a tiež Polačekovou pravou rukou. V pozícii podpredsedu predstavenstva mal skončiť aj Oberuč.

Toto uznesenie však primátor nepodpísal.

Ak však jeho veto prelomia poslanci počas októbrového rokovania zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou, Čop a Oberuč v predstavenstve skončia.

Tým bude dosah primátora na dianie v tomto mestskom podniku už iba minimálny.

Polaček: Na rozvoj DPMK mám iný názor ako jeho vedenie

Za týchto okolností predstavil Polaček na facebooku svoj návrh riešenia situácie.

V príspevku naznačil, že súčasný spor môže ohroziť čerpanie eurofondov, ktoré by mohli byť použité na modernizáciu vozového parku MHD v Košiciach.

„Skupina ľudí okolo DPMK vidí budúcnosť rozvoja podniku inak. Ide najmä o spôsob budúcich investícií, ako aj spôsob a opis verejných obstarávaní. Jednoducho neexistuje v tejto chvíli rozhodca, ktorý by rozsúdil, ktorý názor je najsprávnejší. Tým ale strácame šancu na ďalší rozvoj dopravy, najmä z eurofondov,“ uviedol na margo svojich oponentov Polaček.

Hneď nato doplnil, že aj keď má s vedením DPMK rozličné názory, je pripravený uzavrieť spor.

Polaček chce predstavenstvo, Padyšákovi nechá riaditeľovanie

Vo svojej predstave kompromisného riešenia primátor pripustil, že Padyšák, aj keď nemá jeho dôveru, zostane šéfom podniku, no zároveň musí uvoľniť funkciu člena predstavenstva.

„Na jeho uvoľnené miesto nech nastúpi človek, ktorého dozorná rada požaduje. Je v záujme mesta Košice a určite aj dozornej rady, aby v DPMK fungovala krížová kontrola. Na druhej strane si myslím, že pozíciu predsedu predstavenstva by mal zastávať človek, ktorý má dôveru primátora. Takým človekom je pán Oberuč, ktorý právoplatne vyhral transparentné výberové konanie na riaditeľa DPMK. Zároveň netrvám na tom, aby bol predseda predstavenstva pán Čop,“ napísal primátor.

Pripomenul, že Košice posielajú svojmu podniku takmer 25 miliónov ročne.

„Sú to peniaze z daní ľudí vo verejnom záujme a mesto nesie zodpovednosť za to, ako sa s nimi nakladá. Pred ministrami a vládou mesto a teda dopravný podnik, zastupuje primátor a je nevyhnutné vyslať signál a garantovať, že sme schopní transparentne a bez zakopnutia preinvestovať takmer 150 miliónov eur v najbližšom období,“ uviedol Polaček.

Je to podľa neho lepšia cesta, ako tá, ktorou sa mesto a DPMK uberajú dnes.

„Preto neohrozujme eurofondy na nové električky a nové autobusy. Nemôžeme to ale urobiť bez toho, aby sme videli do podniku, ktorý by mal s týmito peniazmi nakladať. Prichádzam preto s kompromisným návrhom krížovej kontroly, ktorý aktuálny spor ukončí a umožní nám sústrediť sa na modernizáciu mestskej hromadnej dopravy v Košiciach.“

Primátor na záver dodal, že o tomto návrhu diskutuje s poslancami, pričom verí, že sa kompromisnú dohodu podarí uzavrieť na najbližšom zastupiteľstve.

Kritika poslancov

Predsedu dozornej rady DPMK a mestského poslanca Jozefa Filipka (SMK), ktorý podporuje vo vedení podniku Padyšáka, komunikácia primátora cez sociálnu sieť zaskočila.

„Som prekvapený, že sa pán primátor k takému kroku odhodlal, pretože pred 10 dňami som sa mu ozval ako prvý, že chcem s ním rozprávať o hľadaní riešenia. V pondelok mi bol oznámený termín stretnutia na štvrtok poobede. Nerozumiem, prečo zverejnil cez facebook svoj návrh skôr ako by ho predložil osobne na našom stretnutí. Najprv sa mali veci prerokovať a až potom sa mal zverejniť nejaký výstup,“ reagoval vo štvrtok pred stretnutím s primátorom Filipko.

Podľa poslanca vyznievajú v príspevku primátora negatívne jeho názoroví oponenti.

„Píše tam, že ľudia okolo DPMK sú akoby proti modernizácii vozového parku a celkovému rozvoju podniku, čo nie pravda. Všetci chceme, aby sa nakupovali nové klimatizované autobusy a električky, ktoré by slúžili verejnosti. Obnova vozového parku je už v súčasnosti nutnosťou. Neviem odkiaľ má pán primátor opačné informácie, no tie sú nesprávne. Celému tomu sa čudujem, pretože pán primátor má svoju pravú ruku priamo v predstavenstve podniku. Počas stretnutia sa ho budem na to pýtať,“ doplnil Filipko.

Podľa poslanca a predsedu poslaneckého klubu Košickí aktivisti a nezávislí (KAN) Ladislava Strojného (nezávislý) je takáto komunikácia primátora veľmi nešťastná.

„Prezentovať návrhy a posielať odkazy prostredníctvom facebooku, blogu či cez médiá ešte pred rokovaním a vytvorením dohody je vrcholne nevhodné,“ myslí si Strojný z klubu KAN, ktorý hlavne v minulosti podporoval Polačeka.

Strojný reagoval aj na návrh primátora, podľa ktorého je primátor ochotný zmieriť sa s tým, že DPMK povedie Padyšák, ak sa vzdá členstva v predstavenstve.

„Je irelevantné, či pán primátor je, alebo nie je ochotný strpieť na čele podniku pána Padyšáka. Zastupiteľstvo tohto riaditeľa vymenovalo dvakrát. Na začiatku na návrh primátora, potom na návrh predsedu dozornej rady a neskôr bolo toto uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou poslancov.