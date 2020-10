Stredoškoláci ostali doma. Riaditelia: Rátali sme s tým, no prišlo to náhle

Školy mobilizujú žiakov a učiteľov, rodičia si pomaly zvykajú.

12. okt 2020 o 16:19 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Hoci sa počas víkendu tisíce stredoškolákov pripravovali na pondelkové prezenčné vyučovanie priamo v školách, realita je iná.

Stredné školy pre koronavírus prešli od pondelka na dištančné vzdelávanie, ktoré potrvá až do odvolania.

V nedeľu to oznámil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Zároveň vyzval študentov, aby necestovali do škôl a ostali doma.

Tí zostali prekvapení, ale nie zaskočení. Podobnú situáciu už totiž zažili na jar.

Tentoraz však prišla zmena spôsobu vyučovania na dištančnú formu na poslednú chvíľu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Preto svoje plány narýchlo menili nielen študenti, ale aj školy.

Opatrenia prišli rýchlo, školy sa snažia reagovať

Riaditeľ Gymnázia Alejová 1 v Košiciach Ľubomír Sobek nám povedal, že sa síce na dištančnú formu pripravovali, ale na prechod na ňu mali len niekoľko hodín.

„My sme mali už dopredu pripravený rozvrh pre prípad dištančného vzdelávania na učenie online a zadávanie úloh. Neboli sme však pripravení na to, že k zmene príde zo dňa na deň. Očakávali sme síce, že sa niečo podobné stane, len to prišlo náhle. Ostatné zložky majú štyri dni, do štvrtka, aby sa pripravili. My nie. Menší problém je teraz s technikou, ale momentálne situáciu riešime, aby sme mali dostatok počítačov v dostatočnom počte miestností. Tak, aby sme mohli bez problémov vyučovať online. Techniky máme dosť,“ vraví Sobek.

Gymnázium na Alejovej 1 má však ďalší problém. Keďže majú aj osemročné gymnázium, tak triedy 1. – 4. sú v škole a triedy od 5. ročníka a prváci až štvrtáci na štvorročnom štúdiu sú doma.

„Toto nám spôsobuje problémy. Učiteľ musí utekať z jednej hodiny na druhú. Keď učí online, tak vyučuje cez počítač a potom sa musí presunúť k študentom, ktorí sú v škole a vyučovať prezenčne. Učitelia sú však všetci v škole a myslím, že to zvládneme.“

V pondelok na gymnáziu online neučili, učitelia iba zadávali úlohy.

„Pripravujeme všetko, aby sme na dištančné vzdelávanie nabehli od utorka. Pre študentov to však nie je to pravé orechové,“ doplnil Sobek.

Problém s odborným výcvikom

Riaditeľka Strednej odbornej školy (SOŠ) automobilovej Jana Vargová tiež tvrdí, že skôr či neskôr počítali s prechodom na dištančnú formu výuky.

„Tým, aká bola situácia s prírastkom pozitívnych prípadov, sa dala zmena čakať. Nie je to dobré, lepšie by bolo, keby boli študenti v škole. Ihneď sme informovali o zmene žiakov a učiteľov. Online budeme učiť od utorka, zatiaľ sme zadali úlohy,“ povedala nám Vargová.

Problémom SOŠ je, že majú odborný výcvik, ktorý u niektorých študentov musia robiť dištančnou formou.

„Naše odborné výcvikové strediská majú zákaz. Majstri sú už síce z marca pripravení, robia online prezentácie. Lepšie by však bolo, aby si napríklad automechanik vyskúšal opravu priamo v dielni, dotkol sa súčiastok, získal prax. Odporučili sme študentom, že ak majú doma podmienky, môžu vyrobiť nejaký diel v rámci projektu, ak nie, berieme to do úvahy.“

Tí, ktorí sú v duálnom systéme vzdelávania, prípadne ak majú praktické vyučovanie u zmluvného zamestnávateľa, budú môcť praxovať naďalej.

„Momentálne máme zvýšenú komunikáciu so zamestnávateľmi, aby sme pravidlá utriasli.“

Rodičia: Iná možnosť nie je

Niektorí študenti stredných škôl v pondelok opustili aj internáty. Odchádzali domov, odkiaľ budú študovať.

Rodičia tak budú mať tínedžerov nevedno ako dlho doma.

„Neviem, už sme to zažili a je to tu opäť. Dcéra je gymnazistka, bude doma. Čo narobím. Najhoršie je to s technikou. Učitelia vyžadujú kamery, mikrofóny, neustále zadávajú úlohy a navzájom sa predbiehajú. Ak máte viac detí, nie je to lacné, ani jednoduché. V tejto dobe nie každý na takéto vybavenie má. Aj učitelia by mohli byť tolerantnejší, musíme to spoločne nejako zvládnuť,“ uviedla mama gymnazistky Silvia.

Aj dcéra predsedu Rady starostov košických mestských častí Jána Niguta (KDH) navštevuje jednu z košických stredných škôl.

„Musíme sa prispôsobiť, iné riešenie nevidím. Momentálne v tom, že dcéra bude musieť ostať doma, problém nevidím. Bude musieť mať k dispozícii výpočtovú techniku a môže sa učiť. Navyše má momentálne nohu v sadre, tak nebude musieť každý deň absolvovať nekomfortnú dopravu. Mne odpadne nutnosť voziť ju do školy.“

Trnka: Školy to zvládnu

Košický samosprávny kraj (KSK) podľa predsedu Rastislava Trnku rešpektuje rozhodnutie ministra školstva.

„Už skúsenosti z prvej vlny pandémie ukazujú, že školy sa dokázali na tento typ vzdelávania prispôsobiť veľmi rýchlo a efektívne,“ vysvetlil Trnka.

Mimoriadne je prerušené aj poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v stredoškolských internátoch (neplatí to pre žiakov zo zahraničia).

„Výnimku z dištančnej formy vzdelávania majú len žiaci osemročných gymnázií z 1. až 4. ročníka, ktorí sa naďalej vzdelávajú prezenčne. Stredné školy môžu v prípade potreby a za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení aj naďalej robiť komisionálne skúšky, rozdielové skúšky a skúšky odbornej spôsobilosti na výkon povolania. Počas prvej vlny pandémie KSK pristúpil k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu skôr ako štát, školy sa dokázali veľmi rýchlo novej situácii prispôsobiť a dištančné vzdelávanie zvládli výborne. Predpokladáme, že väčšie problémy nespôsobí vzdelávanie z domu ani v tomto období,“ dodal Trnka.

PSK: Digitálna škola nenahradí klasické vyučovanie

Prešovský samosprávny kraj (PSK) opatrenia vlády taktiež plne akceptuje, aj keď percentá infikovaných v rámci stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti boli na úrovni približne dvoch percent u žiakov (z celkového počtu 23-tisíc žiakov) a 1 percenta u zamestnancov pedagogických a nepedagogických (z celkového počtu približne 4-tisíc).

„Samozrejme, 'digitálne školy' nemôžu - aj po skúsenostiach z 1. vlny pandémie - plnohodnotne nahradiť 'fyzickú školu' a prezenčné vyučovanie. No v súčasnej pandemickej situácii sa musíme prispôsobiť rozhodnutiu epidemiológov. Vzhľadom na fakt, že školy už dištančným vzdelávaním prešli na jar 2020, teraz prechádzajú na takúto formu vzdelávania bez väčších problémov. Vedia, čo ich čaká,“ informovala nás hovorkyňa kancelárie predsedu PSK Dáša Jeleňová.

Doplnila, že dištančné vzdelávanie je výzvou hľadať účinný a efektívny spôsob edukácie.

„Je to príležitosť nastaviť, sfunkčniť všetky dostupné formy a metódy tak, aby žiaci a učitelia mohli využívať digitálne technológie, on-line vyučovanie ako jednu z foriem vzdelávania efektívnejšie, jednoduchšie a komfortnejšie pre obe strany.“

​

​