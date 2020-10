Boj o polia pri Košiciach sa vyostril. Farmári poslali proti sebe traktory

Spor vybičovalo porušenie uznesenia súdu.

15. okt 2020 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. Spor medzi farmármi vyvrcholil pri Košiciach priamo na poli.

Do boja o pôdu zapojili aktéri poľnohospodárske stroje.

„Už štvrtý rok s nami toto robia. My platíme dane z nehnuteľností mestu i nájom vlastníkom pozemkov a oni sadia, berú úrodu i agrodotácie. Teraz v septembri rozhodol súd neodkladným opatrením, že na našich prenajatých pozemkoch nemôžu v tejto chvíli hospodáriť. Napriek tomu sadli do traktorov a sejú,“ povedal počas soboty Pavol Pelegrin, samostatne hospodáriaci roľník z Krásnej, ktorý stojí spoločne so svojou matkou Ľubicou na jednej strane sporu.

Rodinu pri jeho riešení zastupuje Vincent Nagy, ktorý doplnil, že prenajaté pozemky im odmieta vydať už od roku 2016 firma Olšanka.

Farmári: Spor skončil na súde

„Spoločnosť Olšanka patrí podnikateľovi Vendelínovi Novysedlákovi. Prenajaté parcely od zhruba 4 árov po približne hektár sú roztrúsené po celej lokalite. Spolu máme v tejto časti podpísaných vyše 32 hektárov,“ povedal Nagy.

„Mali sme snahu dohodnúť sa s druhou stranou, aby sme si pozemky vymenili podľa výmery prenajatých parciel. Zjednodušene povedané: územie by sme si rozdelili tak, aby sme na jednom veľkom celku hospodárili my a na druhom oni. Dôvodom je zvýšenie efektivity poľnohospodárskej výroby. Avšak nedosiahli sme nič,“ doplnil Nagy.

Podľa jeho slov dostali Pelegrinovci od agrofirmy pred nejakým časom na podpis podnájomnú zmluvu, ktorá bola pre rodinnú farmu neprijateľná.

„Podľa nej máme za túto výmenu Novysedlákovi platiť ročne 60 eur za hektár ornej pôdy. Ešte raz pripomínam, že za tie pozemky už Pelegrinovci platia nájomné vlastníkom. Ročne ide približne o 12-tisíc, ďalších 14-tisíc je daň z týchto nehnuteľností. Zmluva spomína aj pokutu 5-tisíc eur za každý začatý hektár pôdy, o ktorú sa zníži výmera užívaných pozemkov. Tým chce Novysedlák dosiahnuť zabetónovanie súčasného stavu, aby sme nepodpisovali s vlastníkmi pôdy nové nájomné zmluvy a aby sme sa nerozširovali. Na tieto, ale ani ďalšie podmienky sme pristúpiť nemohli,“ povedal zástupca rodiny.

Podľa neho nemala nikdy Olšanka reálny záujem o usporiadanie právnych vzťahov a vyjednávanie zneužívali jej predstavitelia na odďaľovanie odovzdania pôdy do užívania Pelegrinovcom a na predlžovanie neoprávneného užívania.

Rodina farmárov sa preto obrátila na súd, kde žiadala o vypratanie jej prenajatých pozemkov a náhradu škody, pričom neskôr podala aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktoré by znemožnilo agrofirme obhospodarovať tieto pozemky do vyriešenia hlavného sporu.

Pri vydaní neodkladného opatrenia im vyšiel Okresný súd Košice II v polovici septembra v ústrety.

Napriek neodkladnému opatreniu pracujú

Napriek tomu vyšli počas minulej soboty traktory na jedno zo sporných polí medzi košickou mestskou časťou Krásna a obcou Nižná Hutka (okres Košice - okolie).

V ten deň Nagy, ukazujúc na rozľahlé viac ako 120-hektárové pole, vysvetľoval, že dva traktory s diskami a jeden so sejačkou patria podnikateľovi z Košických Oľšian Novysedlákovi.

Z opačnej strany poľa sa k stroju so sejačkou blížili traktory Pelegrinovcov.

Jeden z nich zastavil pred mechanizmom a druhý za ním, čím mu znemožnili pokračovať v sejbe.

Na kraji poľa sa zastavili aj zvyšné dva traktory s diskami.

„Už sme zavolali políciu,“ oznámil Nagy.

Polícia ich na poli nezastavila

Po pár minútach prišla hliadka polície, ktorej Nagy ukázal neodkladné opatrenie.

Privolaní policajti skonštatovali, že rozhodnutie súdu nenadobudlo právoplatnosť, a preto nemôžu proti prácam na poli zasiahnuť.

Následne hliadka upozornila, že oznamovateľ môže podať trestné oznámenie písomne na policajnej stanici.

„Áno, vieme, že sa firma proti tomu odvolala, a preto neodkladné opatrenie nenadobudlo právoplatnosť. Avšak mýlite sa, že nemôžete práce zastaviť. Toto rozhodnutie je totiž vykonateľné po doručení obom stranám sporu a platí až do jeho zrušenia krajským súdom,“ povedal Nagy polícii.

Hliadka trvala na tom, že práce nezastaví a aby sa zvážilo podanie oznámenia.

„Podanie urobíme, ale týmto ľuďom ide o to, aby zasiali. Tým nám chcú znemožniť, aby sme si prišli vytýčiť hranice pozemkov, ktoré máme prenajaté. Ak to urobíme, privolajú na nás políciu s tým, že im ničíme úrodu. Presne to sa stalo toho roku na jar. Nikomu pritom neprekážalo, že sadili na pôde, ku ktorej nemajú žiaden vzťah,“ upozornil Pelegrinov zástupca.

Nagy tiež pripomenul, že v tomto spore už bolo vydané neodkladné opatrenie v roku 2018.

„Vtedy sa to týkalo inej lokality. Mali sme vonku úrodu vyše 100 ton obilnín, ktoré sme nemohli pozbierať pre rovnaké uznesenie súdu. Museli sme to nechať zhniť, pretože naše stroje nemohli na pole pre neodkladné opatrenie, ktoré v tom čase vydal súd proti nám. Museli sme to rešpektovať. Krajský súd zrušil toto opatrenie až v januári, takže sme prišli o celú úrodu.“

Padlo varovanie pred „dreveným spacákom“

Situácia sa začala v sobotu vyostrovať po tom, ako prišli na pole aj predstavitelia agropodniku Olšanka.