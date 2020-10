Ružín je plný, zachytil milióny litrov povodňovej vody

Župana mrzí zaplavená cesta, pýta sa, prečo sa to muselo stať.

14. okt 2020 o 11:07 Kristián Sabo

KOŠICE. Povodňová vlna z vytrvalého dažďa zasiahla najmä povodie Hornádu na Spiši a v okolí Košíc.

Vodná nádrž Ružín na riekach Hornád a Hnilec bola v stredu predpoludním naplnená na maximum.

„O šiestej hodine ráno bola Vodná stavba Ružín naplnená na maximálnu kapacitu. Zvyšné vody sú prevádzané bezpečnostným prepadom, takže prevádzka nie je ohrozená. K stredajšiemu ránu sa v zmysle manipulačného poriadku, ktorým sa podľa zákona riadime, vypúšťa 322 m³/s. Aj vďaka Ružínu sa ovplyvňuje situácia pod vodnou stavbou, pričom zachytil milióny metrov kubických vody,“ povedal nám hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.

Naplaveniny problém nerobia

Na otázku, či problémy nespôsobuje naplavený odpad, Bocák odvetil: „Odpad, ktorý sa tam aj po toku riek Hornád a Hnilec priplavuje, nepredstavuje prevádzkové obmedzenie na vodnej stavbe. Podľa prognóz by mal prítok Hornádu do VS Ružín v týchto chvíľach nateraz kulminovať, teda dosiahnuť maximálnu hranicu a postupne klesať.“

Trnka sa sťažuje, tvrdí, že vypúšťali neskoro

V utorok voda pod nádržou Ružín zaliala aj dlhodobú obchádzku medzi Kysakom a Veľkou Lodinou.

„Vybreženie Hornádu v tomto úseku spôsobilo aj neprimerané vypúšťanie vodnej nádrže Ružín Slovenským vodohospodárskym podnikom. Vodohospodárov sa budeme pýtať, prečo začali Ružín vypúšťať v takom množstve až začiatkom tohto týždňa, keď bol vývoj počasia známy niekoľko dní vopred. Nešlo pritom o prvý takýto prípad. Dlhodobá obchádzková trasa je stále neprejazdná. Musíme počkať, kým hladina Hornádu klesne a následne budeme odstraňovať škody,“ uviedol košický župan Rastislav Trnka.