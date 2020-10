Hornád sa vylial v košických Ťahanovciach. Starosta: Zatiaľ to nie je katastrofa

Vysoká voda budí rešpekt.

14. okt 2020 o 13:01 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Rozbúrená a vysoká hladina Hornádu v Košiciach vzbudzuje rešpekt.

Vodná hladina je taká vysoká, že u mnohých vyvoláva spomienky na ničivé povodne z roku 2010.

V blízkosti obľúbeného rekreačného strediska Súdky pri obci Ťahanovce polícia uzavrela cestu okolo rieky už v utorok.

V stredu sa už voda vyliala aj na brehy.

Chatári v problémoch

Starosta Ťahanoviec Ján Nigut (KDH) hovorí, že zatiaľ voda obec nezasiahla.

Problém však majú chatári v neďalekej chalupárskej oblasti.

„Momentálne je pri Súdkoch stabilizovaný stav, bol som tam asi pred hodinou. Voda sa vyliala na brehy pri zariadení White House a pri Súdkoch, momentálne však obec neohrozuje. Čiastočne sú od prístupu odrezaní chatári, ktorí celoročne obývajú chalupy neďaleko tunela. Sú však na kopci, takže bezprostredné nebezpečenstvo im nehrozí,“ vysvetľuje Nigut pol hodinu pred stredajším poludním.

Dodáva, že niektoré chaty majú zaliate záhrady.

„Boli sa tam pozrieť aj hasiči. Evakuáciu odmietli. Či majú poškodený majetok, neviem. V Ťahanovciach sa dvihla hladina miestneho potoka, ale našťastie fungujú opatrenia, ktoré sme urobili v roku 2010, keď boli v lese postavené hrádzky. Neskôr bude potrebné prehĺbiť potok, keďže tam naplavilo nánosy. Vodohospodári nám už prisľúbili pomoc.“

Starosta: Nič nezanedbávame

Nigut vraví, že na mieste sa boli pozrieť už aj zástupcovia mesta, aby situáciu zhodnotili.

„Nič sa nezanedbáva a nič nenechávame na náhodu. Spolupráca s mestom funguje. Je síce zvýšené riziko, ale bezprostredne majetky a životy ohrozené nie sú. Podľa mojich informácií by voda mala klesať, čo by pomohlo. Zatiaľ je to ustálené, situácia z povodní z roku 2010 by sa opakovať nemala. Most stojí, voda sa cez neho neprelieva a takýto predpoklad ani nie je.“