Areál bytového podniku poslúži ako karanténa pre zdravotníkov

Pripravených je 50 miest, ďalšie chystá kraj.

14. okt 2020 o 15:13 Katarína Gécziová

KOŠICE. Ak by počty nemocničných zamestnancov infikovaných koronavírusom, prípadne podozrivých na toto ochorenie stúpali, je pre nich vyčlenené nové karanténne miesto.

Na nedávnom stretnutí zástupcovia všetkých košických nemocníc vyhlásili, že by podobné vhodné priestory pre svojich pracovníkov potrebovali.

Mesto Košice po ich výzve zdravotníkom ponúklo 50 postelí. Vyčlenilo na to prerobené bývalé administratívne priestory v areáli bytového podniku na Južnom nábreží.

V jednej z budov je 27 lôžok spĺňajúcich požiadavky regionálneho úradu verejného zdravotníctva, neďaleko je karanténne mestečko, ktoré poskytuje ďalších 24 miest.

Pre mestských zamestnancov

Košický primátor Jaroslav Polaček (nez.) povedal, že reagovali hneď, ako sa o požiadavke zdravotníckych zariadení dozvedeli.

„Spojili sme sa so zástupcami našich nemocníc, aby nám mohli špecifikovať svoje požiadavky. Aj toto je jednou z foriem našej pomoci pre tých, ktorí sa v prvej línii starajú o to najdôležitejšie, a to zdravie nás všetkých.“

Magistrát plánuje tieto karanténne kapacity ešte rozšíriť. Pripravuje na to ešte jednu budovu, v ktorej bude 30 miest.

V oficiálnom stanovisku mesta sa nespomína, o aký objekt ide. Vyčlenený má byť pre zamestnancov mesta, mestských podnikov a ďalších mestských organizácií.

Očakávajú nárast

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice bolo v utorok koronavírusom nakazených 19 zamestnancov z 11 oddelení.

„Zatiaľ nikto nežiadal o karanténne ubytovanie, očakávame však, že bude stúpať aj počet zamestnancov nakazených ochorením Covid-19,“ konštatovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.

Otestovaní už boli stovky zamestnancov, na výsledky ich testov sa čaká.

Krišková pokračuje, že ponuku od mesta privítali. Jeho priestory by mali využívať všetci tí pracovníci, ktorí by mali obavu z ohrozeniach svojich rodín.

„Menšie detaily, technické či hygienické okolnosti sú ešte predmetom vzájomnej dohody oboch krízových tímov,“ dodala Krišková.

Internáty budú voľné

O karanténnych priestoroch rokovala univerzitná nemocnica i s Košickým samosprávnym krajom, ktorý počas prvej vlny koronavírusu poskytol internáty na ubytovanie pre repatriantov.

Minulý týždeň vyšší územný celok pre Korzár povedal, že internátne izby nemôže pre zdravotníkov uvoľniť, keďže beží riadny vyučovací proces.

Medzičasom však minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vyhlásil, že stredné i vysoké školy prejdú na diaľkové vyučovanie, čo znamená, že stredoškoláci na internátoch bývať nemusia.

Budú dezinfikovať

Košický kraj už pripravuje svoje internáty na karanténne účely.

„Nakoľko k prerušeniu vyučovania na stredných školách došlo od pondelka 12. októbra, žiaci si počas tohto týždňa prichádzajú na internáty po svoje osobné veci podľa vopred stanoveného harmonogramu tak, aby nedochádzalo k združovaniu väčších skupín. Následne prejdú internáty dezinfekciou a budú pripravené pre potreby karantény," informovala hovorkyňa kraja Anna Terezková.

Pokračuje, že disponujú prázdnymi miestami vhodnými na karanténne ubytovanie v Rožňave a Michalovciach.

„Čo sa týka Školy v prírode v Kysaku, nateraz toto zariadenie nie je možné využiť na karanténne miesto, nakoľko v dôsledku hydrologickej situácie došlo k zaplaveniu areálu."

Ďalšie zariadenia pripraví kraj po tom, ako budú internáty uvoľnené a prejdú dezinfekciou.

„V našom záujme je pripraviť dostatočný počet miest pre ľudí v prvej línii v každom regióne v kraji tak, ako to bolo aj v jari," dodala Terezková.

Infekčná klinika je červená

V utorok hlásila univerzitná nemocnica 46 hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid-19. Z toho siedmi sú v kritickom stave a museli byť napojení na umelú pľúcnu ventiláciu.

Nakazených je každým dňom viac. Preto univerzitná nemocnica vyčlenila všetky lôžka Kliniky infektológie a cestovnej medicíny pre pacientov s koronavírusom.

Postupuje tak podľa krízového scenára štátu z jari, kedy sa povedalo, že v prípade potreby bude toto pracovisko červeným pavilónom, kde sa budú prednostne umiestňovať a sústreďovať pacienti s Covidom-19.

Spolu ide o 50 postelí vrátane šiestich na jednotke intenzívnej starostlivosti. V pondelok boli na 85 percent obsadené.

Pacienti s inými infekčnými ochoreniami sú hospitalizovaní v priestoroch Kliniky pracovného lekárstva. Aktuálne sú tam umiestnení štyria pacienti.

Aj ďalšie priestory

Nemocnica má na reprofilizáciu nachystaných ďalších 96 lôžok.

„Pre pozitívnych pacientov sú pripravené priestory Kliniky pneumológie a ftizeológie. Ak by ani tie nepostačovali, vyčleníme lôžka na Neurologickom oddelení. Bežní pacienti z týchto oddelení budú dočasne presunutí na iné medicínske pracoviská,“ doplnil výkonný riaditeľ univerzitnej nemocnice pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek.