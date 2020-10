Košický poslanec napadol výnimku pre podniky v centre mesta

Napäté vzťahy vystriedala snaha nájsť nové pravidlá.

17. okt 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

Pre sedenie v centre mesta platia iné pravidlá ako pre zvyšok mesta, podľa poslanca to nie je v poriadku. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta definuje jedno z všeobecne záväzných nariadení.

Mestský poslanec Zdenko Lipták (nezávislý) podal v uplynulých dňoch na prokuratúru podnet na jeho prešetrenie.

Hovorí, že tomu predchádzala niekoľkotýždňová komunikácia s obyvateľmi v danej lokalite a aj jeho kontrola priamo v centre mesta.

Podľa neho obsahujú pravidlá o otváracích hodinách prevádzok a letných záhrad nespravodlivú výnimku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Lipták: Musia platiť rovnaké pravidlá

„Po preštudovaní materiálov z iných miest a protestov prokurátorov som došiel k záveru, že naše všeobecne záväzné nariadenie (VZN) je v rozpore so zákonom, pretože vo VZN majú byť všeobecné pravidlá pre všetkých. Nemôže sa to urobiť tak, že si poviete - v nejakej časti mesta bude špeciálna zóna, centrálna mestská zóna a tu budú platiť iné pravidlá hry. To zákon neumožňuje, nedáva túto právomoc mestám," vysvetľuje predseda komisie životného prostredia.

Súvisiaci článok Krčmári sa postavili košickému primátorovi. Drevené sedenie z Hlavnej nestiahli Čítajte

Podľa neho dochádza k porušovaniu nariadenia tým, že kým všeobecne musia letné záhrady zatvárať o 22. hodine, tie v centre mesta môžu byť otvorené do 24. hodiny.

„Mestá môžu urobiť pravidlá pre všetkých rovnako a toto VZN to porušuje tým, že dovoľuje letným záhradám v centre mesta byť otvorené do polnoci, aj keď zákon o priestupkoch hovorí, že nočný pokoj začína o 22.hodine. Mesto si nemôže niečo predĺžiť a tváriť sa, že keď niekde sedí 120 ľudí, tak dodržujú nočný pokoj," argumentuje Lipták.

Problém s letným sedením začal riešiť ešte v lete, keď sa na neho obrátili obyvatelia Kováčskej ulice.

„Šesť týždňov som komunikoval s obyvateľmi, ktorí sa nevedeli domôcť svojich práv na Kováčskej ulici, ani cez mestskú políciu."

Niekoľko dní po poslaneckej kontrole to dokonca medzi poslancom a vedením mestskej polície iskrilo.

Lipták vtedy napísal o potrebe IQ testov pre policajtov, tí naňho dali sťažnosť, lebo o nich hovoril ako o „teliatkach“.

Polícia: Riadime sa podľa toho, čo platí

Mestská polícia mesta Košice (MsP) sa podľa svojho stanoviska riadi vždy iba platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.