Historická železnička prežila turbulentnú sezónu, ďalšia bude bez Katky

Jej šéfa v obleku nenájdete, ale v montérkach riadiť rušeň áno.

18. okt 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Košická detská historická železnica má za sebou náročné obdobie. Pre celoslovenské nariadenia hygienikov museli tento rok prerušiť prevádzku dvakrát. Jej šéf ĽUBOMÍR LEHOTSKÝ verí, že ďalšia sezóna už bude bez turbulencií. Má byť jubilejná, ale bez Katky, ktorú čaká generálna oprava. V rozhovore porozprával, ako sa vyštudovaný historik pracujúci ako novinár stane železničiarom, ale aj to, že práca na železničke si vyžaduje celého človeka.

Detská železnica sa v týchto dňoch musela opäť zatvoriť. Tento rok sa tak stalo už druhýkrát. Bola táto sezóna doteraz najťažšia?

- Ja si už trošku pripadám ako nedôveryhodný rečník, pretože na začiatku každej sezóny poviem, že nás čaká najnáročnejšia sezóna. Hovoril som to hlavne pred sezónou v roku 2019 a tá bola skutočne náročná, ale priniesla aj najviac cestujúcich. Pred sezónou 2020 som takýto príhovor nestihol mať a pozrite, ako to dopadlo. Dnes by som asi nepovedal, že bola najnáročnejšia, bola veľmi špecifická a zasiahla nám do nej, okrem koronavírusu, aj stavba cyklochodníka Čermeľským údolím.

Bolo veľmi náročné koexistovať so stavbármi, hoci sme výborne spolupracovali so stavebnou firmou, mestom, ale keď sa uvoľnili všetky koronavírusové opatrenia a v polovičke júna začali chodiť ľudia z celého Slovenska, tak pre nás bolo naozaj náročné zabezpečiť komfort cestujúcim a celú prevádzku v tesnej blízkosti stavby. Myslím, že sme to zvládli. Letná sezóna bola asi o dvadsať percent lepšia ako letné mesiace predchádzajúceho roka. Aj napriek tomu končíme túto sezónu so stratou asi tridsať percent.

Čo to spôsobilo? Je to pre zrušené podujatia?

- Áno, úplne sme prišli o naplánované eventy, objednávky, vypadli nám akékoľvek kolektívne výlety - školské, farské, dôchodcovské. Rodiny chodili v dobrom počte. Naozaj sme cítili, že nás prišli objavovať ľudia aj zo stredného a západného Slovenska. To sme si potvrdili aj mesačným prieskumom, kedy sme sa návštevníkov pýtali odkiaľ prišli. Nejakých 25 percent ľudí nám povedalo, že do Košíc prišli práve kvôli železničke, no stratu nám urobila absencia skupinových výletníkov.

Bola v hre aj možnosť, že železnička napríklad na rok preruší prevádzku pre chýbajúce financie?

- Na začiatku sme mali naozaj všelijaké pocity, navyše sme čiastočne závislí na dotácii mesta. Keby sme ju nedostali, tak to by bolo naozaj veľmi zlé. Zrejme by sme železničku nezastavili, ale teraz, na konci sezóny by sme už boli vykrvácaní. Náklady na prevádzku takejto železnice sú aj pri súčasných legislatívnych podmienkach, pri opravách, údržbách tratí, lokomotív, skutočne vysoké. Oprava stometrového úseku stojí 100-tisíc eur, preto sa snažíme si robiť veľa vecí dobrovoľnícky. Dobrovoľníkov máme dosť, ale väčšina sú deti, ktoré pri takýchto opravách pomáhať nemôžu.

Kedy sa vo vašich spomienkach prvýkrát objavuje detská železnica?