Manažment košickej nemocnice je v karanténe

Po riaditeľstve chodil zamestnanec s Covidom-19.

16. okt 2020 o 10:28 Katarína Gécziová

KOŠICE. Od štvrtka tohto týždňa je v domácej izolácii veľká časť manažmentu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.

Dôvodom je to, že sa po riaditeľstve s koronavírusom pohyboval vedúci jedného z nemocničných úsekov.

Podľa informácií Korzára je v karanténe 20 - 30 ľudí, zariadenie ich počet nešpecifikovalo.

Hovoril, že mal ochranu

Hovorkyňa nemocnice Monika Krišková hovorí, že situáciu začali konkrétny zamestnanec i nemocnica riešiť okamžite, ako sa o nej vedelo, teda v utorok vo večerných hodinách.

Pokračuje, že pracovník informoval nemocničného hygienika o kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pozitívny výsledok bol známy vo štvrtok ráno, zamestnanca testovali na Klinike infektológie a cestovnej medicíny.

Krišková prízvukuje, že po tomto zistení okamžite odišiel do nariadenej karantény. „Zamestnanec deklaroval, že používal osobné ochranné pracovné prostriedky.“

Trio riaditeľov chodí naďalej do práce. „Generálny riaditeľ a výkonní riaditelia patria v tomto prípade do skupiny menej rizikových osôb, ktorí vykonávajú svoju prácu naďalej v súlade so spomínanými opatreniami."

Ďalšie testy v pondelok

Nemocnica o prípade informovala Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice.

Podľa pokynov epidemiológov museli všetky úzke kontakty Covid-19 odísť do domácej izolácie a to až do času, kým sa nepreukáže, či sú alebo nie sú infikovaní. Na testy pôjdu dotknutí zamestnanci i vedenie v pondelok.

Epidemiológovia tiež prikázali, aby menej rizikoví pacienti dotknutých pracovísk pozorne sledovali svoj zdravotný stav.

Všetci, ktorí sa s pozitívnym pacientom stretli a zároveň naďalej chodia do práce, musia nosiť respirátory FFP2 bez výdychového ventilu.

Nemocnica tiež nechala vydezinfikovať kanceláriu pozitívneho zamestnanca.

Podľa informácií Korzára bol generálny riaditeľ Vladimír Grešš v stredu ešte na ministerstve zdravotníctva. Krišková doplnila, že rezort je o situácii informovaný.