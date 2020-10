Diaľničná spoločnosť stále nezmenila zmätočné značenie pri Košiciach

Príčina má byť v pandémii.

20. okt 2020 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Pôvodne sľubovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), že mätúce značenie na novom úseku diaľnice D1 pri Budimíre vymení za zrozumiteľnejšie do konca septembra.

NDS zmenu sľúbila, vodiči si ju nevšimli

„Aktuálne máme vypracovanú projektovú dokumentáciu doplnenú o zapracované požiadavky Prezídia Policajného zboru a dopravnej polície. Odsúhlasené zmeny v dopravnom značení budú zrealizované do konca tohto mesiaca (septembra, pozn. red.),“ informovala nás v septembri hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Nestalo sa a pôvodné značenie jednotlivých smerov naďalej naviguje vodičov, pričom im už od otvorenia diaľničného úseku v decembri 2019 spôsobuje neustále problémy.

Na túto skutočnosť nás upozornilo viacero vodičov.

„Jazdím tadiaľ takmer každý deň, stále čakám, kedy to bude jasnejšie. Kým však dôjdu značky a farba do Košíc z Bratislavy, to asi ešte potrvá,“ sťažuje sa šofér Ján.

Situáciu nedávno skritizoval aj dopravný expert Pavel Titl: „Nevhodne je riešené odbočenie na Košice, okrem iného, aj vodorovným dopravným značením. Je možnosť odbočiť doprava aj zo stredného pruhu diaľnice, ale tesne pred odbočením to pozdĺžna súvislá čiara neumožňuje, až na pár metrov prerušovanej čiary priamo v mieste odbočenia.“

Reagoval tak aj na slová jedného z vodičov, ktorý upozornil na to, že v dôsledku zmätočného značenia dochádza na diaľnici k dopravným nehodám.

„V tomto úseku sú časté kolízne situácie. Zväčša zahraniční vodiči nákladných áut na poslednú chvíľu reagujú prudkým brzdením, mysliac si, že obchvat Košíc je sprejazdnený plným profilom,“ uviedol čitateľ Miloš Peľo.

Zdôraznil, že na diaľnici došlo k viacerým haváriám.

„Vodič ťahača s návesom značky DAF z nejakých dôvodov minul odbočku na výjazd na Košice, prudko pribrzdil a za ním idúce nákladné vozidlo už nestihlo reagovať. Vodič strhol volant doľava, pričom zachytil náves ťahača a vozidlá sa stretli nadstavbami," dodal Peľo.

Titl: Vodiči potrebujú jednoznačný smer

Sprejazdnením úseku D1 Košice-Sever - Rozhanovce – Bidovce došlo v križovatke pri Budimíre nielen k zmene názvu tejto križovatky na Košice-Sever, ale aj k zmene organizácie a smerovania dopravy od Prešova na Košice.