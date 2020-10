Polícia riešila podozrivý tréning v zamknutej aréne. Narátali trikrát viac detí

Museli čakať vonku, rodičia vyšli zozadu, majiteľ bol vulgárny.

18. okt 2020 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Od štvrtka 15. októbra platia na Slovensku sprísnené protiepidemiologické opatrenia.

Ide o reakciu Úradu verejného zdravotníctva na súčasný enormný nárast ochorenia Covid-19 u nás.

Opatrenia zasiahli okrem iného aj šport. Zatvorené ostali napríklad fitnescentrá či plavárne, no výrazne obmedzené boli aj ďalšie športoviská.

Červenú dostali, s výnimkou najvyšších líg v piatich najrozšírenejších športoch, aj všetky športové súťaže na Slovensku.

Obmedzenia sa dotkli aj tréningov.

Avízo na tréning v zamknutej hale

Jednou z podmienok organizovania športovej prípravy je počet účastníkov.

Stránka ministerstva školstva uvádza, že tréning je povolený, len ak ho vykonáva iba jedna organizovaná skupina do 6 osôb.

V piatok večer dostala redakcia Korzára avízo na údajný tajný skorý ranný sobotňajší tréning hokejovej mládeže, ktorý mal byť organizovaný v rozpore so spomínaným nariadením.

„Rodičia boli informovaní, aby priviedli svoje deti na tréning do Arény sršňov na Sídlisku KVP v sobotu o 5:30 k dolnému vchodu. Dnu vojdú všetci naraz a dvere sa zamknú. Na tréningu má byť aj majiteľ štadióna, s ktorým sa má dohodnúť ďalší postup. Tréningu sa takmer s určitosťou zúčastní viac ako 6 detí. Odhadujem, že ich tam môže byť v tejto vekovej kategórii okolo 20,“ upozornil nás Košičan, ktorý odmietol zverejniť svoje meno z obavy z reakcie zúčastnených.

V sobotu pred pol šiestou začali prichádzať na parkovisko súkromného štadióna autá.

Do dohodnutého času prišla necelá dvadsiatka malých hokejistov v sprievode rodičov.

Policajti napočítali 18 korčuliarov

Zhruba o pol siedmej dorazila k aréne privolaná hliadka polície, ktorá prišla na miesto preveriť dodržiavanie protiepidemiologického opatrenia.

Príslušníci Policajného zboru chceli vstúpiť do objektu hlavným vchodom, no ten bol zamknutý.

Neuspeli ani pri vedľajšom vstupe, ktorým predtým vchádzali účastníci tréningu s rodičmi.

Marek Mergleský.

Vyše polhodinu strávili čakaním na majiteľa zimného štadióna, podnikateľa Mareka Mergleského, ktorý bol privolaný na miesto.

Po jeho príchode, zhruba pred siedmou, sa dostala polícia dovnútra, kde v jeho sprievode mohla vykonať kontrolu.

„Na mieste bolo zistené, že na ľadovej ploche sa nachádzalo 18 detí, ktoré mali byť rozdelené do troch skupín, pričom na lavičke mužstva (striedačke) sa nachádzala ďalšia osoba. Policajti uvedenú skutočnosť zadokumentovali a vec bude v zmysle vecnej príslušnosti odstúpená príslušnému orgánu,“ uviedol hovorca polície Jaroslav Ličák.

Na situáciu sme sa chceli opýtať aj Mergleského, ktorý šéfuje detskému klubu HK Sršne Košice – o. z.

Zastihli sme ho pri zaparkovanom porsche, na ktorom sa doviezol k štadiónu.

Namiesto odpovedí však reagoval hrubými urážkami a vyhrážkou fyzického napadnutia, ak neopustíme priestor v blízkosti jeho štadióna.

Komunikácia, ktorú po policajnej kontrole malo viesť vedenie hokejového klubu s rodičmi malých hokejistov.

Rodičia: Riziko nákazy hrozí inde

Väčšina rodičov sa s nami tiež odmietla baviť.

Mimo záznam nám niektorí z nich prezradili, že na tréningoch v súčasnej situácii nič zlé nevidia.

„Nič strašné sa tu nestalo. Väčšina detí je z jednej školy. Tu vidíte nezmyselnosť Matovičových opatrení, podľa ktorých deti spolu môžu chodiť do školy v piatok, ale už v sobotu nemôžu byť na jednom ľade a hrať hokej,“ reagovala mama jedného z malých hokejistov.

Tá je presvedčená, že ľuďom hrozí oveľa vyššie riziko nákazy chorobou Covid-19 na iných miestach.

„Otvorené sú obchody, nákupné centrá a pre návštevy hospitalizovaných pacientov aj nemocnice. Na týchto miestach hrozí pri tom najväčšie nebezpečenstvo,“ doplnila.

Ďalší rodičia sú presvedčení, že týmto spôsobom okrem iného posilnia imunitu svojich detí.

„Môj syn v živote nebral antibiotiká. Dôvodom je pohyb a šport. To, že sa stále nájdu deti, ktoré chcú byť aktívne, by mal štát podporovať, a nie aby im vytváral prekážky. Tí rodičia, ktorí ráno vstávajú, aby ich deti mohli hrať hokej, by mali dostať metál,“ povedal ďalší z rodičov.

Našli sa však aj takí, ktorí sú za tréningy pod podmienkou, že budú v súlade s platnými opatreniami.

Jarčuška: Koronavírus má na štadióne dobré podmienky

Infektológ, profesor Pavol Jarčuška, si ale myslí, že hokejový tréning, ktorého sa zúčastňuje 18 detí, nie je v súčasnej epidemiologickej situácii vhodný.

„Tieto deti s najväčšou pravdepodobnosťou na Covid neochorejú, no roznesú ho. V tom spočíva nebezpečenstvo. Rodičia, ktorí tam pustili svoje deti, si asi celkom neuvedomujú závažnosť situácie. Ak by sa prišli pozrieť do nemocnice, videli by, že sa stav dramaticky zhoršuje. Na klinike infektológie, ktorá je už dnes plná, máme mladého muža na pľúcnej ventilácii. Plné pacientov je aj ARO, ľudí preto prijímame na pľúcnom. To verejnosť nevidí a preto si myslí, že niekto využíva koronavírus na vlastnú prezentáciu. Ak rast počtu pacientov nezastavíme teraz, bude to tu veľmi zlé,“ povedal Jarčuška.

Upozornil, že koronavírus má na zimnom štadióne veľmi dobré podmienky na šírenie.

„Tento vírus sa šíri optimálne v rozmedzí teplôt 5 až 15 stupňov Celzia a pri vyššej vlhkosti. Podmienky na zimnom štadióne sú preto pre jeho šírenie veľmi dobré. Navyše hokej je kontaktný šport, preto je tu aj oveľa vyššia pravdepodobnosť prenosu nákazy. Uznávam, že deti trpia, že nemajú toľko pohybu ako predtým. Kompromisným riešením sú napríklad vychádzky do prírody, “ radí lekár.

Prípady nákazy spred niekoľkých dní

Jarčuška pripomenul, že práve na tom istom štadióne na KVP sa už na prelome septembra a októbra objavilo niekoľko prípadov nákazy koronavírusom.

Šlo o 11 hráčov hokejového tímu, ktorý tam hrá amatérsku ligu, a rozhodcu, ktorý bol s týmito hráčmi v kontakte.

Jeden z chorých vtedy pre Korzár povedal, že sa koronavírus šíri medzi hokejistami, ktorí v hale hrávajú.

„Ja som jeden z nakazených s miernym priebehom, avšak do arény chodí veľa ľudí. Bol by som rád, keby sa ich nakazilo čo najmenej,“ povedal amatérsky hráč hokeja.

Majiteľ štadióna vtedy povedal, že neeviduje žiadneho nakazeného.

Nedostatky na športovisku vtedy neodhalila ani kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá skonštatovala, že je zabezpečená pravidelná dezinfekcia a oznamy upozorňujú na zákaz vstupu bez rúška.



K výsledkom sobotňajšej kontroly, ktorú vykonala v aréne hliadka polície, sa zatiaľ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) nevyjadril.

Zväz dáva od porušovania opatrení ruky preč

Svoje stanovisko zaslal Korzáru Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).

„Prevádzka tejto haly je plne v kompetencii jej súkromného vlastníka. SZĽH informoval všetkých svojich členov o aktuálnych protiepidemiologických opatreniach ÚVZ SR. SZĽH sa však od porušovania týchto opatrení dištancuje.“

Majiteľ arény: Amatérsky hokej s 22 hráčmi nie je hromadná akcia, môžeme hrať Na stránke Arény sršňov je zverejnený aj aktuálny oznam z 15. októbra, odkedy platia sprísnené obmedzenia, podľa ktorého na štadióne i naďalej môžu hrávať hokej partie amatérskych hráčov. Vlastník arény vysvetľuje, že podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva sa za hromadné športové podujatie považuje podujatie vopred ohlásené pre individuálne neurčených návštevníkov. „Hokejová partia amatérskych hokejistov nie je hromadné podujatie, keďže je to podujatie, ktoré sa koná pre individuálne určených zákazníkov. Osoba, ktorá skladá partiu na hokej, vie, komu posiela sms o konaní partičky na hokej. Zimné štadióny neboli medzi zakázanými prevádzkami. Nie sme ani plaváreň, ani kúpalisko, ani fitnes centrum. Takže sa riadime opatrením 15 m2 plochy na 1 návštevníka. Pri ľadovej ploche, ktorá má rozmery 28 x 58 m = 1 624 m2 x 15 m2 na jednu osobu = 108 návštevníkov max. Partia 22 hráčov na večerný hokej túto podmienku spĺňa,“ interpretuje Mergleský. „Partie amatérskych hokejistov, aj ja som organizátorom jednej partičky, sme podujatie verejnosti neprístupné pre individuálne určených návštevníkov a teda nie sme hromadná akcia. Naďalej vás radi privítame pri vašom obľúbenom hraní hokeja na našom zimnom štadióne, ktorý vám je plne k dispozícii,“ pozýva podnikateľ.