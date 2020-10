V aute znásilnil manželku, v podmienke dostal desať rokov

Košičanovi súd neuveril, uznal ho vinným pre tri zločiny.

19. okt 2020 o 0:00 Róbert Bejda

Eskorta odvádza Jaroslava zo súdu späť do väzby, odkiaľ už poputuje do výkonu trestu. (Zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Krajský súd sa zaoberal prípadom, ktorého hlavný aktér, 45-ročný Košičan Jaroslav, čelil obvineniu až z troch zločinov. Konkrétne vydierania, znásilnenia a sexuálneho násilia.

Okresný súd Košice II ho už raz uznal vinným a poslal na 10 rokov za mreže.

Na krajskom súde však Jaroslav docielil zrušenie rozsudku, čím pre neho svitla nádej na oslobodenie, ktoré žiadal.

Druhý okresný rozsudok bol zhodný s prvým, preto sa Košičan po druhý raz odvolal.

Na krajský súd ho minulý týždeň priviedla eskorta, keďže celé trestné stíhanie strávil vo väzbe.

Paralyzér a nôž

Skutok, ktorý polícia a prokurátor kvalifikovali až tromi paragrafmi, sa mal stať vlani v jednu májovú noc a mal trvať takmer hodinu.

Podľa znenia obvinenia Jaroslav na parkovisku pri Freshi na Bukoveckej ulici pristúpil k autu, z ktorého práve vystupovala jeho manželka.

Držiac v jednej ruke paralyzér a v druhej nôž ju mal prinútiť ostať vo vozidle a potom si sadol na zadné sedadlo.

V aute malo dôjsť k zápasu o paralyzér, napadnutiu ženy a vyhrážkam Jaroslava, že ju podreže.

Následne mal vodičku donútiť, aby šla autom na iné parkovisko na Bukoveckej ulici.

Podľa znenia obvinenia tam vystúpil, manželku zamkol vo vnútri a po chvíli sa vrátil so svojím autom. Zaparkoval ho za to prvé a potom ženu prinútil presadnúť si do jeho auta.

Nasledovala jazda k bytovej zástavbe Panoráma v košickej časti Heringeš, kde mal Jaroslav opäť manželku napadnúť.