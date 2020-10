Za predsedu predstavenstva DPMK chce zastupiteľstvo stále Padyšáka

Polaček posledné slovo nepovedal.

20. okt 2020 o 17:15 TASR

KOŠICE. Predsedom predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) má byť jeho generálny riaditeľ Vladimír Padyšák.

V utorok o tom opäť rozhodlo mestské zastupiteľstvo (MsZ), ktoré sa opakovane zaoberalo personálnymi zmenami v tomto mestskom podniku.

Poslanci mali pôvodne hlasovať o prelomení veta, napokon schválili iný návrh.

Predseda dozornej rady DPMK a poslanec Jozef Filipko (SMK) hovorí, že došlo ku kompromisu.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) sa nevyjadril, či uznesenie podpíše alebo nie.

Striedanie

Padyšák má vo funkcii vystriedať Marcela Čopa, ktorý je zároveň riaditeľom Magistrátu mesta Košice.

Padyšáka, ktorý bol doposiaľ členom predstavenstva, má nahradiť riaditeľ riadenia dopravy DPMK Roman Danko. Ďalším členom predstavenstva je Jozef Oberuč.

Toho pôvodne chceli vymeniť za riaditeľa techniky a údržby DPMK Emila Štofča.

„Snažili sme sa nájsť kompromis. Dali sme tam človeka, o ktorom primátor verejne vyhlásil, že mu dôveruje. Pán Oberuč sa s tým stotožnil a chce tam pracovať. Deklaroval, že je pripravený spolupracovať s Padyšákom," povedal Filipko.

Podľa neho tak nič nebráni tomu, aby DPMK začalo prostredníctvom predstavenstva napredovať.

Primátor sa rozhodne

Primátor sa k tomuto názoru neprikláňa.

„Potrebujem sa stretnúť, či už s niektorými poslancami, so samotným predstavenstvom, alebo aj osobami, ktoré by mali byť novými členmi predstavenstva. Potom sa rozhodnem tak, aby to bolo čo najlepšie pre Košičanov. Každý môj názor, ktorý by som vyslovil, by mohol byť vnímaný ako konfliktný. Preto si naozaj treba veci premyslieť a rozhodnúť správne," reagoval na rozhodnutie MsZ.

Podľa skupiny poslancov predstavenstvo DPMK nebolo funkčné. O zmenu jeho zloženia sa snažia niekoľko mesiacov, s čím Polaček nesúhlasí.

Vyjadril sa, že Padyšák nemá jeho dôveru.