Miestni poslanci chcú za plaváreň pol milióna. Mesto Košice dáva polovicu

Exstarosta: Ide to riadne pod cenu.

21. okt 2020 o 12:45 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Na utorkovom rokovaní košického mestského parlamentu sa rozhodovalo aj o ďalšom osude Mestskej krytej plavárne.

Mestská časť Staré Mesto za ňu pýta od radnice 500-tisíc eur a prevzatie všetkých finančných záväzkov i zamestnancov.

Túto sumu navrhol na rokovaní aj starosta Igor Petrovčik (exSpolu).

Vedeniu mesta sa však zdá vysoká.

Primátor: Chodí sa plávať do Prešova

„Uvedomujem si, že Košice potrebujú poriadnu plaváreň, ktorá už dávno mala byť. Košičania musia chodiť plávať do zahraničia či do Prešova a pritom pomaly každé okresné mesto má plaváreň. Takmer dva roky hovoríme o tom, že je potrebné spojiť plaváreň a kúpalisko Červená hviezda tak, aby sme vybudovali najmodernejší a najväčší komplex na Slovensku. Suma, za ktorú ju má mesto kúpiť, je však privysoká,“ povedal primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Naposledy sa podľa neho politici rozprávali o čiastke 200-tisíc eur.

„Aj to je veľa, je zatvorená. Keby ju od nového roka prevzalo mesto, okamžite treba do nej investovať takmer 300-tisíc do filtrácie, aby voda v bazéne nebola zelená. Staré Mesto ju nevie prevádzkovať a do nej investovať,“ zdôraznil Polaček.