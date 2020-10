Štátnych úradníkov na košický magistrát nepustili

Proti zvýhodnenému nájmu bol šéf majetkovej komisie.

22. okt 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Úrad pre verejné obstarávanie si chcel na košickom magistráte prenajať tri kancelárie.

Vedenie radnice preto poslancom predložilo návrh na prenájom priestorov v budove magistrátu za symbolické jedno euro za rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Nutná investícia

Práve osobitý zreteľ najviac prekážal šéfovi majetkovej komisie Dominikovi Karaffovi (nezávislý).

Podľa zverejneného materiálu tam chcel Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) poskytovať odbornú pomoc pri verejnom obstarávaní v regiónoch: „Zamestnanci stáleho pracoviska budú poskytovať svoje služby verejným obstarávateľom a obstarávateľom bezplatne. Uvedený zámer má verejnoprospešný charakter. Pracovisko bude zabezpečené troma zamestnancami.“

Mesto preto vytypovalo priestory v jednom z traktov „Bieleho domu“.

Karaffa najprv žiadal bod z rokovania stiahnuť.

Prekáža mu aj to, že mesto by do priestorov muselo najprv investovať približne 15-tisíc eur.

Radní vidia výhodu

Majetková komisia nájom neodporúča.

Podľa primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) však mesto aj tak musí do svojho majetku investovať. Poslancov presviedčal, aby nájom odsúhlasili.