Divadlo, kasárne či futbalové ihrisko. V Košiciach sa pripravujú na testovanie

Prednostka: Bude v tom tápanie a chaos.

24. okt 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Vo štvrtok sa stretli starostovia košických mestských častí na okresnom úrade s armádou, v piatok sa zišli na krízovom štábe na magistráte.

Ako a kde bude prebiehať testovanie budúci víkend a s tým spojené požiadavky na zabezpečenie, sa stále rieši.

Podľa prednostky miestneho úradu mestskej časti Sídlisko Ťahanovce Beáty Zemkovej je stále veľa otázok nezodpovedaných.

V piatok poobede si mali prísť vytypované odberové miesta pozrieť príslušníci armády a mestskej polície.

„Mestské časti môžu pridať svoje alebo vyškrtnúť, čo považujú za nevhodné pre odber a účasť dobrovoľníkov. My doposiaľ nevieme a nemáme presné usmernenie, ako budú financovaní tí administratívni dobrovoľníci. Lebo logické je, že tí ľudia, ktorí tam majú byť po 10 hodín tri dni, očakávajú za svoju činnosť aj odmenu. Dnes (v piatok - pozn. red.) sme sa dozvedeli, ešte to však nie je oficiálne, že by to malo byť 7 eur za hodinu. To znamená 70 eur na jeden deň,“ hovorí Zemková.

Nepôjde o volebné miestnosti

S testovaním sa začne budúci piatok o 8. hodine a skončí sa v nedeľu o 20. hodine. Miestnosti musia byť pripravené o hodinu skôr.

Podľa Zemkovej nie je úplne jasné, kto dodá dobrovoľníkov.

„Zrejme ich budú vyzývať mestské časti a ak ich nebude dostatok, tak mesto musí pristúpiť aj k nariaďovaniu nejakej práce, ale to je asi krajné riešenie v prípade, ak nebudú dobrovoľníci v dostatočnom počte.“

Vedenie úradu hovorí, že odberové miesta nakoniec vôbec nebudú kopírovať volebné miestnosti.

Pôvodne sa malo počítať s tisíckou ľudí na jedno odberné miesto, podľa prednostky je to kvôli všetkým nastaveným kritériám nereálne.

„Podľa našich zisťovaní ani jedno miesto v mestskej časti Ťahanovce nespĺňa teoreticky tie podmienky, ktoré sú zatiaľ nastavené. Sú tam dosť prísne kritériá. V exteriéroch sa to neodporúča vzhľadom na počasie. Nevieme zabezpečiť svetlo, je tam požiadavka na vodu, toaletu a neviem si predstaviť, že by mal niekto 10 hodín sedieť v exteriéri. Ak by bolo leto, dalo by sa. No už je sychravo, môžu byť ešte horšie následky najmä pre zúčastnených tej akcie, ako samotný cieľ akcie.“

Očakávajú problémy

Na otázku, či prípravy za týždeň stíhajú, Zemková odpovedá:

„Považujem to za absolútne nešťastné riešenie, nedá sa to dostatočne pripraviť, bude to samozrejme tápanie, problematické, bude v tom chaos. Voľby sa pripravujú pol roka a vždy aj tak maličkosti vybuchnú. A toto je vážne, už tá situácia je nepríjemná, môžu vzniknúť rôzne nepríjemné situácie, nehovoriac, že v tej miestnosti pred odberom je potrebné si zakašľať a vyfúkať nos. RÚVZ upozornil, že je to celé zlé, môže to byť celé zamorené, je nešťastný krok vykonávať to v tej miestnosti.“

Na Pereši vonku

Malé mestské časti sú na tom lepšie, niektorým stačí aj jedno odberové miesto.

Starosta Pereša Jozef Karabin (nezávislý) hovorí, že testovanie je šité horúcou ihlou, ale snažia sa byť nápomocní, aby dopadlo dobre.

„Naše vytypované odberné miesto bude v exteriéri, a to futbalové ihrisko. Možno budeme jediní, ale nedovolím si zatvoriť miestny úrad, prípadne budovu, v ktorej sídlime. My sídlime v obchodnom centre, kde je jediná prevádzka potravín a taktiež drogérie. Práve preto to chceme robiť na ihrisku.“

Ak to armáda a policajti odobria, starosta musí zohnať stany, lavice, stoly a chemické toalety.

„Veľa starostov to robí v interiéri, ja nechcem obyvateľov vystaviť riziku, preto si myslím, že exteriér je určite bezpečnejší. Z hľadiska toho, že je to vírus, mi viacerí lekári povedali, že v exteriéri to bude ideálne.“

Samospráva tiež musí zabezpečiť ohrievače, mesto ich k dispozícii nemá.

Starosta Barce František Krištof (nezávislý) hovorí, že pripravujú tri odberové miesta, počíta sa s kultúrnym domom a telocvičňou.

„Dobrovoľníkov zatiaľ nemáme, nikto nechce do toho ísť, bude to riešiť mesto. Na každé pracovisko treba minimálne štyroch.“

Kunsthalle i kasárne

Staromestský starosta Igor Petrovčik (exSpolu) vytvoril krízový štáb na miestnom úrade, aby mestská časť v rámci svojich možností pomohla pri organizovaní štátom nariadeného testovania na Covid-19.

V mestskej časti je vytypovaných 14 miest, kde by mohlo, po schválení hygienikov a armády, prebehnúť testovanie - Historická radnica na Hlavnej 59, Kunsthalle na Rumanovej 1, Jumbo centrum, ZŠ Masarykova, Stredná priemyselná škola strojnícka, Stredná priemyselná škola dopravná, Gymnázium Šrobárova, UPJŠ Kostlivého, Gymnázium Škultétyho, Angels aréna, ZŠ Novomeského, Malinovského kasárne, Mestská krytá plaváreň, Štátne divadlo.

Stovka objektov

Celoplošné testovanie obyvateľstva sa má okrem iných právnych úprav realizovať aj na základe zákona o voľbách.

V meste Košice zodpovedajú podľa tohto zákona za voľby mestské časti a ich starostovia.

„Mesto Košice chce čo najviac pomôcť mestským častiam zvládnuť celoplošné testovanie obyvateľov. Keďže viacerí starostovia sa na nás obrátili z rôznymi otázkami, zvolali sme v piatok ráno krízový štáb mesta Košice, ktorého členmi sú aj všetci starostovia s predstaviteľmi bezpečnostnej rady kraja. Ďalšie takéto stretnutie je naplánované na pondelok,“ informuje hovorca radnice Vladimír Fabian.

Mesto ešte vo štvrtok poslalo štátnym orgánom vyše 50 otázok ohľadom zabezpečenia plošného testovania obyvateľov.

Zároveň na základe požiadavky armády vytypovalo 100 objektov v správe mesta a mestských podnikov, ktoré by mohli byť využité na celoplošné testovanie.

„Mesto oslovilo aj 12 majiteľov väčších športovísk alebo spoločenských sál, či by boli ochotní zapožičať svoje objekty pre tieto účely. Predstavitelia armádneho veliteľstva z Trebišova už v týchto chvíľach navštevujú spomínané objekty v správe mesta, resp. súkromných majiteľov a skúmajú, či spĺňajú všetky potrebné náležitosti,“ dopĺňa Fabian.

Armáda najneskôr do pondelka určí, ktoré z ponúkaných priestorov sú vyhovujúce a vytvorí ich vlastný zoznam.

V niektorých väčších priestoroch, ako sú napr. športové haly, bude môcť po odobrení armádou vzniknúť aj viacero miest na testovanie.

Telocvične

Na základe neho mesto určí aj požiadavky na personálne vybavenie (napríklad pri schválení stovky vyhovujúcich priestorov bude na testovanie podľa predbežných odhadov potrebných okolo 400-500 administratívnych pracovníkov.)

„Keďže chceme byť nápomocní mestským častiam pri zabezpečovaní dobrovoľníkov, na komunikačných kanáloch mesta sme zverejnili výzvu, aby sa pridali k ľuďom, ktorí budú zabezpečovať celoplošné testovanie obyvateľstva, kde sa môžu prihlásiť.“

Na rozdiel od Nitry, kde mesto odmieta zriadiť testovacie miesta na základných školách, Košice do zoznamu objektov zaradili telocvične na tých základných školách, ktoré majú vlastný vstup zvonku.

V zozname objektov pre potreby celoplošného testovania sa nachádzajú aj telocvične pri stredných školách, kde momentálne neprebieha výučba.