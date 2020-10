Zákaz vychádzania vyvolal u Košičanov nákupnú horúčku

Situácia vyvolala dopyt najmä po potravinách a drogérii.

23. okt 2020 o 15:43 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. Ľudia reagovali na zavedenie zákazu vychádzania, ktorý platí od soboty, obliehaním obchodov s potravinami a drogériou. Iné prevádzky zívali zväčša prázdnotou.

Prísne protiepidemické opatrenia, ktoré majú platiť nasledujúce tri týždne, umožňujú obyvateľom spraviť si nákupy aj počas trvania zákazu, no iba v najbližších potravinách.

Výnimku dostali aj návštevy čerpacích staníc, autoservisov a lekární.

V Košiciach začali v piatok takmer okamžite po uplynutí otváracej doby pre seniorov prúdiť do potravín davy ľudí.

Dôchodkyňa: Ľudia majú obavu, čo to bude

Niekoľko minút po 11.00 opúšťalo pár dôchodcov predajňu potravín v obchodnom dome Lipa na Kuzmányho sídlisku.

Z obchodu v tom čase vychádzala s plnou taškou aj 71-ročná obyvateľka Karpatskej ulice.

„Chýbali nám doma nejaké potraviny, tak som si to bola dokúpiť,“ vysvetľovala ukazujúc na tašku.

„Hneď po jedenástej začali prichádzať ďalší ľudia, nielen dôchodcovia. V obchode platia obmedzenia, preto dnu nepustili všetkých. Pred obchodom stál po pár minútach rad ľudí. Museli čakať, kým nakúpia tí pred nimi. Veľa ľudí má obavu, ako to bude fungovať, preto prišli ešte pred sobotou. Vlastne aj ja som tu prišla z tohto dôvodu,“ priznala dôchodkyňa.

Priamo úmerne s dianím v prevádzkach potravín hustla premávka aj v okolí väčších obchodných centier (OC).

Na parkovisku pred OC Galéria bolo náročnejšie nájsť si voľné miesto na zaparkovanie.

Z tamojšieho Kauflandu vychádzali nakupujúci s plnými vozíkmi. V prevádzkach, ktoré neponúkajú potraviny ani drogériu, sa nachádzali zákazníci iba sporadicky.

Ľudí bolo viac ako v bežný deň

Pri vstupe do predajne reťazca stál zamestnanec, ktorý dohliadal na počty prichádzajúcich.

Viac zákazníkov ako počas bežného pracovného dňa si tu všimol aj Kristián z Terasy, ktorý si bol doplniť vlastné zásoby potravín.

Zvýšený dopyt po jedle a drogérii dal do súvisu s najnovšími opatreniami.

„Takéto počty zákazníkov s plnými nákupnými košíkmi tu nie sú o tejto hodine bežné. Pri pokladniach sa tvorili dlhé rady. Našťastie sme nečakali dlho, hneď pootvárali ďalšie pokladne. Môžem povedať, že zatiaľ to tu zvládajú, “ zhodnotil Košičan.

Piatkové nákupy okolo poludnia pripomínali situácie, aké sú na Slovensku bežné skôr v predvečer štátneho sviatku. Takto to zhodnotil aj zákazník Michal, ktorý prišiel nakúpiť do OC Cassovia.

„Prišiel som do Lidlu, no pri predajni neboli k dispozícii žiadne vozíky ani košíky. Je možné, že obmedzili ich počty naschvál, aby im do predajne nevošlo priveľa zákazníkov. Čo som si všimol, tovaru bolo dosť,“ opísal skúsenosti z nákupu.