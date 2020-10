Líder farmárov Oravec namieta košických krajských sudcov

Rozhodovať majú v prípade, v ktorom ho mal napadnúť expolicajt.

26. okt 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Líder farmárov František Oravec figuruje ako poškodený vo viacerých súdnych kauzách. Jednou z nich je prípad, o ktorom sa začalo hovoriť až po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení problémov farmárov z východu Slovenska.

Ide o incident ešte zo septembra 2016, kedy mal byť Oravec napadnutý na poli a utrpieť niekoľko zranení. Z prečinov výtržníctva a ublíženia na zdraví bol obvinený bývalý policajt František T. (52) z obce v okrese Košice-okolie.

Okresný súd Košice-okolie ho vlani v októbri uznal vinným, no po podaní odvolania sa spis presunul na krajský súd. Ten sa ním chcel zaoberať v piatok, no napokon nemohol. Oravec totiž vzniesol námietku pre podozrenie zo zaujatosti najprv člena a potom aj celého senátu.

Viaceré zranenia

Incident sa stal na pozemkoch v katastri obce Čaňa v okrese Košice-okolie. František T. mal po predchádzajúcom konflikte Oravca fyzicky napadnúť.

Podľa znenia obžaloby ho udrel päsťou do tváre v oblasti nosa, zhodil na zem a točil mu hlavu, používajúc hmaty. Potom ho mal opäť udrieť päsťou do tváre v oblasti nosa, po čom poškodený spadol na zem a tam ho mal útočník opakovane udierať päsťou do zadnej časti hlavy.

Týmto konaním mala byť Oravcovi spôsobená zlomenina nosových kostí s posunom úlomkov a miernym posunom nosovej priehradky, podvrtnutie krčnej chrbtice, poranenie nosa a jeho vnútra, poranenie sluchového orgánu a poranenie rovnovážneho - vestibulárneho systému.

Útok poprel

Na súde expolicajt vinu poprel.

V osudný deň ho vraj šéf vyslal na pole vyťahovať drevené kolíky (geodetické body), ktoré tam údajne neoprávnene nabil Oravec, ktorý si na niektoré parcely nárokuje.

Keď vytiahli niekoľko desiatok kolíkov, prišiel Oravec. Obžalovaného začal natáčať na mobilný telefón a navzájom si nadávali.

Dôjsť malo aj k jedinému vzájomnému fyzickému kontaktu. No podľa obžalovaného iba k odsoteniu Oravca, ktorý spadol na zem.

František T. útoky päsťou, držanie, škrtenie či iné fyzické ataky poprel.

Dve napadnutia

Oravec v prípravnom konaní najprv spomínal jeden útok, neskôr dva a podobne dva opísal aj na súde. Z fabie vraj vystúpil muž, ktorý sa k nemu rozbehol a jednou ranou päsťou do nosa ho zhodil k zemi. Cítil sa ako omámený, no dokázal vstať.

Všimol si, že ten muž ukladal jeho drevené kolíky do fabie. So zapnutým natáčaním k nej prišiel a otvoril kufor. Vtedy zbadal, ako ten muž beží k nemu a úderom do nosa ho mal opäť zraziť k zemi.

Potom na neho údajne skočil, posadil sa na neho a on pocítil niekoľko rán do hlavy, krku a chrbta.

Vlani v októbri sudkyňa Marianna Ginelliová uznala Františka T. vinným a vymerala mu rovnaký trest ako pred dvoma rokmi v trestnom rozkaze. Dostal 10 mesiacov väzenia s odkladom na 20 mesiacov.

Obžalovaný okamžite zahlásil odvolanie.

Farmárova námietka

V úvode piatkového verejného zasadnutia Oravec na otázku predsedu senátu Jaroslava Chleboviča potvrdil, že na písomne podanej námietke trvá.

Súdu ju zaslal začiatkom týždňa a bola namierená voči jednému z dvoch členov senátu.