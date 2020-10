Zákaz vychádzania vyľudnil košické centrum. Prevádzky ostali bez zákazníkov

Zamestnanci sa boja o prácu.

26. okt 2020 o 16:32 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. Vystavené figuríny pri vstupe do obchodu s oblečením či plné pulty živých kvetov na trhovisku.

Aj takéto pohľady sa dali vidieť vo vyľudnenom centre Košíc počas 3. dňa zákazu vychádzania.

Majitelia viacerých obchodov sa rozhodli nechať otvorené. A to aj napriek tomu, že sa ich prevádzky neocitli na zozname „povolených“.

Súčasné protiepidemické opatrenia im však nenariaďujú, aby zostali zatvorené.

Jediným rizikom je, že budú bez zákazníkov, čo sa vo väčšine prípadov aj naplnilo.

Súčasne platné opatrenia vymedzujú, že zákazníci môžu navštevovať najbližšie potraviny, čerpacie stanice, autoservisy, lekárne, čistiarne či banky.

Reštaurácia do konca týždňa. Potom sa uvidí

V súčasnosti by malo stále platiť aj to, že stravovacie zariadenia môžu jedlo a nápoje podávať vonku na terase.

Taktiež si ho smie zákazník vziať zabalené so sebou, alebo si ho nechať priniesť cez donášku.

Viaceré prevádzky v centre si preto ponechali otvorené výdajné okienka, niektoré majú pred predajňou aj miesto na posedenie.

„Mali sme takto otvorené v sobotu a skúšame, koľko ľudí sa zastaví na jedlo dnes (pozn. red. – pondelok). Zatiaľ je to slabé. Prišlo pár zákazníkov. Z toho sa nezaplatí ani nájomného za priestor. K tomu treba započítať suroviny, energie a zaplatiť ľudí. Bude to ťažké. Časť zamestnancov už musela odísť. Majiteľ priznal, že ak to teraz zatvorí, s najväčšou pravdepodobnosťou skončí nadobro. Vraj to potiahneme ešte tento týždeň a potom sa uvidí,“ povedala zamestnankyňa Haluškárne na Hlavnej.

Aj ona sa bojí, že skončí bez práce.

„Za normálnych okolností nás navštevujú zväčša turisti. Tých prišlo tento rok do Košíc minimum. Viem, že podobné problémy majú skoro všetci v centre,“ doplnila.

V zlatníctve nebolo od zákazu ani nohy. Zatvorili

Obavu z prepustenia má aj 36-ročná Andrea, ktorá predáva v susednom zlatníctve.

„Oddnes máme zatvorené. Musím začať s čerpaním zvyškov dovolenky. Od zákazu vychádzania sme tu nemali žiadneho zákazníka. Nemá zmysel, aby bol obchod za týchto okolností otvorený,“ povedala Košičanka.

Podľa jej slov bude rozhodujúce, v akom režime bude fungovať predaj v čase pred Vianocami.

„Ide o najsilnejšie obdobie počas roka. Ak nebudeme predávať, bude to veľmi zlé. Podobné existenčné problémy zažíva väčšina ľudí z môjho okolia. Napríklad, sestra pracuje v nákupnom centre v reštaurácii. Aj jej reálne hrozí, že sa po odznení koronakrízy už nebude mať kam do práce vrátiť,“ upozornila Andrea.

S problémami sa boria aj trhovníci z Dominikánskeho námestia, ktoré ostalo počas týchto dní otvorené.

„Jesenná úroda je na pultoch, no nie sú tu zákazníci,“ povedal jeden z predávajúcich, ukazujúc na poloprázdne námestie vedľa kostola.

Do problémov dostala súčasná situácia aj predajcov živých kvetov.

„Sviatky všetkých svätých sa blížia a chryzantémy na hroby nikto nekupuje. Za celý deň, čo tu stojím som nepredala v podstate nič. Je to ohromná škoda. Ak to pôjde takto ďalej a kvety by mali vyschnúť, venujeme ich kostolu, takže navnivoč to nevyjde,“ povedala pestovateľka kvetín z Trebišova.

Butiky v Auparku zívali prázdnotou

Poskromne zákazníkov mal v pondelok okolo poludnia aj Aupark v širšom centre Košíc. Skoro úplne voľné bolo inokedy beznádejne zaplnené podzemné parkovisko.

Menej ako polovica prevádzok na prízemí bola otvorená, avšak predajne zívali prázdnotou.

Ďalšie butiky využili súčasný stav na inventúry.

Po chodbách centra prechádzalo len pár desiatok ľudí. Najviac pozornosti pútala partia mladých, ktorá si vynášala nový televízor z jednej z predajní.

Podľa vedenia centra je rozhodnutie, či ponechajú svoju prevádzku otvorenú alebo zatvorenú, plne v kompetencii jednotlivých obchodov a značiek.

„Do dnešného dňa sa väčšina z našich nájomcov rozhodla pre zatvorenie. Potraviny, drogéria, lekáreň, čistiareň a väčšina prevádzok rýchleho občerstvenia a kaviarní (v režime „so sebou“) sú otvorené. Otváracie časy týchto prevádzok si však odporúčame pred návštevou centra skontrolovať,“ upozorňuje stanovisko Auparku.