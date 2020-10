Mesto Košice opraví chodníky. Mestské časti: Konečne

Roky zanedbávané miesta sa dočkajú obnovy za 1,5 milióna eur.

1. nov 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Košická radnica začala s opravou sídliskových chodníkov.

Mnohé už boli v dezolátnom stave a roky sa len plátali.

Mesto teraz na ich opravu preinvestuje takmer 1,5 milióna eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na Terase vlani opravilo mesto jeden chodník

Starosta Terasy Marcel Vrchota (SaS) hovorí, že viacero chodníkov už bolo v dezolátnom stave.

„Konečne. Dopyt je oveľa väčší ako počet mestom opravovaných chodníkov. Aj naša mestská časť už vo svojej réžii opravila niekoľko chodníkov, hoci len vypomáhame mestu, ktoré to má v kompetencii. Vytypovali sme chodníky, pretože ich máme zmonitorované a po dohode s mestom sa opravujú z ich rozpočtu. Dali sme návrh na opravu viacerých, oni si z nášho zoznamu vybrali,“ vysvetľuje Vrchota.

Dodáva, že niektoré chodníky na Terase sú vo veľmi zlom stave.

„Snažíme sa odporučiť, aby mali havarijné stavy prioritu. Vlani sme urobili skoro 4000 m2 chodníkov, mesto vzhľadom na verejné obstarávanie, neurobili s výnimkou chodníka od Steel Arény po Ružovú nič. Je najvyšší čas a verím, že to bude konečne fajn. Problémom sú peniaze, bolo by nutné opraviť oveľa viac chodníkov.“

Vrchota vraví, že všade sa nájde nejaká časť chodníka, ktorá je v zlom stave. Mrzia ho však aj prekopávky.

„Poukázal som na to, aby došlo k zmene VZN tak, že by sa po prekopávkach opravovali chodníky v celej šírke a cesta v šírke jedného jazdného pruhu. Zatiaľ však VZN schválené nebolo. Doteraz sa plátalo a neraz išlo aj o opravený chodník. Je potrebné zaviesť systém a poriadok do tejto oblasti,“ uzavrel Vrchota.

Plátanie nestačí

Mesto v týchto dňoch začalo s opravou chodníkov s celkovou rozlohou 30-tisíc štvorcových metrov.