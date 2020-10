Aj počas zákazu vychádzania budú košické cintoríny otvorené

Správca vyzýva ľudí, aby ich nenavštevovali.

27. okt 2020 o 15:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Tento víkend, počas ktorého je naplánované celoslovenské testovanie na Covid-19, sa začínajú Dušičky. Najprv v nedeľu Sviatkom všetkých svätých a potom v pondelok pokračujú Pamiatkou zosnulých.

Tento rok však bude režim na slovenských cintorínoch iný, keďže vláda vyhlásila zákaz vychádzania.

Napriek tomu ostávajú pietne miesta v Košiciach počas tohto týždňa aj na Dušičky otvorené.

Verejný cintorín a krematórium

„Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s viacerými výnimkami. Návšteva cintorínov alebo krematória však medzi ne nepatrí. Z tohto dôvodu žiadame všetkých Košičanov, aby boli zodpovední, dodržiavali schválené pravidlá a nariadenia štátnych orgánov a nechodili na verejný cintorín ani do areálu krematória," informovala nás Správa mestskej zelene (SMZ).

Verejný cintorín i krematórium však budú otvorené ako obvykle, teda od 7. do 20. hodiny.

„Správa mestskej zelene ako správca oboch pietnych miest oznamuje verejnosti, že úradné hodiny správy verejného cintorína určené výlučne pre vybavovanie smútočných obradov sú počas pracovných dní s výnimkou stredy od 7.00 hod. do 15.00 hod. V stredu sú úradné hodiny predĺžené až do 17.00 hod., pričom obedňajšia prestávka je od 11.30 hod. do 12.00 hod. Úradné hodiny správy krematória sú počas pracovných dní od 8.00 hod. do 16.00 hod. s obedňajšou prestávkou medzi 12.00 hod. do 12.30 hod.," dodáva SMZ.

Cintorín Rozália

Cintorín sv. Rozálie je otvorený denne od 7.00 do 20.00 až do 1. novembra. Od pondelka 2. novembra prechádza na zimný režim. Otvorený bude od 7.00 do 17.00 hod.

„Správa cintorína však pripomína, že platí zákaz vychádzania. Cintoríny medzi výnimkami nie sú," uviedol konateľ Marek Ondrej za Farnosť sv. Ondreja, ktorá má cintorín v správe.

Južný cintorín

Počas Dušičiek 2020 mal na Južnom cintoríne platiť zvláštny prevádzkový režim. Zmena sa mala týkať otváracej doby cintorína aj prevádzkovej doby v kancelárii Južného cintorína. Od 30. októbra do 2. novembra mal byť umožnený vstup od 7.00 do 22.00 hod.

„Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme museli od tohto plánu upustiť. Južný cintorín bude otvorený iba v štandardnom režime, teda denne od 7.00 do 20.00 hod. Kancelária Južného cintorína je otvorená v pracovné dni od 7.00 do 15.00 hod. pre potreby pochovávania a vybavovania hrobových miest. V daný moment sa s otvorením kancelárie cintorína počas dušičkového víkendu nepočíta," uviedol Tomáš Fatula.