Na úrade dostali termín počas zákazu vychádzania. Prišli, hrozili im pokutou

Rezort vnútra zatvoril svoje pracoviská až v utorok.

28. okt 2020 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. Košická rodina si potrebovala v týchto dňoch vybaviť doklady k autu.

Syn preto počas minulého týždňa prihlásil svoju mamu cez online služby Ministerstva vnútra SR (MV SR). Podľa termínu, ktorý im bol elektronicky pridelený, mala prísť majiteľka auta na pracovisko Okresného riaditeľstva PZ Košice presne po týždni.

„V tomto období sa riešilo vybavovanie evidencie vozidiel iba prostredníctvom online prihlásenia cez portál ministerstva. Ja som zaregistroval mamu v pondelok 19. októbra. Chytili sme termín o týždeň, v pondelok 26. októbra,“ vysvetlil na úvod syn vlastníčky vozidla.

Dohodnutý dátum dodržala rodina presne. Do budovy Okresného úradu Košice (OÚ) na Komenského, kde príslušné pracovisko sídli, prišiel so svojou mamou v pondelok ráno.

Pri okienku ich zaskočila informácia o pokute

„Pristúpili sme k okienku. Pani za priehradkou nám hneď oznámila, že sme porušili zákaz vychádzania. Odvolávala sa na uznesenie vlády č. 678/2020. Spomenula aj pokutu, no jej výšku nám nevedela povedať. Je však absurdné, aby sme museli čokoľvek platiť. Veď sme na úrad neprišli v čase zákazu z vlastnej iniciatívy, ale termín nám elektronicky určil sám úrad,“ uviedol mladý Košičan.

Podľa neho mal byť prihlasovací portál rezortu vnútra zablokovaný a termíny zrušené. Klientov mali o situácii informovať prostredníctvom SMS správy alebo emailu.

„Prípustné by bolo aj to, ak by visel na dverách úradu oznam o zrušení elektronických termínov a že ak klient vstúpi dnu, hrozí mu sankcia. Chápem, že sa v súčasnosti nachádzame vo veľmi špecifickej situácii a môžu vnikať chaos a nedorozumenia, no nerozumiem tomu, prečo vôbec úrad za týchto okolností funguje,“ doplnil v pondelok poobede.

Podľa neho bolo v tejto situácii veľmi zvláštne, že po upozornení pokračovala zamestnankyňa úradu vo vybavovaní ich požiadavky.

„Všetko, čo sme sem prišli vybaviť, sme aj vybavili. Záznam o údajnom porušení uznesenia vlády dopísala pani úradníčka rukou na tlačivo, ktoré sme vybavili k autu. To mala potom mamka podpísať,“ dodal Košičan.

MV SR: Pracoviská ostali pre verejnosť zatvorené. Až od utorka

MV SR nás informovalo, že od utorka 27. októbra pristúpilo k zrušeniu stránkových hodín niektorých jeho pracovísk.

Ide napríklad o klientske centrá OÚ, oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty. Dôvodom je práve zákaz vychádzania.

Rezort sa za postup zamestnankyne v spomenutom prípade z Košíc ospravedlnil.

„Sme toho názoru, že mal byť profesionálnejší. Podnikneme kroky, aby sme takýmto situáciám do budúcna predchádzali. Zároveň však chceme dodať, že platí zákaz vychádzania, medzi ktorého výnimky nepatrí návšteva klientskeho centra,“ reaguje rezort vo svojom stanovisku.

Ďalej uvádza, že občania, ktorí porušili zákaz vychádzania, môžu byť sankcionovaní podľa závažnosti takéhoto konania.

„Každý prípad sa posudzuje individuálne,“ dopĺňa MV SR.

Na svojej webovej stránke upozorňuje, že za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemických opatrení, za porušenie nariadenej izolácie i zákazu vychádzania môže policajt na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 eur.

Podľa MV SR ak sa občan nedostaví na dohodnutý termín, nedopúšťa sa žiadneho deliktu.

„Môže požiadať o ďalší termín v závislosti od vyťaženia pracoviska. V súčasnosti však kvôli zákazu vychádzania počas núdzového stavu bolo potrebné objednávací systém dočasne zneprístupniť,“ uzatvára rezort.