Primátor: Momentálne sme schopní otestovať len tretinu Košičanov

28. okt 2020 o 15:26 (aktualizované 28. okt 2020 o 15:50) Jana Ogurčáková

KOŠICE. Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) hovorí, že na celoplošné víkendové testovanie má mesto schválených veľmi málo odberných tímov, ktoré zabezpečuje ministerstvo obrany.

K strede bolo armádou a hygienikmi schválených 113 objektov, v ktorých bude pôsobiť 130 odberných tímov.

To je menej, ako má napríklad bratislavská mestská časť Petržalka, ktorá má 130 odberných miest a pripravuje sa na pretestovanie viac ako 100-tisíc ľudí.

Vedenie Košíc očakáva, že na pretestovanie môže prísť až vyše 200-tisíc ľudí.

Radnica sa obáva nezdaru

„My by sme potrebovali 300 odberových tímov, teda 2,5-krát viac, ako máme zatiaľ odobrených. Ak by ich bolo 250, vieme si to ešte možno predstaviť, ale 130 je veľmi málo. Máme obavy, či sme schopní otestovať ľudí, ktorí prídu. S takou kapacitou sme schopní otestovať jednu tretinu Košičanov, no potom to nemá zmysel,“ povedal primátor popoludní v diskusii pre Slovenský rozhlas.

Ak sa nepodarí navýšiť počet odberných miest, môže podľa neho dôjsť aj k neúspechu celej akcie.

„A to je to, čo nechceme, aby ľudia stáli v radoch a hromžili, ale aby to išlo plynulo ako vo voľbách. Našou úlohou je poukázať na to, že si neželáme, aby niekto stál v rade niekoľko hodín a nakoniec, ak nebudú tímy posilnené, ostane neotestovaný za bránami. A v pondelok budú mať obavu, keď pôjdu do práce.“

Košický magistrát, podobne ako iné mestá, upozorňuje na nedostatok zdravotníkov, ktorí sú potrební pre celoplošné testovanie.

Pôvodne ich mal, rovnako ako ochranné pomôcky, zabezpečiť štát.

Podľa aktuálnych usmernení však v prípade, že ich nebude dostatočný počet, majú ďalších lekárov a sestry dodať na odberné miesta samosprávy.

„My nemáme komu zavolať. Môžeme riaditeľom nemocníc, ale oni majú vlastné problémy. Bojíme sa, že celý projekt stroskotá na tom, že nebudú zdravotníci, ktorí budú môcť urobiť odbery,“ obáva sa Polaček.

V hre je letisko

Primátor vyzval všetkých poslancov v mestských častiach a v mestskom zastupiteľstve, aby sa v rámci tejto akcie podieľali na pomoci v odberných miestnostiach.

Administratívnych pracovníkov má samospráva dosť.

Medzi schválenými objektmi sú aj exteriérové priestory i parkoviská.

Mesto sa snaží vybaviť, aby bolo veľké drive-in odberné miesto na košickom letisku. To by mohlo využiť aj množstvo obyvateľov z okresu Košice-okolie.

Zatiaľ to však nie je odobrené hygienou a armádou.

„Ak sa nám to podarí dohodnúť, chceme tam zriadiť 15 odberných tímov. Za jednu hodinu by mohli vybaviť 300 až 500 áut. Takto by sme mohli otestovať tisíce ľudí a odbremeniť aj odberné miesta v meste,“ dodal primátor.