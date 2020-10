Košická geriatria hlási 71 pozitívnych na koronavírus

Bojujú so strachom, pomáhajú im medici aj budúce sestry.

28. okt 2020 o 15:18 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Kritická situácia je v týchto dňoch v geriatrickom Ústave svätého Lukáša v Košiciach.

Na pracovisku, kde sa starajú prevažne o starších a zdravotne oslabených pacientov, testy odhalili desiatky infikovaných nielen z radov pacientov, ale aj zamestnancov.

Vedenie ústavu muselo pristúpiť k radikálnejšiemu kroku a požiadať o pomoc stredoškolských študentov na zdravotníckych školách, ako aj budúcich medikov.

Riaditeľ: Sme v zložitej situácii

Riaditeľ ústavu Juraj Sýkora nám povedal, že situácia je vážna. Zatiaľ ju však s vypätím všetkých síl zvládajú.

„Sme v zložitej situácii. Podľa aktuálnych informácií sme mali k utorku infikovaných 40 pacientov a 31 zamestnancov. Všetkých dávame testovať cez PCR testy, čo je náročnejšie z časového hľadiska. Pozitívnych pacientov sústreďujeme na osobitnom vyčlenenom oddelení. Infikovaní zamestnanci sú momentálne v karanténe. Sú mimo pracoviska, pomaly sa nám začínajú niektorí vracať,“ povedal Sýkora.

Čo sa týka zamestnancov, veľkému počtu sa končí desiaty deň karantény.

„Už dnes (streda, pozn. red.) mám hlásených dvoch zamestnancov, ktorí by chceli nastúpiť do práce. V utorok to bol jeden. Vo všeobecnosti však platí pravidlo, že ak pozitívny človek nevykazuje príznaky, tak po desiatom dni sa môže vrátiť bez testovania do zamestnania. My sme však stanovili pravidlo, že zamestnanci vzhľadom na to, že pracujú s rizikovými pacientmi, musia mať negatívny PCR test. To znamená, len čo týmto testovaním prejdú, budú môcť nastúpiť do práce.“

V rámci geriatrie platí momentálne zákaz príjmu nových pacientov do doby, kým sa im nepodarí stabilizovať situáciu.

„Mali sme 109 pacientov, ale keďže viacerí mali negatívny test, tak sme ich prepustili. Momentálne máme teda 95 pacientov, z toho je takmer polovica infikovaných. My máme povinnosť všetky pozitívne testy hlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, čo aj robíme.“

V prípade zamestnancov je infikovaných necelých 20 percent.

Aj preto vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša hľadá personálnu výpomoc.

Pomáhajú medici a stredoškoláci

Riaditeľ geriatrie je rád, že môžu využiť služby budúcich medikov a sestier.

„Ako som spomínal, 31 zamestnancov je v domácej karanténe, ďalší sú práceneschopní a to všetko ovplyvňuje personálny stav na pracovisku. Oceňujem spoluprácu so Strednou zdravotníckou školou na Mäsiarskej aj Kukučínovej ulici. Veľmi nám pomohli so sestrami. Ide o ukončené praktické sestry, momentálne si dopĺňajú vzdelanie a zvyšujú kvalifikáciu na diplomované sestry. Ide v podstate o 18 hotových sestier, ktoré máme mimoriadne k dispozícii. Na budúci týždeň by mohli pribudnúť ďalšie. Tieto dievčatá si zároveň robia aj odbornú prax, čo im v ďalšom profesijnom živote pomôže.“

Podobne pomáha aj Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Chýba nám momentálne šesť lekárov, sú nahradení medikmi z piatych a šiestych ročníkov. V budúcom týždni by mali pribudnúť ďalší, ja však očakávam, že by sme už mali preklenúť 10-dňové obdobie a verím, že čísla infikovaných sú momentálne na vrchole a pôjdu dole,“ dodáva Sýkora.

Počet úmrtí na koronavírus nešpecifikujú

Situácia je mimoriadne vážna a na geriatrii, oproti iným zdravotníckym zariadeniam, náročnejšia.

Dôvodom je skutočnosť, že sú tam hospitalizovaní pacienti s množstvom rôznych diagnóz.

„Bohužiaľ prišiel Covid-19, ktorý situáciu komplikuje. Nie je jednoduché starať sa o pacientov, ktorí majú niekoľko diagnóz, rôzne septické stavy, prípadne rozsiahle onkologické ochorenia. V podstate sú ležiaci a teraz musia čeliť aj tejto nákaze. Hoc je toto obdobie typické na respiračné obdobia, čo pozorujeme každoročne, ale teraz je to niečo nové, čo nevieme v zmysle liečby ovplyvniť.“

Počet zosnulých pacientov na Covid-19 Sýkora špecifikovať nechce, pretože nemá relevantné údaje.

„V súvislosti s úmrtiami by sme len špekulovali. Ak máme pacienta s viacerými diagnózami, príčinu smrti musí stanoviť pitva. K tomu ja sa vyjadriť neviem, stanovia ju patológovia. Hodnoverné čísla budú známe neskôr.“

Noví musia cez filter

Špeciálne Covid oddelenie nie je momentálne zaplnené do posledného miesta a prípadné novo zachytené prípady vedia izolovať.

„Zatiaľ miesto máme. Po utorkovom pretestovaní máme dvoch negatívnych, ktorí budú presunutí na iné oddelenia. Ďalšieho pacienta prepúšťame do domácej starostlivosti. Máme nastavenú sériu opatrení, ktoré sme prijali. Niektoré predlžujú či komplikujú hospitalizáciu. Ak k nám totiž príde pacient, musí byť v záchytnom filtri, 40 hodín v karanténe. Ak vyjde negatívny, je umiestnený na príslušné oddelenie. Celkové nastavenie aj testovanie našich zamestnancov je veľmi dôležité. To všetko si však vyžaduje nejaké financie a podporu. A, bohužiaľ, to nie je presne tak, ako sme očakávali.“

S príbuznými sa všetci nerozlúčia

Podľa Sýkoru mali veľký problém, keď v rámci nemocnice zakázali návštevy.

U príbuzných toto opatrenie vzbudzovalo veľkú nevôľu, keďže chceli byť so svojimi blízkymi.

„Platí pravidlo, že pokiaľ je pacient v terminálnom štádiu, tak je možnosť, aby príbuzný prišiel a mal možnosť sa rozlúčiť. Je to však ťažké, lebo nikdy neviete, z akého prostredia ten človek príde. Ale my takúto možnosť v žiadnom prípade neupierame. Naopak, snažíme sa čo najviac vyjsť v ústrety. Pokiaľ ide o pacientov mimo Covid oddelenia, tam to už možné nie je. Všetci sme vyčerpaní, trvá to dlho. Najviac bojujeme so strachom, že je to nepoznané ochorenie.“

Šéf geriatrie vraví, že pokiaľ niekto bezprostredne necíti toto ochorenie, prípadne neochorie niekto z jeho blízkych, tak si ani neuvedomí, že existuje.

„Veľa ľudí ochorenie bagatelizuje a žije svojím bežným, možnože až konzumným životom. V podstate sa zdravotníctvo len obchádza. Ale ak sa to už začne niekoho týkať, ľudia sa konečne zamyslia, lebo ide o ich zdravie. Preto aj zamestnanci potrebujú veľa sily a komunikácie, aby to psychicky zvládli. Musíme ísť ďalej, toto môže trvať dlho.“

Napriek zložitej situácii a v súvislosti s komplikovanými a nie vždy ideálnymi podmienkami, v ktorých musí geriatria fungovať, nestrácajú nádej.

„Sme radi, že nám pomáhajú mnohé spoločnosti. Teraz nám darovali skenovacie kamerové zariadenie, ktoré bude pri vstupe. Každý bude zosnímaný a bude mať odmeranú teplotu, čo nám veľmi pomôže. V tejto dobe si treba pomáhať.“