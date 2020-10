Košice pred sto rokmi: Zhabali metrák striebra, z domu zosadili uhorskú korunu

Výber z dobovej tlače.

1. nov 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Pozn. Kvôli zachovaniu autentickosti sme články ponechali v pôvodnom znení a pravopise.

Na košickom nádraží zhabali jeden metrický cent striebra

V sobotu večer na košickom nádraží padol do očú policajnému strážnikovi veľmi elegantne oblečený pán s koženou taškou v ruke, ktorá sa zdala byť veľmi ťažkou. Policajný strážnik neznámeho pána oslovil, aby sa legitimoval. Neznámy pán sa legitimoval ako F. Pollák, majiteľ pražskej klenotníckej firmy Stoll a Pollák.

Policajný strážnik potom vyzval Polláka, aby ho nasledoval na strážnicu, lebo chce prezrieť aj obsah koženej tašky. Pollák sa vyhováral, že nemá kedy ísť s ním, lebo by zmeškal pražský rýchlik. To však nepomáhalo; musel ísť so strážnikom na staničnú strážnicu. Keď otvorili koženú tašku, ostali nad ňou prekvapene stáť. Bola zaplnená striebornými jedno- a päť korunami, ktoré hneď odvážili. Bolo ich štrnásť kilogramov.

V klenotníkovom vrecku našli aj nákladný list, ktorým ako rýchlozbožie podal na pražský rýchlik veľký balík. Policajti išli do skladiska a vyhľadali Pollákovu bedňu, ktorá tiež vzali na strážnicu. V železom okutej bedni našli samé jedno- a päťkorunové strieborné peniaze, ktoré vážili osemdesiatšesť kilogramov. Klenotník hovoril, že strieborné peniaze nakúpil od košických obchodníkov a klenotníkov, ale nebol vstave pomenovať nákupné pramene. Strieborné peniaze kúpil za viac ako stotisíc korún, ktoré vyplatil hotovosťou. Z veľkého jarmoku mu ostalo ešte 57 tisíc korún, ktoré tiež zhabali. Polícia zaviedla vo veci prísne vyšetrovanie.

Slovenský východ, 26. 10. 1921

Zosadená koruna

V Košiciach na lekárni v rožnom dome na Hlavnej a Mlynskej ulici bol až donedávna pozostatok starej monarchistickej slávy v podobe kráľovskej uhorskej koruny.

Hoci tento pozostatok bol pečlive prikrytý starým vrecom, predsa si toho všimli mnohí naši republikánski občania a konečne v utorok pri manifestačnom protihabsburgskom sprievode prišlo sa i na korunu. Poneváč však koruna bola trocha vysoko a okrem toho pevne murovaná, nepodarilo sa ju hneď odstrániť. Na druhý deň však boli tam poslaní odborníci a zosadili korunu, ktorá sa zrúcala na dlažbu a rozbila na črepy.