Letuška z emirátov: Lietala som raz mesačne, pre koronakrízu sú prázdne lietadlá

Hlavné mesto Abu Dhabi je uzatvorené.

1. nov 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

Do ďalekej krajiny sa pred rokom Košičanka LENKA HARDOŇOVÁ odsťahovala preto, aby si zarobila a popritom detailne spoznávala svet vďaka možnosti lietať ako letuška. Prvý polrok lietala z hlavného mesta Spojených arabských emirátov Abu Dhabi naozaj do celého sveta a splnila si tak sen vidieť Austráliu či rôzne ázijské krajiny. Jej plány prerušila koronavírusová pandémia. S jej leteckou spoločnosťou Etihad Airways lietala stále sporadickejšie, až takmer prestala. Zhovárali sme sa počas jej návštevy rodných Košíc len pár dní predtým, ako sa mala vrátiť do Abu Dhabi. Predtým musela splniť aktuálnu požiadavku mať najviac tri dni starý negatívny test. Napriek tomu ju ešte čaká dvojtýždňová povinná karanténa. Opäť začať lietať by mala 15. novembra.

Ako by si zhodnotila konkurz na pozíciu letušky? Bolo to náročné?

- Záujem o prácu malo približne 80 ľudí, ktorí sa do konkurzu aj prihlásili. Museli sme absolvovať viacero výberových kôl, ako konverzácia v angličtine, skupinové cvičenia, modelové situácie a tiež interview. Záujemcovia z kola na kolo postupne vypadávali, až ostala úzka skupina a medzi nimi ja. O dva týždne mi zavolali, že ma vzali. Krátko nato mi prišiel kontrakt a vycestovala som do Abu Dhabi, kde som ešte musela absolvovať šesťtýždňový kurz.

Ešte predtým ako si išla na konkurz si musela splniť nejaké kritériá?

- Jednou z podmienok je stredoškolské vzdelanie, angličtina na komunikatívnej úrovni, vek minimálne 21 rokov a vedieť dosiahnuť bez topánok na špičkách do výšky minimálne 210 centimetrov. Každá z leteckých spoločností má svoj limit, napríklad Etihad má svoj limit 210 centimetrov, pre Emirates a Qatar je to 212 centimetrov. To znamená, že sa účastník postaví na špičky a vystrie ruky najvyššie ako môže. Je to z toho dôvodu, že palubný personál musí mať možnosť dosiahnuť hasiace prístroje, lekárničky, kyslíkové masky, kyslíkovú fľašu alebo vedieť zatvoriť úložný priestor.

Bývaš priamo v Abu Dhabi, kde presne?

- Naša letecká spoločnosť má viacero ubytovacích zariadení a personál do nich prerozdeľuje. Bývam asi 10 minút autom od hlavného letiska. Bytový dom je novopostavený, sú v ňom jedno- a dvojizbové byty. Máme tiež k dispozícii bazén a fitnes centrum.

Ako by si popísala svoj život tam?

- V lete je to dosť obmedzené, vonkajšia teplota môže pokojne presiahnuť aj 50 stupňov Celzia, veď mesto v podstate stojí v púšti. Vonku v takom čase nie je nikto, väčšina ľudí chodí do shopping centier, kde sú reštaurácie. V shopping centrách sa vlastne väčšinou odohráva život, niekto chodí do bazénov, pretože k moru sa veľmi nedá ísť. Ale inak ľudia chodia do fitnes centier, do kín, trávia vlastne čas podobne ako u nás, na Slovensku. Len tam nie je príroda, že si zbehnete na prechádzku do hôr či do lesa. V lete sa ani nedá vonku športovať, ale štandardne, ak je lepšie počasie, ľudia korčuľujú, bicyklujú sa, chodia sa prejsť k moru a tak.