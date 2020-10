Prečo sa lekári vôbec bavili s kričiacou advokátkou z mobilu, pýtajú sa ľudia

Nemocnica vyčísľuje náklady na starostlivosť o rodičku bez testu a rúška.

29. okt 2020 o 14:48 Jaroslav Vrábeľ, Peter Jabrik

KOŠICE. Prečo sa personál nemocnice vôbec bavil s neznámym hlasom z mobilu mamičky pred pôrodom, ktorý bez písomného plnomocenstva o sebe tvrdil, že je jej advokát, navyše vrieskal na zdravotníkov príkazy, čo všetko nesmú žene robiť.

Napríklad aj túto otázku si kladú mnohí pobúrení čitatelia v diskusiách k článkom Korzára o nedávnom incidente v košickej pôrodnici.

„Pani doktorka, o Covid teste sa s ňou nebudete rozprávať, bodka!“ kričala Adriana Krajníková z mobilu rodičky na zdravotníkov, ktorí jej telefón nechceli prevziať do rúk, ale advokátka povedala pacientke, aby zapla hlasitý odposluch, aby ju počuli.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Kauza rodičky: Nemocnica podáva na advokátku trestné oznámenie Čítajte

„A prečo by som sa nemohla s pacientkou rozprávať o Covid teste?“ reagovala zdravotníčka v miestnosti na zvýšený hlas z mobilu.

„Lebo ja vám to hovorím! Lebo som jej advokátka a moja klientka sa správa podľa mojich pokynov, bodka! ... Rúško si moja klientka nenasadí ani teraz, ani počas pôrodu, ani počas celého pobytu vo vašej nemocnici! Ak s tým máte problém, volajte políciu! Moja klientka nepodstúpi žiaden Covid test a po pôrode sa jej dieťa neopovážte zobrať!“ zneli z telefónu dôrazné pokyny.

Rodička súhlasila s advokátkou ústne

„Počas rozhovoru bol jasne zreteľne zvukovo daný súhlas rodičky s prijatím právneho zastupovania, čo je v danej chvíli postačujúce,“ argumentuje po analýze neštandardnej situácie z minulého piatka Monika Krišková, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP).

Súvisiaci článok Po tom, čo mamička a advokátka predviedli v pôrodnici, sa už nedá byť ticho Čítajte

Tá avizovala na advokátku podanie trestného oznámenia i podnetu Slovenskej advokátskej komore na začatie disciplinárneho konania.

Hovorkyňa dodala, že lekári a personál postupovali počas konfliktu, pri ktorom boli vystavení extrémnemu tlaku, profesionálne a veci, ktoré sa netýkali poskytovania zdravotnej starostlivosti, sa rozhodli riešiť privolaním polície.

Tej oznámili narušenie poriadku, ohrozenie zdravia samotnej rodičky, ostatných mamičiek, zdravotníckeho personálu a všetkých, ktorí sa nachádzali na pracovisku.

„Lekár je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť, nie je kompetentný vymieňať si právne názory s advokátom pacienta počas riešenia akútnej situácie a nemá na to ani čas. Koná tak, aby ústavné práva pacienta neporušil, a snaží sa upokojiť situáciu, aby mohla byť pacientovi poskytnutá odborná zdravotná starostlivosť,“ uviedla Krišková.

Opatrenia a refundácia extra nákladov

Aj preto začalo vedenie UNLP pracovať na opatreniach, aby sa „podobným veciam zamedzilo už aj s ohľadom na to, že nemocnica pracuje v núdzovom režime a je nutné, aby aj povinnosti pacienta boli jasnejšie vymedzené“.

Aké konkrétne opatrenia to budú, nateraz nešpecifikovala.

Časť verejnosti takisto vyzýva, aby rodičke, ktorá nerešpektovala protiepidemické opatrenia a odmietla Covid test aj rúško, dala nemocnica preplatiť zvýšené náklady na jej zdravotnú starostlivosť.

S ohľadom na hrozbu nákazy, ktorú nebolo možné vylúčiť, totiž musel personál použiť špeciálne ochranné oblečenie, taktiež jej vyčlenili samostatnú izbu a ešte aj špeciálnu operačnú sálu na pôrod.

Nemocnica pre Korzár zatiaľ nekomentovala, či bude prípadne požadovať úhradu zvýšených nákladov od pacientky.

Krišková uviedla iba to, že „vyčíslenie nákladov je momentálne v riešení“.

Zastupovanie advokátom a plnomocenstvo

Súvisiaci článok Pacientka v pôrodnici si odmietala nasadiť rúško aj absolvovať test Čítajte

Ako to je s právnym zastupovaním a splnomocnením, vysvetľuje advokát Jaroslav Čollák z advokátskej kancelárie Čollák & partneri.

„Povinná písomná forma plnomocenstva sa vyžaduje v prípade, keď zástupca vykoná právny úkon, ktorý musí byť vykonaný písomne. Zákonná úprava teda nevylučuje ústne splnomocnenie pri tých právnych úkonoch, ktoré nemusia byť vykonané písomne,“ uviedol.

Pri ústnom splnomocnení sa podľa neho otvára otázka obsahu splnomocnenia i úkonu, ku ktorému má aktivita zástupcu smerovať.

„Ak to v kontexte konkrétneho prípadu nie je zrejmé, je pochopiteľné, že subjekt, voči ktorému smeruje konanie zástupcu, môže vyžadovať predloženie písomného splnomocnenia. Druhým dychom je však potrebné povedať, že zástupca môže konať len v zmysle zákona a má povinnosť odmietnuť akékoľvek konanie, ktoré by bolo v rozpore so zákonom, a to aj v prípade, ak by ho zastúpený na takéto konanie splnomocnil a vyžadoval ho od neho. Zástupca rovnako nesmie nútiť zastúpeného k úkonom, ktoré sú v rozpore so zákonom. Ak tak urobí, koná v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky," zdôraznil Čollák.

Matke hrozí pokuta, advokátke stopka i obvinenie

Matke i advokátke hrozí pokuta od regionálneho úradu verejného zdravotníctva, navyše Krajníkovej sankcia od komory (od napomenutia cez pokutu a pozastavenie výkonu funkcie až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov) aj stíhanie pre udalosť v nemocnici i pre aktivity na sociálnej sieti, kde verejnosti tiež radí nenosiť rúška a nedať sa testovať na Covid-19.

Polícia sa vyjadrila, že advokátku už sama preveruje v súvislosti so zverejňovaním a šírením informácií o neplatnosti protiepidemických opatrení a analyzuje ich pre podozrenie zo spáchania protiprávnej činnosti.