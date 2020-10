Prihlásila sa ako dobrovoľníčka: Syn je na mňa hrdý, svokra sa pýtala, či mi toto treba

Víkend strávia na odberných miestach.

31. okt 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Celoplošné testovanie odštartuje v sobotu o siedmej ráno. Súčasťou odberových tímov budú aj nezdravotníci, ľudia rôznych zamestnaní, ktorí sa rozhodli zareagovať na výzvu a pomôcť.

Košičanka Adriana Suchá dlho neváhala, konštatuje, že od prečítania výzvy na sociálnej sieti po odoslanie odpovede, že sa zapája, prešla minúta.

„Nebolo nad čím špekulovať. Pracujem v oblasti, kde musím vedieť zvážiť riziko. Rovnako som ho zvážila v tomto prípade. Nerozumiem ľuďom, ktorí si nenačítajú veci, fakty. Nechajú sa ovplyvňovať, emócie musia ísť bokom. U mňa rozhodujú fakty,“ hovorí v súvislosti so šíriacimi sa názormi, aby sa ľudia do testovania nezapájali, prípadne sa ho vôbec nezúčastnili, lebo sa počas neho môžu nakaziť.

„Úprimne, nemám obavu. Keď raz dodržujete nariadenia a chránite sa, tak sa len tak nenakazíte.“

Chce pomôcť, nie frflať

Adriana zareagovala na výzvu Mestskej časti Nad jazerom, pomáhať teda bude priamo v mieste, kde býva.

„Pre mňa to bude zaujímavá skúsenosť a vnímam to aj ako moju pomoc miestnej komunite. Každý len nadáva, spoločnosť sa veľmi polarizuje a mňa to už popravde nebaví počúvať. Neexistuje univerzálny recept, aby sa vyhovelo 5,5 miliónom ľudí. Vždy sa bude niekto ozývať, podrývať a spochybňovať. Frflaním sa ale nikam nedostaneme, činmi áno,“ konštatuje.

Sama pracuje od marca z domu, poctivo sa snaží dodržiavať nariadenia s vierou, že bude čoskoro všetko v poriadku.

„Deti zostali na jar doma, ja som mala home office, bolo to veľmi náročné obdobie. Teraz to prišlo opäť, len s tým rozdielom, že syn aspoň chodí do školy. Veľmi by som chcela opäť neriešiť kam a s kým idem, či je to v rámci okresu a koľko nás je. Len tak sa vziať a ísť na výlet.“

Pýtali sa jej, či je to bolo treba

Na jej rozhodnutie zapojiť sa do testovania ako dobrovoľníčka zareagovalo okolie rôzne.

„Do pár minút od prihlásenia som písala kamarátke, o ktorej som bola presvedčená, že do toho tiež pôjde a ona odmietla. Aj svokra sa ma pýtala, či mi to bolo treba. Syn mi zas povedal, že je na mňa hrdý. Je to rôzne,“ dodáva Košičanka.

Počas týždňa sa viackrát menili informácie o odmene pre nezdravotníckych dobrovoľníkov, ktorá istý čas ani nebola, teraz by to malo byť sto eur za jeden deň.

„Aj keby som nedostala nič, tak by mi to nevadilo. Nemotivujú ma peniaze. Určite by som sa neodhlásila len preto, že za to nič nedostanem.“

Užitočná

Kým bolo ešte testovanie rozvrhnuté na tri dni vrátane piatke, Adriana bola odhodlaná vziať si v práci aj dovolenku.

„Ak by ma zaradili na ten piatok, tak to tak urobím, napokon sa to vyriešilo samo tým, že sa testuje len počas soboty a nedele. Keďže je zákaz vychádzania, človek toho veľa nenarobí a tak budem namiesto sedenia doma aspoň užitočná. Syn sa tešil, že keď bude mama v odbernom tíme, tak sa bude môcť predbehnúť a nebude čakať v rade. Ešte mu musím vysvetliť, že to nepôjde,“ smeje sa Adriana Suchá.

Pripravená na víkend

Pozitívne ju prekvapila aj účasť na pilotnom testovaní na Orave a v Bardejovskom okrese.

„91 percent je veľmi dobré číslo. Nie je to žiadny výmysel, žiadny hoax, je to jednoducho realita, ktorú nikto nemôže spochybniť. Či sa to zopakuje v Košiciach, neviem. Sme veľké mesto, objem obyvateľstva je enormný. Trošku sa bojím, ako to bude, keď sa z troch testovacích dní urobili dva, či budú stačiť odberné miesta. Ja sa ale na svoju úlohu teším, zariadim si to tak, aby som bola v psychickej pohode a odviedla prácu, ktorá sa odo mňa očakáva."

Devätnásťročná dobrovoľníčka: Tieto dni sú o nás, poďte na testovanie S motiváciou a rozhodovaním nemala problém ani devätnásťročná Košičanka z MČ Nad Jazerom Karin. Výzvu zapojiť sa do testovania ako dobrovoľník našla na internete, bez porady s najbližšími ju vyplnila. „Keďže moja rodina vie, že sa rada zúčastním takýchto veci a rada pomôžem, tak ma od toho neodrádzali. Kamarátom som o tom nevravela,“ hovorí mladá žena. Na obligátnu otázku, či sa nebojí, že sa v odbernom mieste nakazí novým koronavírusom len konštatuje: „Obavu máme teraz asi všetci a keby sme si všetci povedali, že tam nejdeme kvôli obave, nemali by sme žiadnych dobrovoľníkov. U mňa dobro a pomoc, ktoré potrebujeme teraz vyhráva nad obavou z nákazy. Takže verím, že všetko dobre dopadne a budem negatívna aj naďalej.“ Návrat do normálu Tak ako Adriana, ani Karin nemá problém, ak by za svoju prácu napokon nedostala žiadnu odmenu. „Ja osobne tam nejdem kvôli odmene. Ako sa vravelo, hľadajú dobrovoľníkov. Dobrovoľník má ísť preto, aby pomohol, nie preto, že chce niečo za svoju prácu dostať. Takže neočakávam za to vôbec nič.“ Rôzne vekové kategórie sa k pandémii stavajú rôzne. Karin priznáva, že jej rovesníci situáciu veľmi zľahčujú. „Názory môjho okolia sú vo väčšine prípadov zlé. Neveria vôbec tomu, že tu niečo také je, väčšina sa ani nechce otestovať a celkovo nesúhlasia s pravidlami alebo teda opatreniami, ktoré máme.“ Po testovaní by sa mohla situácia začať stabilizovať, aj Karin vyzýva všetkých, aby sa život vrátil do čias pred pandémiou. „V prvom rade by som chcela aspoň väčšinu ľudí poprosiť, aby sa šli otestovať, aj keď to je dobrovoľné. Ak už nie kvôli sebe, tak aspoň kvôli rodine alebo ľuďom, ktorí nie sú na tom zdravotne úplne najlepšie. Teraz tieto dni sú len o nás. Záleží to už len na nás, akí skutočne sme a ako si dokážeme pomôcť. Chcem, aby sme sa spojili všetci alebo teda aspoň väčšina ľudí, aby sme mohli žiť život taký ako predtým."