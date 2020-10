Minister obrany kritizuje košického primátora za slová o testovaní

Naď: Nech dodá viac zdravotníkov a môžeme sa baviť.

29. okt 2020 o 12:03 Jana Ogurčáková

Správu aktualizujeme

KOŠICE. Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) už niekoľko dní upozorňuje, že v metropole východu je málo odberných miest.

Súvisiaci článok Primátor: Momentálne sme schopní otestovať len tretinu Košičanov Čítajte

Aktuálnych 130 odberových tímov by podľa neho zvládlo otestovať nanajvýš polovicu Košíc.

Hovorí, že ak sa nepodarí navýšiť počet odberných miest, môže dôjsť k neúspechu celého testovania v meste.

Na obavy primátora reagoval vo štvrtok minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

V Polačekovom správaní vidí politiku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Špeciálne miesta?

Súvisiaci článok V Košiciach sa bude testovať na plavárni, radnici aj v telocvični Čítajte

„Jedna vec je to, keď si niekto predstaví, že by chcel mať na každom rohu odberný tím, druhá vec je tá, že máme na to prepočty. Primátor Košíc možno nevie o tom, že sú vytvorené aj špeciálne odberové miesta, kde pôjdu desaťtisíce ľudí, tým pádom sa akoby odľahčí samotné mesto. A na druhej strane sme spolu komunikovali, že keď mi zabezpečí zdravotníkov do každého odberného miesta, ktoré chce vytvoriť, tak ten ostatný personál od nás dostane,“ povedal šéf rezortu obrany.

Zohnať zdravotníkov je podľa aktuálnych usmernení na pleciach samosprávy.

„Bojíme sa, že celý projekt stroskotá na tom, že nebudú zdravotníci, ktorí budú môcť urobiť odbery,“ obáva sa Polaček.

Naď: Politicky výhodné

S rezortom obrany i armádou vedenie mesta intenzívne komunikuje.

Minister preto primátorovu kritiku považuje za neférovú.

„Ja by som tiež ľahko prezentoval v médiách takú predstavu, že urobte mi tu aj tu odberné miesto a dajte mi tam ľudí, lebo ja to potrebujem, lebo to je možno výhodné z nejakého politického hľadiska alebo niečo podobné. Toto sa mi nezdá fér, robíme čo vieme v každom meste. Ak si niekto myslí že mediálnym tlakom sa mu podarí vydobyť si ďalšie odberné miesta, tak ja hovorím, nech zabezpečí zdravotnícky personál a keď to urobí, potom sa môžeme o niečom baviť,“ dodal Naď.