Chaos, rady a málo miest. Košickí starostovia sa obávajú fiaska

Mali šesť dní na prípravu testovania: Dali sme bokom zdravý rozum.

30. okt 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Celoštátne testovanie na Covid-19 má podľa vlády prispieť k znormálneniu života.

Posledný týždeň starostovia intenzívne chystajú najväčšiu akciu štátu. Hovoria o mnohých úskaliach, ktoré so sebou môže priniesť.

Šéfovia mestských častí sa podľa svojich slov snažia, aby testovanie občania prežili v čo najväčšom komforte a na testovanie nečakali dlho.

Vymenúvajú ale mnoho problémov, ktoré môžu víkendovú akciu skomplikovať.

Ťahanovce: Za šesť dní sa nedá spraviť zázrak

Starosta Ťahanoviec Miloš Ihnát (nezávislý) má v mestskej časti takmer 22-tisíc obyvateľov.

Vo štvrtok napoludnie mal schválených 11 tímov na siedmich odberných miestach.

„Môj názor je, že to stačiť nebude. Tak ako povedal primátor, maximálne tretina Košičanov môže byť otestovaná. Zdravotníkov máme dosť na počet miest. Robíme, čo sa dá, ale na voľby je príprava pol roka, tu je to šesť dní.“

Nepáči sa mu, že armáda Ťahanovciam neschválila niektoré navrhované miesta. Napríklad ešte jeden odberný tím na ihrisku na Belehradskej ulici alebo pri predajni Metro.

Na tomto parkovisku sa rátalo s drive-in testovaním. To by si ale vyžadovalo zavrieť všetky prevádzky.

„Ako ja, ako starosta, môžem v zmysle ústavy niekomu obmedziť podnikanie? Tým pádom Metro padlo. Riešim ešte ďalšie miesta, môžem sa postaviť aj na zadné, ale rozhoduje armáda.“

Ihnát identifikuje rovnaké riziká ako primátor či iní starostovia.

„Bude obrovská nervozita, bude strašne veľa nadávania na starostov, ľudí to nezaujíma, že to mala pripraviť armáda, hovoria, že sa vyhovárame. Musím sa pripraviť, že budem najneschopnejší starosta v histórii sídliska. Boli sme postavení pred hotovú vec a za šesť dní sa nedá vykonať zázrak.“

Ťahanovce sú najhustejšie obývané sídlisko na Slovensku.

Ihnát by si želel lepšiu súčinnosť s armádou. „My sme bojovali s armádou, aby to-ktoré miesto vôbec zriadili. Bude to 'průšvih', ľudia sa nestihnú otestovať a budú veľmi nervózni. A nečudujem sa.“

Pereš: Dopadne to zle alebo horšie

Starosta Pereša Jozef Karabin (nezávislý) pôvodne počítal s odberným miestom na futbalovom ihrisku. Dnes je všetko inak.

„V piatok večer sa naň prišli pozrieť zástupcovia armády a polície. Cez víkend som zabezpečil plynové horáky, vykurovanie, stany aj toalety.“

Miesto mu ale v pondelok neschválili.

Testovať sa bude na poschodí polyfunkčného objektu, výťah odstavia a vchádzať aj vychádzať sa bude vonkajšími požiarnymi schodišťami, aby sa nestretli testujúci a nakupujúci.

Zatiaľ má Pereš odobrený jeden odberný tím, žiada minimálne dva. „Nemám šancu, aby 2,5 tisíca ľudí otestoval jeden tím, ktorý má kapacitu za dva dni 800 ľudí, to sa nedá. Nemám ani tretinu, ktorú primátor.“

Bojí sa, že do jeho obce sa prídu otestovať aj obyvatelia Vyšného Lorinčíka a časti Lorinčík- Háje.

„Obávam sa, aby mi neprišlo 3000 ľudí s jedným tímom, to by bolo šialené. Ani dva tímy nestihnú otestovať to čo majú, s jedným tímom to bude 30 percent, v tom má primátor pravdu. Krajské mesto Košice má menej tímov ako bratislavská mestská časť. Nie sú ľudia. Čo sa týka Košíc, buď to dopadne zle alebo ešte horšie,“ dodáva Karabin.

Staré Mesto: Otázok pribúda

Igor Petrovčik (exSpolu) hovorí, že s ostatnými starostami stoja pred spleťou nezodpovedaných otázok na zabezpečenie ľuďmi, zdravotníkmi, materiálom, dezinfekčnými prostriedkami, ochrannými odevmi i celkovou logistikou.

„Netušíme, kto to všetko zaplatí, lebo biedne samosprávne rozpočty, už zdecimované prvou vlnou, na takúto operáciu pripravené nie sú. Po šiestich dňoch porád, zasadaní, telefonátov od armádnych vyslancov a vyhlásení v médiách ma začína premáhať skepsa, či nevyjde všetka snaha nazmar. Namiesto toho, aby sa veci dostávali do finálnej fázy a nezodpovedaných otázok ubúdalo, deje sa opak,“ zverejnil na sociálnej sieti.

Rovnako ako jeho kolegovia prosí Košičanov o rozvahu, pokoj a toleranciu.

Jazero: Zrušený piatok bude zásadne chýbať

Starostka Jazera Lenka Kovačevičová (nezávislá) hovorí, že od minulého týždňa robia všetko pre to aby žiadny „výbuch“ v sobotu a nedeľu nebol.

„Ale keď sa informácie každým dňom menia a to, čo platilo včera už neplatí dnes a to, čo platí dnes, už nebude zajtra, tak je to veľmi náročné. Matematika nepustí, vieme, koľko dokáže zvládnuť odberná jednotka. Máme dva dni, štát by mal trvať na tom, že treba navýšiť počet odberných jednotiek. Máme to prepočítané, ale chýba nám ten jeden deň, oni nám ho ukradli kvôli nedostatku zdravotníkov. Jeden deň bude zásadne chýbať a čokoľvek zabezpečíme, na konci dňa za to musí niekto zaplatiť. Pýtam sa, kto to samosprávam zaplatí, lebo toto si niekto vymyslel, ale nedomyslel.“

Úrad zabezpečuje obleky, štíty, dezinfekcie. Veľký nepriateľ je podľa nej najmä čas.

„Chýbajú zdravotníci a bez nich sa to neurobí. Dáme to, len musíme ľudí správne inštruovať, nech idú tam, kde boli na posledných voľbách, vtedy je to udržateľné. Štát neukočíroval na začiatku pravidlá. Keď nie sú pravidlá, už ideme k anarchii a toto speje k anarchii.“

KVP: Šialenstvo, nie hrdinstvo

Podľa starostu Sídliska KVP Ladislava Lörinca (nezávislý) hrozí v Košiciach problém.

„Poverení ľudia deň a noc robia na tom, aby to odvrátili, ale mám silné pochybnosti, či to aj napriek neskutočnej snahe zvládnu. Všetci sme dali bokom zdravý rozum a povedali si O.K., je to spoločná zodpovednosť, rozhodnutie padlo, ako vždy dáme improvizáciu a nejako to zvládneme. Áno, teraz nie je čas plakať nad rozliatym mliekom, ani spochybňovať rozhodnutia nadriadených orgánov, ani kritizovať, ale toto nezabudneme. Skromne si dovolím predpovedať, že druhé kolo akcie bude zrušené, ak príčetnosť ešte ostala,“ uverejnil na svojom facebooku.

Starostovi potvrdili pred dvoma týždňami ochorenie Covid-19, aktuálne je stále práceneschopný.

„Je obrovský rozdiel testovať a materiálne zabezpečiť Hornú-Dolnú s 500 obyvateľmi a košické sídliská s vyše 20-tisíc obyvateľmi. Pred dvoma týždňami nás išli rušiť a dnes len vďaka týmto ľuďom môžeme ešte stále veriť v zázrak. Ísť do vojny nepripravený nie je hrdinstvo, ale šialenstvo,“ kritizuje Lörinc.

Schválených má aktuálne 10 odberných miest, z toho jedno exteriérové miesto. Na základných školách žiadala samospráva o zriadenie viacerých odberových tímov, no neboli schválené.

Vzhľadom na to, že testovanie bude z pôvodných troch dní prebiehať iba dva, reálne hrozí, že v prípade plnej účasti obyvateľov nestihnú otestovať každého.

„Aktuálne nám chýbajú dáta, informácie ako aj kapacity, a preto máme silné pochybnosti o priebehu celej tejto akcie. Aj napriek tomu však v rozsahu našich kompetencií a možností robíme maximum, aby sme na to KVP zabezpečili čo najlepšie. Zároveň chceme poprosiť všetkých, ktorí sa chystajú prísť otestovať na našom sídlisku, aby sa vyzbrojili trpezlivosťou a pripravili sa fyzicky aj psychicky na to, že možno budú musieť čakať v dlhých radoch niekoľko minút či hodín a zvážili odporúčaný časový harmonogram testovania podľa abecedy,“ doplnila hovorkyňa starostu Ivana Padová.

Ten nájdu KVP-čkári aj na svojich bránach do bytových domov.

Terasa: Modlia sa za dobré počasie

Na najväčšom košickom sídlisku so 40-tisíc obyvateľmi bude len jedenásť odberných miest, teda ešte menej ako vo viacerých 20-tisícových mestských častiach.

S počtom odberných miest nie je starosta Marcel Vrchota (SaS) spokojný.

„Rozhodne by som ich mal mať viacej, snažím sa ich tlačiť do exteriéru a modlím sa za dobré počasie. Máme pripravený aj interiérový variant, u nás na parkovisku sme nechali pripraviť stánky, ktoré používame na vianočné trhy. Vojakov je dostatok, ale nedostatok je ochotných lekárov. Ak by ich bolo dosť a bolo by dobré počasie, na jednom odberovom mieste môžu byť aj tri tímy. Robíme všetko pre to, aby sme to zvládli.“

Na Terase sa pokúsia do soboty spustiť aplikáciu, ktorá by informovala, koľko ľudí kde čaká v rade. Ľudia idúci na testovanie by tak vedeli, ktoré miesta sú voľnejšie a kde sú naopak rady.

Z celoplošného testovania má Vrchota obavy, ilustruje ich vtipom. „Pýtali sa slepého koňa, či pôjde na Veľkú pardubickú. A slepý kôň povedal: Nevidím žiadnu prekážku.“