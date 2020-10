Niektorí obyvatelia Lunika IX veria hoaxom, počkajú, ako dopadnú prví testovaní

Starosta Šaňa: Zvládneme tisíc, ale prísť môže až 2 700.

30. okt 2020 o 14:09 Michal Lendel

KOŠICE. Akú-takú pripravenosť na celoplošné testovanie obyvateľstva hlási aj košická mestská časť Lunik IX, v ktorej bude zriadené jediné odberné miesto.

To sa bude nachádzať v ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1.

„Zabezpečili sme všetko, čo od nás žiadali. Teraz je to už na armáde. Volal som s veliteľom, ktorý má na starosti naše odberné miesto. Podľa toho, čo mi povedal, máme zabezpečeného lekára, ktorý bude odoberať vzorky a všetko potrebné,“ opísal starosta Marcel Šaňa (SRK).

Zvládnu tisíc testov

Podľa údajov, ktoré dostala samospráva od armády, jedno odberné miesto zvládne vykonať za deň okolo 500 testov.

„Takže počas víkendu počítame s tým, že otestujeme tisícku ľudí. No reálne máme na sídlisku oveľa viac obyvateľov, ktorí by mali byť otestovaní. Ak nepočítame deti do 10 a seniorov nad 65 rokov, môže žiť na Luníku aj 2 500 až 2 700 ľudí. Ak prídu všetci, bude tu veľký problém,“ upozornil starosta.

Ten na základe ohlasov priamo od miestnych avizuje, že ľudia budú chcieť prísť.

„Obyvatelia nám volajú a pýtajú sa. Nechcú stratiť možnosť chodiť vonku a do práce. Na druhej strane sa na internete a tiež medzi obyvateľmi šíria konšpiračné teórie a hoaxy, ktorým niektorí veria. Takto sa šíri strach, boja sa, že to bolí alebo že to môže mať zdravotné následky. Snažíme sa im veci vysvetľovať,“ povedal Šaňa.

V nedeľu očakáva viac ľudí

Doplnil, že v sobotu ráno má na 7.00 hod. dohodnutých obyvateľov sídliska zamestnaných v mestskom podniku.

„Tí si uvedomujú, že bez testu nebudú môcť nastúpiť do práce. Viem, že ostatní budú čakať a pýtať sa ich, ako to prebehlo. Keď zistia, že je to úplne jednoduchý a bezbolestný úkon, prídu všetci. Preto očakávam, že v nedeľu príde oveľa viac ľudí," dodal starosta.