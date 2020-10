Polaček odkazuje Matovičovi: Štát nestojí na premiérovi

V priestoroch Aeroklubu Košice otvoria mobilné odberné miesto.

30. okt 2020 o 13:54 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. S autom až k autobusom, kde ľudí otestujú.

Takto by malo vyzerať odberné miesto v priestoroch Aeroklubu Košice.

V piatok predpoludním sa tam stretol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) s riaditeľom Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru v Košiciach Radoslavom Fedorom, šéfom KR Hasičského a záchranného zboru Jozefom Fedorčákom a zástupcami Ozbrojených síl či Dopravného podniku mesta Košice.

Priamo na mieste riešili možnosti testovania na letiskovej ploche.

DPMK tam poslal tri autobusy, aby sa v praxi ukázalo, aké rozostupy sú medzi vozidlami potrebné, ako bude prebiehať testovanie a čo v prípade nepriaznivého počasia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Namiesto jedného tímu chcú v aeroklube 15

Polaček tvrdí, že stále sa nič nezmenilo a Košice majú odsúhlasených 138 odberných tímov na 113 miestach.

Súvisiaci článok Chaos, rady a málo miest. Košickí starostovia sa obávajú fiaska Čítajte

„Snažíme sa robiť všetko pre to, aby sme v priestoroch aeroklubu na Letisku Košice neurobili jeden tím, ako nám armáda schválila, ale desať, možno aj pätnásť. Uvidíme, čo nám dovolí kapacita. Stále platí, že počet odberných tímov schválených Ozbrojenými silami pre Košice je nedostatočný. My sme žiadali až okolo 300 tímov. To, čo máme schválené, je alarmujúce. Potrebujeme naozaj posilniť. Urobíme všetko pre to, aby Košičania nestáli v radoch,“ vysvetlil primátor.

Doplnil, že práve mobilné odberné miesto v aeroklube by veľmi pomohlo.

„To napätie musíme nejako zvládnuť. Sú tu už pristavené autobusy. Majú slúžiť na to, že ak by bolo zlé počasie, auto by prišlo k autobusu a posádka vystúpila. Testovanie bude prebiehať priamo v autobuse za dodržania prísnych hygienických a epidemiologických opatrení.“

Súvisiaci článok Matovič odkazuje Polačekovi: Lekári nepadnú ako Majka z Gurunu v strede Košíc Čítajte

V praxi to má vyzerať tak, že občan vstúpi do autobusu zadnými dverami, prejde administratívou a testovaním a vystúpi cez predné dvere.

Potom na vymedzenej ploche počká na výsledok.

„Ak by bolo počasie dobré, mohli by odberové tímy robiť výtery priamo z auta. Momentálne tlačíme armádu, aby nám schválili na tomto mieste viacero odberných tímov. Už niekoľko dní sa snažíme vysvetliť, že tabuľky treba nafúknuť a dovoliť nám, aby na takýchto miestach bolo plánovaných niekoľko tímov. S týmto sme v obrovskom konflikte s ozbrojenými zložkami. Máme málo tímov a keď zoženieme dostatok lekárov, čo verím, že sa stane, musíme mať miesta, kde tie tímy budú môcť pracovať. No akoby nás niekto nepočúval,“ vraví Polaček.

Podľa neho by 10 tímov v priestoroch aeroklubu dokázalo obslúžiť 300 až 500 áut za hodinu.

„Armáda nám však musí dať povolenie. Škrtli nám odberné tímy, no musia nám ich povoliť, lebo 138 je pre Košice málo.“

Premiéra prosí, aby neútočil

Zaujímalo nás, čo by Polaček odkázal premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO), ktorý sa vyjadril, že by sa mal primátor viac snažiť, aby dokázal zabezpečiť pretestovanie obyvateľov Košíc.

Súvisiaci článok Primátor: Momentálne sme schopní otestovať len tretinu Košičanov Čítajte

„Sme na nohách pomaly desiatky dní. Pravidlá sa menia za pochodu. Chápem, že je situácia zložitá, ale toto nie je na zodpovednosti samosprávy. Mňa veľmi mrzí, keď majú primátori počúvať, že my sme tí zodpovední. Chceme pomôcť a myslím si, že testovanie je správnou voľbou, ale nemôžu na nás útočiť. Zodpovednosť, ktorá ešte v utorok patrila Ozbrojeným silám, zrazu patrí samospráve? Toto odmietam, nie je to správne. Prosím, nech na nás nikto neútočí. Tento štát nestojí na prezidentovi, premiérovi, ministroch či poslancoch Národnej rady. Stojí na ľuďoch, ktorí žijú v mestách a my, primátori, sme tí, ktorí ideme pomáhať. Prosím, nech nás rešpektujú. Povedať, že niekto je viac zodpovedný a niekto menej, je pre nás nepríjemné. Chceme robiť pre ľudí.“

Zdravotníkov pre viac tímov zabezpečia

Dostatok zdravotníkov pre odberné tímy vraj Košice vedia zabezpečiť.

A to aj v prípade, ak sa schvália ďalšie v aeroklube a na iných miestach.

„Ak povie armáda, že nám povolí otvoriť 212 odberných tímov, dokážeme dodať dostatočne kvalitnú službu. Lenže ak dôjde k ich zvýšeniu, treba ihneď začať plniť administratívne kolónky, dať dokopy zdravotnícke tímy. Preto alarmujeme, aby nám dali možnosť mať viac tímov. Ja ich povoliť nemôžem. My nie sme neschopní, obvolali sme nemocnice i lekárov. Sú ochotní prísť, ale kam? Sme pripravení zabezpečiť personál aj na vyšší počet odberných tímov, ale toto rozhodnutie musí prísť rýchlo. Nie v sobotu ráno.“

Polaček si stále myslí, že testovanie v Košiciach môže mať problémy a nie všetci obyvatelia budú otestovaní.

„Ak nebude viac tímov, bude problém. Ľudia nebudú otestovaní. Požiadal som už, aby sa pravidlá nastavili tak, aby mohli niektoré tímy pracovať aj v pondelok, kde by sa prípadne otestovali ďalší ľudia. Musia mať certifikát, aby mohli do práce,“ uzavrel primátor.

Polícia je pripravená pomôcť

Krajský riaditeľ polície Radoslav Fedor ubezpečil, že polícia má pripravených dostatok policajtov na bezproblémové zabezpečenie procesu testovania.

„Aktívne v súčinnosti s mestom a ozbrojenými silami pracujeme na tom, aby sme testovanie čo najlepšie zvládli. Vytvárame také možnosti, aby aj v priestoroch aeroklubu mohlo byť otestovaných čo najviac ľudí. Máme pripravených dostatok policajtov aj v zálohovom tíme. Verím, že sa to podarí. Máme dostatok personálu a policajtov a tí vedia pomôcť aj v iných činnostiach, ako organizácia či bezpečnosť. Teda ak bude potrebné pomôcť pri administratíve, poskytneme ľudí.“