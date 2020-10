Košické odberné miesta sa pripravujú, materiál na testovanie nemajú

Robia, čo môžu, nedostatok miest môže ovplyvniť vyučovanie.

30. okt 2020 o 15:06 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Odberné miesta v piatok finišovali s prípravami na celoplošné testovanie.

Napriek tomu, že ich podľa primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) nie je dostatok, robili všetko pre to, aby zabezpečili čo najhladší priebeh víkendovej akcie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kulturpark hlásil pripravenosť

V priestoroch Kasární Kulturpark boli v priebehu dňa na testovanie obyvateľstva v podstate už pripravení.

Súvisiaci článok Polaček odkazuje Matovičovi: Štát nestojí na premiérovi Čítajte

„Od minulého týždňa sa na testovanie pripravujeme. Vo všetkých našich objektoch (Kasárne Kulturpark, Kunsthalle, amfiteáter, výmenníky) sa bude robiť testovanie. Dá sa povedať, že momentálne čakáme na príchod veliteľov odberných miest, ktorí by mali zabezpečiť samotný materiál. Teda testy a ochranné pomôcky, ktoré zatiaľ nemáme. Dúfame, že dôjdu čo najskôr. Súčasne by malo byť v priestoroch Kulturparku zriadené zásobovacie miesto, kde by mali doraziť v sobotu ráno vojenské vozidlá,“ povedal nám počas piatkových posledných príprav riaditeľ mestskej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá Tomáš Petraško.

Doplnil, že v Kulturparku budú štyri odberné tímy.

Vchádzať sa bude cez Biele námestie, nasledovať bude registrácia, vo vnútri sa urobí odber a vyhodnotenia.

Vo zvlášť vyčlenenej miestnosti budú ľudia čakať na výsledok.

„Kapacitne vieme zvládnuť za víkend v Kulturparku otestovať 4 000 ľudí. Zdravotníckych pracovníkov máme dostatok, len aby vyšlo počasie. Ešte vyznačíme rozostupy, ostatné je pripravené."

Pomôžu aj Saleziáni don Bosca

Ďalším odberným miestom v Košiciach sa stane telocvičňa v areáli strediska Saleziáni don Bosca na Troch hôrkach na Terase.

Súvisiaci článok Koronavírus: Odberné miesta v Košiciach (celoplošné testovanie) Čítajte

„V telocvični budú dve odberné jednotky, po otestovaní budú ľudia vychádzať druhým východom. Vonku pripravíme lavičky, kde počkajú na výsledky. Zároveň pripravujeme miesto aj na odpady, ktoré budú v uzamknutom mieste a pod strechou, aby sa k nim nik nedostal," hovorí riaditeľ komunity Saleziáni don Bosca na Troch hôrkach Stanislav Haburčák.

Dodáva, že personál zabezpečuje mestská časť.

„Malo by to byť v poriadku. My sme boli k dispozícii počas prvej vlny, kedy sme robili nákupy pre dôchodcov. Teraz pomôžeme takto. Kapacitne sme pripravení na 1 000 ľudí na deň. Ešte čakáme na materiál, hygienické prostriedky. Taktiež sme pripravili samostatné miestnosti pre zdravotníkov, kde si môžu v prípade potreby oddýchnuť, prípadne sa najesť,“ uzavrel Haburčák.

Škola sa obáva o zamestnancov

Na testovanie sa v piatok chystala aj Základná škola na Hroncovej ulici.

Súvisiaci článok Chaos, rady a málo miest. Košickí starostovia sa obávajú fiaska Čítajte

Riaditeľ Martin Fazekaš nám potvrdil, že priestorovo sú na testovanie pripravení.

Otázny je priebeh. Aký bude, ukáže až ostrá prevádzka.

„Čo sa týka technického zabezpečenia, pripravení sme. V telocvični, ktorá má viac ako 400 m2, budú tri odberné miesta. Zabezpečili sme germicídne žiariče. Okrem toho máme telocvičňu, ktorá sa od septembra nevyužíva a podľa hygienikov sa dlho ani využívať nebude. Taktiež lavice a stoličky, ktoré zapožičiavame, sa v tomto školskom roku nepoužívajú. To znamená, že všetko je len pre túto akciu a potom sa pomocou odbornej firmy bude všetko dezinfikovať,“ vysvetľuje Fazekaš.

V priestoroch školy v piatok vylepili aj tabuľky so smerovaním do telocvične, aby bolo každému jasné, kde bude testovanie prebiehať.

Odberné tímy si ľudia nájdu jednoducho podľa šípok, všetko by malo byť zrozumiteľné.

„Všetko by malo byť aj kapacitne dobre pripravené, podľa mojich informácií je personálu dosť. Problémom môže byť školský personál. Máme 82 zamestnancov, každý z nich sa chce dať testovať. Je tu nervozita, či sa to v Košiciach stihne. Každý zamestnanec by rád nastúpil do práce. Hľadajú možnosti, či sa testovať v Košiciach, alebo pôjdu do nejakej obce, kde je menej obyvateľov. Potrebujú certifikát, aby mohli pokračovať vo vyučovaní, a ja ako riaditeľ som od toho závislý. Musím naplánovať vyučovací proces tak, aby sme od utorka mohli fungovať. Budem teda s napätím čakať, či sa boli zamestnanci otestovať a s akým výsledkom. Čaká nás náročný víkend, aby sme mohli na budúci týždeň vyučovať,“ uviedol Fazekaš.