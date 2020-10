Košice na vlastnú päsť otvoria asi najväčšie testovacie miesto na Slovensku

Starosta Petrovčik: Všetko sme urobili, vojaci môžu prestrihnúť pásku.

30. okt 2020 o 18:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) v piatok popoludní zopakoval obavy z nedostatku testovacích tímov v meste.

Uviedol, že 138 tímov je pre Košice málo a problém vznikol po tom, čo vláda SR skorigovala počet testovacích dní z troch na dva.

„Ak by sme s týmto počtom tímov testovali tri dni, dalo by sa to zvládnuť,“ uviedol Polaček.

Problémové zhusťovanie testovania

Zároveň dodal, že sa mesto rozhodlo zobrať situáciu do vlastných rúk.

„Opäť opakujem, že odberových tímov pre Košice je žalostne málo. Košice boli nastavené na trojdňové testovanie. Keďže došlo k zhusteniu testovacích dní a Ozbrojené sily nám nedovolili zvýšiť počet odberných tímov, nastala kritická situácia,“ uviedol Polaček.

Zdôraznil, že preto nakoniec zobrali zodpovednosť na seba a spolu so starostami robia všetko, aby testovanie prebehlo čo najhladšie a dostali zdravotníkov na stanovištia.

„Sme pripravení a splníme všetko, čo nám vláda uznesením uložila. Ale to, čo nám neuložila a mala zabezpečiť, zlyháva. Niektoré stanovištia stále nemajú dostatok zdravotníckeho personálu, napriek tomu, že starostovia obvolávajú ľudí a snažia sa všetko zabezpečiť. Teraz však môžem povedať, že 138 tímov iste kapacitne naplnených bude. Čo sa ale bude diať ráno, kto každý môže byť pozitívny a nebude môcť testovať, či všetci prídu a či sú zo strany armády zálohy, toto neviem.“

Polaček doplnil, že v areáli aeroklubu zriadia v sobotu desať odberných tímov.

„So starostami sme sa dohodli, že zriadime ešte jedno špeciálne pracovisko, ktoré pôjde na náklady mesta. Bude to asi najväčšie pracovisko na Slovensku, už teraz je tam pripravených 10 stanovíšť. Budeme robiť všetko pre to, aby dokázali Košičanov obslúžiť. Robíme tak napriek tomu, že nám na toto miesto armáda odobrila len jeden tím,“ uzavrel Polaček.

Najprv dali, potom vzali

Mestský poslanec a starosta Pereša Jozef Karabin (nezávislý) vyjadril nespokojnosť s tým, že nie armáda, ale starostovia musia dávať dokopy tímy zdravotníkov.

„Dám dokopy dva tímy, potom mi armáda povie, že mi jeden tím berie. Ja sa pýtam, prečo. Nerozumiem, kvôli čomu dá armáda jedného desiatnika pre dva tímy. Všetko je na našich pleciach,“ uviedol Karabin.

Petrovčik: Armáda má problém s komunikáciou

Starosta Starého Mesta Igor Petrovčik (nezávislý) taktiež vníma problémy v zabezpečení testovania.

„Armáda má problém interne komunikovať medzi sebou. Jeden dôstojník nevie, čo robí druhý. My sme viacerým museli aj niekoľkokrát zopakovať to, čo sme už povedali inému vojakovi. Problém je aj s komunikáciou navonok, informácie išli pomaly, vojaci nemali relevantné odpovede na naše otázky. Preto sme začali improvizovať a riadiť sa rôznymi pokynmi, ktoré chodili. Vďaka zamestnancom úradu a pomocníkom sme to zvládli. Pár hodín pred začiatkom testovania sú všetky miestnosti pripravené. Naďalej však čakáme na príchod vojakov. Snáď prídu do polnoci a keď im ukážeme pripravenú samosprávu, aspoň zdarne prestrihnú pásku. A môžeme začať s testovaním,“ povedal Petrovčik.

Primátori Košíc a Prešova ešte v piatok podvečer vyzvali vládu, aby predsa zvážila navýšenie počtu odberných miest, v opačnom prípade hrozí, že pre nedostatok kapacít sa cez víkend testu nedočká asi 70-tisíc Košičanov a 13-tisíc Prešovčanov.