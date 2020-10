Most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou sa samovoľne zrútil do Hornádu

Pre havarijný stav čakal na opravu.

30. okt 2020 o 21:53 Róbert Bejda, Kristián Sabo

Most sa zrútil v piatok okolo 21. hodiny. (Zdroj: Dopravný servis KE,KS/Patrik Leško)

Správu budeme aktualizovať.

KYSAK. V piatok večer okolo 21. hodiny sa samovoľne zrútil most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou v okrese Košice - okolie.

Informáciu nám potvrdila hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Činčárová.

Most na ceste tretej triedy ponad Hornád bol úplne uzavretý pre vozidlá aj peších od 11. augusta.

Dôvodom bol jeho havarijný stav.

Most zavreli po mimoriadnej prehliadke, ktorú iniciovala Správa ciest KSK.

Na základe odborného vyjadrenia statika zistili na moste zvislé deformácie v druhom poli, a to priehyb vo veľkosti 10 centimetrov aj trhlinu v pracovnej škáre.

„Most ponad Hornád neďaleko obce Kysak je potrebné zaradiť do stupňa 7, čiže je v havarijnom stave. Viac ako päťdesiat rokov starý most je v nepretržitej prevádzke a tvorí spojnicu na trase medzi Kysakom - Veľkou aj Malou Lodinou a Košicami. Aj napriek tomu, že nejde o typ Vloššák, ide o predpätú konštrukciu, v rámci ktorej hrozí krehký lom. Aby sme predišli kolapsu konštrukcie, most sme uzavreli pre všetku dopravu vrátane peších. Obyvateľom dotknutých obcí už slúži obchádzková trasa dlhá zhruba dva kilometre,“ informoval v lete župan Rastislav Trnka (nezávislý).

