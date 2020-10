Polaček nevie, či bude odberné miesto v aeroklube schopné fungovať aj v nedeľu

Problémom môže byť nedostatok materiálu.

31. okt 2020 o 15:19 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Kým v sobotu ráno sa pred vstupom na mobilné odberné miesto v priestoroch aeroklubu na košickom letisku tvorili kilometrové rady, popoludní sa situácia upokojila.

Situáciu prišiel skontrolovať primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý priebeh na mieste prediskutoval aj s riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Radoslavom Fedorom.

Bez dohody s armádou zriadili 22 odberových tímov

Primátor bol s priebehom testovania napriek problémom, ktoré mu predchádzali, spokojný. Poukázal však na to, že to môže byť len dočasné.

„Na zvládnutie testovania v meste je možné sa pozerať z viacerých uhlov. Rady narastali, postupne však všetky odberové miesta nabehli na systém. No v piatok ešte o 16. hodine nebol dostatok materiálu či ľudí. Až 60 odberových miest nebolo pokrytých, všade niečo chýbalo. Robili sme celú noc a predpokladali sme, že 138 odberových tímov, ktoré nám armáda nastavila, naplníme. To, že ich nám poskytli málo, sa ukázalo hneď ráno, keď sa objavili dlhé rady,“ uviedol primátor.

Dodal, že sa rozhodli navýšiť počet tímov na odbery.

„Na letisku sme mali schválený jeden tím od armády a v sobotu ráno sa tu objavilo sedem ľudí, obrazne povedané s dvomi okuliarami a niekoľkými plášťami. My sme zriadili ďalších 13 tímov, ktoré idú nonstop. Aby sme situáciu zachránili a to nielen na letisku, ale aj v meste, tak sme ich dopĺňali mestskými rezervnými ochrannými pomôckami. Podarilo sa nám, bez dohody s armádou, navýšiť počet tímov zo 138 na asi 160, aby mali ľudia komfort.“

Mesto má sklady prázdne, pomôcť musí armáda

Problém podľa neho môže nastať v nedeľu. Situáciu sa snažia riešiť, ale je štátny sviatok.

„Ak by sme chceli niečo kúpiť, tak nemáme možnosť. Už začiatkom týždňa sme varovali, že ak armáda nezabezpečí všetky ochranné prostriedky, my nemáme možnosť zaobstarať ich. Armádu som informoval, že sme v sobotu naše sklady vyčerpali, nemáme žiadne ochranné pomôcky (rukavice, rúška, skafandre), ani pre mestskú políciu. Všetko sme rozdali. Dúfam, že armáda pochopí, že v Košiciach chceme viac tímov a testovanie môže stroskotať. Nie na ľudských zdrojoch, ale na technicko materiálnom zabezpečení. Teraz neviem, ako budú počas nedele niektoré odberové tímy fungovať. My sme varovali, urgovali. Nemám spätnú informáciu, dúfam, že preto, lebo sa na tom pracuje. Snáď rozumejú tomu, že na nedeľu potrebujeme zabezpečiť miesta pomôckami.“

Pracovníci mesta obvolávajú zdravotnícky personál, či v nedeľu príde a ak nie, musia zabezpečiť náhradu.

„Ak sme v piatok vyhrali jednu vojnu, dnes bojujeme v ďalšej bitke.“