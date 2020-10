Starosta Pereša protestoval s transparentom proti nedostatku testov

Armáde zazlieva, že nezabezpečila takmer nič.

31. okt 2020 o 17:42 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. V Pereši hrozilo zatvorenie odberného miesta, v ktorom už momentálne pracuje len jeden z tímov.

Dôvodom je podľa starostu Jozefa Karabina (nezávislý) je nedostatok testov.

„Pre našu mestskú časť bolo armádou doručených 750 testov, zostala nám necelá stovka. Jeden tím už nefunguje. Možno budeme musieť čoskoro úplne uzavrieť odberné miesta. Netuším, čo bude ďalej a či nejaké testy prídu dnes alebo zajtra,“ povedal starosta v sobotu po 16. hodine.

Článok pokračuje pod video reklamou

Následne protestoval proti nedostatku testov pred odberným miestom s transparentom v ruke.

Súvisiaci článok Koronavírus na východe: Záujem je veľký, viaceré miesta hlásia nedostatok testov (minúta po minúte) Čítajte

„Mrzí ma, ak sa volení predstavitelia vyjadrujú, že všetkého je dostatok a reálne to pravda nie je. Armáda nezabezpečila takmer nič. Nedodala zdravotníkov, dostatočnú dezinfekciu, rukavice. Tie došli už o 10. hodine, zabezpečil som im ďalšie. Preto sa pýtam, čo armáda okrem jedného desiatnika, zabezpečila. Dodali testy pre asi tretinu Pereša. Ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (OĽANO) by som rád odkázal, nech najprv než niečo povie, nech si overí skutočnosti. Je to nefér voči všetkým, ktorí sa snažia, robia aj nemožné a potom všetko príde nazmar, len preto, že niekto niečo zbabral.“

O 17.30 nás Karabin informoval, že im narýchlo dodala armáda 500 testov.

"Asi zabral protest, streamovali sme ho, možno si niekto všimol prítomnosť médií. Toto množstvo nám však vystačí možno na dnes, neviem, čo bude v nedeľu. "