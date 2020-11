V Chrastnom čakali maximálne Vajkovčanov. Prišli piloti vrtuľníkov z Afganistanu

Starosta: Lepšie, keď sa tu testujú, než lietajú.

1. nov 2020 o 11:33 red.

CHRASTNÉ. Celoplošné testovanie obyvateľov už od soboty naplno prebieha aj v obci Chrastné v okrese Košice – okolie.

Počas prvého dňa testovania prišlo do odberného miesta pri obecnom úrade celkovo 508 ľudí, z ktorých len niečo vyše polovica mala trvalé bydlisko v Chrastnom.

Traja jednotlivci a dvaja členovia jednej rodiny si prevzali certifikát s pozitívnym výsledkom a okamžite museli ísť do karantény.

V obci so 630 obyvateľmi vzdialenej desať kilometrov od krajského mesta neboli doposiaľ podľa jej starostu Štefana Hudáčeka (nezávislý) zaznamenané žiadne problémy.

Maximálne čakacie lehoty mali v sobotu zrána a predpoludním, keď dosahovali okolo 20 minút. Väčšinou to ale bolo výrazne menej.

Testy dochádzajú

V nedeľu sa počty záujemcov o testovanie značne znížili.

Najviac ich bolo hneď ráno, keď si na začiatok testovania privstalo osem ľudí, neskôr sa už dostávali k zdravotníkom priebežne.

Do desiatej hodiny ráno ich prišlo spolu 20.

„Asi najmenšiu dušičku som mal ešte v štvrtok pred testovaním, keď sme museli riešiť výpadok pôvodne nahlásenej zdravotníčky, ktorú na celoplošné testovanie neuvoľnil jej zamestnávateľ z Košíc. Napokon sa nám podarilo nájsť za ňu náhradu priamo v obci. Počas testovania väčšinou riešime podobné problémy ako inde okolo nás a to nedostatok testov alebo ochranných pomôcok. Na nedeľu nám z novej zásielky zostalo ešte 275 testov. Keďže záujem o testovanie dnes poklesol, mohli by nám do večera vydržať,“ uviedol.

Ukrajinci a Afganci

V Chrastnom už počas soboty otestovali viac obyvateľov než je ich počet vo veku od 10 do 65 rokov.

Starosta to pripisuje aj desiatkam Košičanov, ktorí prišli na odberné miesto v obci z mesta, aby tam nemuseli dlho čakať v rade.

Raritou podľa neho bolo aj 14 cudzích štátnych príslušníkov.

„Najprv nás prekvapilo šesť Ukrajincov. Náš zapisovateľ potom zostal v nemom úžase, keď postupne zaevidoval až osem ľudí s pasom The Islamic Republic of Afghanistan. Zrejme išlo o budúcich pilotov vrtuľníkov z leteckej základne v Košiciach. Očakávali sme, že k nám prídu Košičania a možno ešte ľudia z okolitých Vajkoviec, Čižatíc alebo Keceroviec. Afgancov sme tu však mali asi prvýkrát v histórii. Lepšie, keď sa prišli otestovať, než by nad nami mali lietať,“ povedal Štefan Hudáček.

Dobrá spolupráca

Starosta si pochvaľoval nielen zohratý tím zdravotníkov, dobrovoľných hasičov a ďalších členov odberného tímu, ale aj spoluprácu so zástupcom armády.

Pridal aj úsmevnú príhodu zo sobotňajšieho večera.

„K nášmu odbernému miestu chcel prísť pes. Armádny poddôstojník pred našim odberným miestom naňho prísne pozrel a hovorí mu, buď sa dáš otestovať alebo ideš preč. Pes sa potom radšej sám vrátil domov k majiteľovi,“ hovorí s úsmevom.