Vojna v DPMK sa nekončí: Primátor podržal svojho človeka

Polaček vetoval uznesenie poslancov o odvolaní šéfa magistrátu z čela predstavenstva.

3. nov 2020 o 14:31 (aktualizované 3. nov 2020 o 15:15) Peter Jabrik

KOŠICE. Poslancom mestského zastupiteľstva sa ani na druhý pokus nepodarilo dosiahnuť výmenu na poste predsedu predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), 100-percentnej mestskej akciovej spoločnosti.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) potvrdil v utorok popoludní Korzáru, že nepodpísal v októbri prijaté uznesenie zastupiteľstva, ktoré odvolalo z funkcie predsedu predstavenstva riaditeľa magistrátu Marcela Čopa a na jeho miesto schválilo generálneho riaditeľa i doterajšieho člena tohto orgánu Vladimíra Padyšáka.

Zároveň to znamená, že novým členom predstavenstva sa nestane dlhoročný zamestnanec a riaditeľ riadenia dopravy DPMK Roman Danko.

Primátor teda už druhýkrát v tejto veci využil sistačné právo a nepodpísaním pozastavil výkon uznesenia poslancov.

Predtým to urobil s júlovým rozhodnutím zastupiteľstva, keď sa mal z predstavenstva okrem Čopa porúčať aj ďalší Polačekov človek Jozef Oberuč.

Pôvodne navrhovala časť poslancov na októbrovom rokovaní prelomiť veto primátora z leta, ale napokon ako kompromis prijali úplne nové uznesenie, ktorým hodlali ukončiť už len Čopove pôsobenie v DPMK.

Poskytli tak Polačekovi ďalšiu možnosť, aby mohol zabrániť pre neho neprijateľným zmenám v predstavenstve. A tú aj využil.

Primátor: Zmeny nie sú akceptovateľné

Ako neskôr informoval hovorca mesta Vladimír Fabian, primátor nepodpísal dve uznesenia, ktoré schválili poslanci mestského zastupiteľstva na rokovaní 19. a 20. októbra.

Prvé uznesenie sa týkalo práve navrhovaných zmien v predstavenstve DPMK.

„Personálne zmeny nie sú pre mesto Košice ako 100-percentného akcionára akceptovateľné, keďže polícia tam v súčasnosti preveruje trestné oznámenie kvôli machináciám pri verejnom obstarávaní. Pokiaľ nebude orgánmi činnými v trestnom konaní potvrdené, že vedenie DPMK postupovalo v tomto prípade v súlade s platnou legislatívou, rozhodol som sa, že toto poslancami schválené uznesenie nepodpíšem,“ vysvetlil primátor.

Polaček pripomenul, že sa osobne a s empatiou vložil do urovnania sporu v DPMK. Z vlastnej iniciatívy začal chodiť aj na rokovania predstavenstva.

Hlavným dôvodom je, aby sa zlepšila vzájomná spolupráca medzi vedením spoločnosti a magistrátom a mohla čo najlepšie slúžiť všetkým cestujúcim.

Primátor poďakoval aj zamestnancom DPMK za ich obrovské nasadenie a veľký prínos pre úspešný priebeh celoplošného testovania na letisku, na ktorom sa spolupodieľal i dopravný podnik.

Vedenie mesta plánuje v DPMK realizáciu viacerých investičných zámerov, ktoré má za magistrát na starosti práve jeho šéf Čop.

Z tohto dôvodu by podľa primátora bolo žiaduce, aby na ne v DPMK aj priamo dohliadal.

Filipko: Som sklamaný

S tým, že by mohol primátor opäť uznesenie vetovať, počítal ako s eventualitou ešte v októbri mestský poslanec a predseda dozornej rady DPMK Jozef Filipko (SMK), ktorý návrhy na zmeny v predstavenstve predkladal v júli i v októbri.

"Som opäť sklamaný. V kútiku duše som očakával, že pán primátor konečne prekročí svoj vlastný tieň - nestalo sa. Naše kompromisné riešenie bolo pritom dobré pre všetkých. Pán Čop sa mohol plne venovať magistrátu, pán primátor tam mal svojho človeka, ktorému dôveruje. Primátor však chce mať všetko, chce ovládať všetko, chce rozhodovať o všetkom... To sa nedá."

Takýmto správaním sa podľa neho Polaček bez pochýb zahráva s dôverou obyvateľov mesta aj s trpezlivosťou mestských poslancov.

"V čase, keď všetci veľmi ťažko zápasíme s Covidom, ďalšie eskalovanie napätia s dopravným podnikom nám vôbec nechýba. Je to nezodpovedné. Poradíme sa s kolegami o ďalších možných krokoch. Máme už vyzbierané podpisy na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva. Som však veľmi zdržanlivý, či je na to teraz vhodná doba," zauvažoval Filipko.

Vyjadrenie primátora, že začal chodiť na rokovania predstavenstva, je podľa neho "čistým klamstvom. Na nijakom nebol. Je to jeho kozmetický návrh - predstava riešenia. A že to môže pomôcť vyriešiť situáciu, asi ani on nemyslel vážne".

Padyšák takisto potvrdil, že primátor na rokovania predstavenstva nechodí.

Vojna sa začala bojom o post riaditeľa

Za návrhom na prelomenie veta zas stál mestský poslanec Milan Lesňák (nezávislý), ktorý bol aj iniciátorom zvolania mimoriadneho zastupiteľstva na 11. septembra.

Jediným bodom bolo potvrdenie júlového uznesenia, ktoré primátor nepodpísal. Tento pokus nevyšiel, lebo sa nezúčastnil dostatok poslancov, aby bolo rokovanie uznášaniaschopné.

V októbri napokon stiahol svoj návrh, lebo bol podľa neho prijatý tzv. kompromisný, ktorý predložil Filipko.

Už vtedy však avizoval, že ak „pán primátor nepodpíše uznesenie, opäť obehám kolegov a pozbieram podpisy na prelomenie sistačného práva“.

Snaha o odvolanie Čopa je súčasťou už skoro rok trvajúceho súboja medzi veľkou časťou zastupiteľstva i orgánov DPMK na jednej strane a vedením mesta na strane druhej.

Poslanci odmietli schváliť za nového generálneho riaditeľa Oberuča, ktorý sa s stal víťazom februárového výberového konania.

Vo funkcii napriek nevôli primátora potvrdili Padyšáka, ktorého ešte v decembri 2018 sám presadil.

Urobili to opakovane aj neskôr, hoci Polaček argumentoval, že šéf podniku stratil jeho dôveru.

Primátor zvoláva mimoriadne zastupiteľstvo

Polaček upozornil, že hoci majú s poslancami rovnaký názor na potrebu investícií do DPMK, kvôli nesúladu zo zákonom nemohol podpísať ďalšie nimi schválené uznesenie.

Poslanci v rámci 5. zmeny programového rozpočtu odsúhlasili pozmeňujúci návrh na zníženie kapitálových výdavkov pre podnik.

Namiesto pôvodných 900-tisíc eur predstavovalo schválené zníženie sumu 790 424 eur. Zvyšných 109 576 eur by aj naďalej zostalo na kapitálové výdavky DPMK a ako zdroj ich krytia by bol prebytok rozpočtu.

Rozpočet na rok 2020 má síce účtovný prebytok vo výške 1 milión eur, avšak ten je tvorený z miestneho poplatku za rozvoj, ktorý sa rozdeľuje na polovicu medzi mesto a mestské časti.

„Tento poplatok je podľa zákona účelovo viazaný na kapitálové výdavky najmä do oblasti občianskej infraštruktúry, čo v prípade DPMK nie je možné. Na základe toho sa použitie prebytku rozpočtu pozostávajúceho z poplatku za rozvoj na investície v DPMK javí ako nezákonné. Som rád za každú investíciu v DPMK, no vždy pri tom musíme dodržiavať zákonné rámce, čo sa teraz nestalo. Verím, že najbližšie už poslanci všetky takéto zásahy do rozpočtu budú ešte pred rokovaním zastupiteľstva konzultovať na magistráte. Keď sa o nich dozvieme až počas zastupiteľstva a schvália sa, môžu nastať aj takéto zbytočné nedorozumenia. Aj z tohto príkladu je možné usúdiť, aká je dôležitá úloha riaditeľa Čopa v oboch jeho funkciách,“ doplnil primátor.

Ten zvoláva na pondelok 16. novembra o 9. hodine neplánované mestské zastupiteľstvo.

Bude sa na ňom rokovať nielen o spomínaných pozastavených uzneseniach, ale aj o doriešení niektorých ďalších nevyjasnených otázok a námietok.

Článok pokračuje pod video reklamou