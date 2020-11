Po zrútenom moste pri Kysaku má problém aj Sokoľská lávka

Je v dezolátnom stave, nahnutá, povodeň ju pripravila o pilier.

4. nov 2020 o 0:00 Kristián Sabo

SOKOĽ. Lávka pre peších v katastri obce Sokoľ v okrese Košice-okolie má svoj osud spečatený.

Zanedbaný mostík cez Hornád síce roky chátra, napriek tomu sa však našli občas dobrodruhovia, ktorí sa snažili prejsť na druhú stranu.

Obec Sokoľ na oboch stranách osadila výstražné tabule so zákazom vstupu, v minulosti bol už vstup aj zatarasený, ale zátarasa zmizla.

Článok pokračuje pod video reklamou

Povodeň strhla pilier

Stav lávky sa v posledných týždňoch zmenil k horšiemu.

„Nedávna povodeň most pripravila o podporný pilier, voda ho odniesla do nenávratna. Je to ďalší prípad stavu mostov na východe,“ uviedol Erik Petrisko.

Starosta Sokoľa Ľuboš Šuca (Šanca) nám povedal, že problematickú lávku riešia už niekoľko rokov.